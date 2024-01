The Silver Eye : Galerie Lisa Sette : Binh Danh et Michael Koerner : Shadow Passes, Light Remains

Galerie Lisa Sette présente l’exposition L’ombre passe, la lumière reste avec des œuvres de Binh Danh et Michael Koerner.

Dans l’alchimie particulière de la photographie, des configurations éphémères de lumière et d’ombre se transforment en images et en objets, capturant un instant, un paysage, une vie. À l’heure actuelle, où les images prolifèrent et leurs significations se multiplient dans une infinité d’implications, les travaux photographiques expérimentaux de Michael Koerner et Binh Danh servir de documentation sereine sur les profondes lignées chimiques et mythologiques de l’humanité. Des origines aqueuses de notre sombre passé au fil électrique de la conscience actuelle, nous grandissons dans notre capacité à percevoir, comprendre et transformer. Les analyses chimiques poétiques de Koerner et les brillants daguerréotypes témoignages de Danh nous rappellent que nous sommes définis, à la fois physiquement et philosophiquement, par les valeurs de la lumière et de l’ombre, et que depuis l’ombre de la chambre noire, la lumière capturée devient la preuve éclatante de notre existence, de notre humanité et de notre humanité. capacité à créer et à contempler la beauté.

En traitant ses fascinantes plaques de ferrotype, l’artiste et chimiste Michael Koerner communique avec sa famille perdue dans la chambre noire ; sa mère et sa famille, qui vivaient à Nagasaki au moment du bombardement ; son père, qui a servi sur un navire de la Marine lors des expériences nucléaires sur l’atoll de Bikini ; et ses frères et sœurs qui ont péri à cause d’un cancer et d’autres anomalies génétiques. Les voix et les traumatismes du passé éclairent les expériences de Koerner, éclairant les parallèles entre la mutation génétique et les fractales cristallines exubérantes qui éclatent de manière inattendue lors des expositions chimiques chronométrées de Koerner. Les solutions acides et salines sur des plaques métalliques enduites entraînent des transfigurations chimiques imprévisibles, ressemblant à des fleurs, des nuages ​​ou des membres fantomatiques, s’étendant sur la surface photographique, transformant les récits de guerre et de perte en de superbes référentiels de lumière et de forme.

Les œuvres de Koerner peuvent ressembler à des paysages d’un autre monde ou à des images médicales radiologiques, comme si, grâce aux outils chimiques de la photographie, l’artiste avait ouvert un royaume subconscient, créant des fenêtres sur les lieux muets de la perte, du désir et de l’espoir. Dans ces espaces denses de textures et de contrastes, Koerner raconte l’histoire des effets de la guerre à travers les générations. « Dans la chambre noire, explique Koerner, tout est spirituel et émotionnel. En fin de compte, la souffrance doit être traitée ici. Cependant, la volonté de créer de l’art est une force tout aussi insistante et puissante dans la vie de Koerner, un médium dans lequel ses cultures ancestrales, l’amour de sa famille et ses propres examens scientifiques et esthétiques aboutissent à des œuvres prolifiques et profondes. « Il y a de la beauté dans ces dégâts », déclare Koerner.

Dans les surfaces réfléchissantes éthérées des daguerréotypes à grande échelle de Binh Danh et dans le sujet paradoxal des images, le spectateur est invité à explorer les questions de soi, de la créativité et de notre tendance simultanée à la destruction. Ses portraits des lieux et des victimes du génocide des Khmers rouges, pour la plupart exposés sur la surface délicate d’une feuille, puis transférés sur daguerréotype, rappellent la nature artérielle complexe des magnifiques scènes de bas-relief des temples d’Angkor Wat, qui sont également les sujet de plusieurs images de Danh.

« Avec Angkor Wat », dit Danh, « voici cette belle réalisation architecturale mêlant art, religion et culture bouddhiste. Et c’est grâce à la beauté du temple d’Angkor Vat que les Khmers rouges ont émergé, alors que le régime cherchait avant tout à rendre au Cambodge ses heures de gloire. Pour ce faire, ils ont dû éliminer toute personne qui ne partageait pas leur idéologie. C’est un thème sur lequel je reviens : l’obscurité et la beauté de notre histoire.

Les monuments poignants et sans faille de Danh capturent à la fois l’effondrement moral représenté par Tuol Sleng – un ancien lycée devenu prison khmère et site d’exécution – et les sublimes forêts profondes et structures d’Angkor Wat. Ces œuvres invitent le spectateur à considérer comment notre existence fait partie d’un récit plus vaste de l’histoire humaine, qui implique à la fois le chagrin et la transcendance. Lorsque vous regardez la surface miroir d’un daguerréotype, Danh remarque : « Vous faites partie de l’image. Vous êtes capable de vous refléter dans ce paysage.

Les surfaces intensément argentées des œuvres de Danh semblent souvent entraîner une vibration d’ombre et de lumière autour des bords du sujet, comme si sur la photographie nous pouvions enfin entrevoir l’interaction complexe de la matière et de l’énergie inhérente à toute vie. Qu’il s’agisse des chambres austères de l’injustice ou des expressions lumineuses de dieux monumentaux, les images de Danh enregistrent la magie cachée en jeu dans les efforts humains. Alors que nous contemplons les machinations de destruction humaine, nous vivons en même temps dans l’ombre de la forme du Bouddha, s’élevant du sol de la forêt.

Pour Koerner comme pour Danh, transformer l’obscurité en lumière dans le travail photographique est une stratégie pour témoigner de l’immense mystère de notre existence humaine, faisant jaillir de l’obscurité une opportunité de se prélasser dans la lumière de ce moment.

Binh Danh et Michael Koerner : L’ombre passe, la lumière reste

13 janvier – 24 février 2024

Galerie Lisa Sette

210, promenade Catalina Est

Phénix, Arizona 85012

www.lisasettegallery.com