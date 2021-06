The Simpsons and Loki Crossover arrive sur Disney+ la semaine prochaine

Les crossovers Simpsons Disney + se poursuivent avec un court épisode très spécial dédié au dieu de la malice de Marvel, Loki. Le nouvel épisode sortira le mercredi 7 juillet, coïncidant avec le cinquième et avant-dernier épisode de la série en direct Marvel, Loki.

The Good, The Bart et The Loki montreront l’anti-héros du MCU faisant équipe avec le fauteur de troubles de la famille Simpsons, Bart Simpson, après avoir été banni de son domicile à Asgard. Les deux doivent ensuite affronter certains des héros les plus puissants de Springfield.

Ce ne serait pas Loki sans Tom Hiddleston, alors les fans seront ravis d’apprendre que l’acteur prête ses talents de doublage pour ce court métrage spécial. Ne vous attendez pas à quelque chose de proche de la durée normale d’un épisode, le dernier crossover des Simpsons avec Star Wars ne dure que trois minutes environ. Ce n’est pas le premier crossover de super-héros à Springfield que nous ayons vu. Il y a un épisode complet dédié à Marvel dans la saison 31 intitulé « Bart the Bad Guy », qui présente également des camées de Kevin Feige et des réalisateurs d’Avengers: Endgame, les frères Russo. Vous pouvez regarder The Good, The Bart et The Loki exclusivement sur Disney Plus. Un compte coûte soit 7,99 £ / 7,99 $ US par mois, soit 79,90 £ / 79,99 $ US par an, et vous donnera accès à de nouveaux épisodes de la série en direct Loki et à chaque saison des Simpsons. Pendant que vous attendez, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de Loki et notre sélection des meilleurs épisodes des Simpsons.