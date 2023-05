The Shard servira de toile de fond au thriller vertigineux de Daisy Ridley

Il s’agit du plus haut bâtiment d’Europe occidentale et d’un incontournable moderne de la ligne d’horizon londonienne du XXIe siècle. Maintenant, le Shard occupera le devant de la scène dans un thriller « mordant » mettant en vedette Daisy Ridley de Star Wars et réalisé par le vétéran de James Bond, Martin Campbell.

Le thriller d’action de haute voltige, intitulé Cleaner, se déroulera « du côté du Shard » dans le Londres actuel, Date limite signalée. Il se concentre sur un groupe d’activistes radicaux prenant en charge le gala annuel d’une compagnie d’énergie dans le bâtiment de 310 mètres de haut et saisissant des centaines d’otages afin de dénoncer la corruption des hôtes.

Mais la cause de l’activiste est détournée par un extrémiste zélé dans leurs rangs qui est prêt à assassiner tout le monde dans le bâtiment pour envoyer son message anarchique au monde. Il incombe au personnage de Ridley, Joey Locke, un ancien soldat devenu nettoyeur de vitres, de sauver les otages et d’abattre les tueurs tout en étant suspendu à 90 étages sur le côté du bâtiment.

Daisy Ridley doit vaincre les tueurs alors qu’elle est suspendue à 90 étages. Photo : Corey Nickols/Getty pour IMDb

Le tournage du projet devrait commencer à la fin de l’été 2023. Il n’a pas encore été confirmé si le projet tournera réellement au Shard. Le film sera vendu au marché de Cannes plus tard ce mois-ci.

« Cleaner est un thriller mordant, unique et original à la fois dans son personnage et dans son cadre », a déclaré Campbell, le cinéaste derrière Casino Royale et GoldenEye. «Une grande partie du film se déroule du côté du Shard – à des centaines de mètres dans les airs – et je veux que le public soit là-haut avec Joey dans une expérience vertigineuse et vertigineuse.

« Il n’y a pas d’actrice plus instinctive et puissante que Daisy en ce moment pour nous aider à faire exactement cela. La majorité de mes films sont des thrillers et Cleaner est l’un des meilleurs que j’aie jamais lus.

Sébastien Raybaud, PDG du groupe européen de production et de financement Anton, a déclaré : « L’intention a toujours été de créer des thrillers d’action européens sophistiqués, provocateurs et amusants. Des films indépendants de notre région avec du cœur et de l’identité, mais qui offrent également une proposition unique et accessible aux publics contemporains du monde entier. Avec Martin et Daisy en tête, et un scénario si imprévisible et authentique, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire exactement cela.

Ridley a récemment confirmé qu’elle reprendrait son rôle de Rey dans un nouveau film Star Wars. Elle apparaîtra également dans le thriller psychologique The Marsh King’s Daughter, le drame biographique Young Woman and the Sea sur un nageur olympique et le thriller noir Magpie, basé sur une histoire développée par Ridley.

Campbell, un réalisateur de cinéma et de télévision néo-zélandais basé au Royaume-Uni, a récemment retrouvé la star de Casino Royale Eva Green sur le film Dirty Angels.

Les représentants des deux ont été contactés.