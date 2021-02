The Simpsons: le doubleur du Dr Hibbert blanc remplacé par un artiste noir | Actualités Ents & Arts

L’acteur blanc derrière la voix du personnage des Simpsons, le Dr Hibbert, a été remplacé par un artiste noir.

Harry Shearer, qui exprime également d’autres personnages de la série, dont Ned Flanders et Principal Skinner, cède le rôle après plus de 30 ans à Kevin Michael Richardson, a déclaré le réseau Fox.

Le diffuseur a annoncé en juin 2020 qu’il arrêter d’utiliser des acteurs blancs pour exprimer des personnages non blancs, avec Hank Azaria confirmant plus tôt dans l’année qu’il ne plus exprimer le personnage du commerçant indien Apu.

Kevin Michael Richardson remplace Harry Shearer, ci-dessous. Les deux photos: AP



Le dernier épisode de Shearer en tant que médecin gloussant des Simpsons, qui est noir, a été diffusé aux États-Unis cette semaine

Richardson, surtout connu pour son travail sur les autres émissions d’animation Family Guy, The Cleveland Show et American Dad, fera ses débuts dans le prochain épisode de la saison 32 Wad Goals, a déclaré Fox.

Le déménagement suit le Les vies des Noirs comptent protestations et évaluation culturelle dans l’industrie du divertissement à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis en mai 2020.

Les Simpsons, qui sont en ondes depuis 1989, avaient fait face à des années de critiques sur Azaria exprimant Apu. En 2017, un documentaire intitulé The Problem With Apu a soulevé des questions sur la représentation de l’émission du propriétaire de Kwik-E-Mart.

« Nous pensons tous que c’est la bonne chose et que c’est bien », a déclaré Azaria en annonçant sa démission.

D’autres émissions animées ont également vu des stars blanches se retirer de rôles non blancs ces derniers mois.

Mike Henry, un acteur blanc, a annoncé en 2020 qu’il renonçait à exprimer le personnage de Family Guy Cleveland Brown, tandis que la star de Frozen Kristen Bell a déclaré qu’elle ne prêterait plus sa voix à un personnage non blanc dans Apple TV + comédie Central Park.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux à l’époque, Bell a déclaré que jouer le personnage de Molly Tillerman à Central Park montrait « un manque de conscience de mon privilège omniprésent ».

Elle a écrit: «Le casting d’un personnage métis avec une actrice blanche sape la spécificité de l’expérience métisse et noire américaine.

« C’était mal et nous, membres de l’équipe de Central Park, nous nous engageons à y remédier. »