“The Shop” avec Kanye West ne sera pas diffusé en raison d’un “discours de haine”

Le PDG de SpringHill Company, Mav Carter, révèle que l’épisode de “The Shop” avec Kanye West ne sera pas diffusé sur son utilisation de discours de haine similaires aux pensées qu’il a exprimées sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines.

Kanye West a fait des allers-retours sur les réseaux sociaux avec tous ceux qui se sont prononcés contre sa chemise “All Lives Matter”, mais il s’est senti silencieux lorsqu’il a dit que ses enfants lui auraient été cachés. Kanye a maintenant été exclu de ses comptes de médias sociaux sur Instagram et Twitter pour avoir enfreint les conditions de service dans ses réponses. Les tweets anti-sématiques sont la principale raison qui a provoqué le verrouillage de son compte Twitter et depuis lors, Ye est hors réseau.

Hier, dans une déclaration exclusive à Andscape’s Justin Tinsley, PDG de SpringHill, Maverick Carter, a révélé que “The Shop” avait récemment enregistré un épisode mettant en vedette Kanye West. Avec cette révélation, la société a décidé de ne pas diffuser l’épisode et vous pouvez probablement deviner pourquoi.

“Hier, nous avons enregistré un épisode de The Shop avec Kanye West. Kanye a été réservé il y a des semaines et, après avoir parlé directement à Kanye la veille de l’enregistrement, j’ai pensé qu’il était capable d’avoir une discussion respectueuse et qu’il était prêt à répondre à tous ses commentaires récents. Malheureusement, il a utilisé The Shop pour réitérer davantage de discours de haine et de stéréotypes extrêmement dangereux.

Nous avons pris la décision de ne pas diffuser cet épisode ni aucune des remarques de Kanye. Bien que The Shop adopte un discours réfléchi et des opinions divergentes, nous avons une tolérance zéro pour les discours de haine de toute nature et nous ne permettrons jamais que nos chaînes soient utilisées pour promouvoir la haine.

J’assume l’entière responsabilité de croire que Kanye voulait une conversation différente et je m’excuse auprès de nos invités et de notre équipe. Le discours de haine ne devrait jamais avoir de public.