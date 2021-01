Inspiré par l’histoire vraie d’un fraudeur et d’un meurtrier qui s’attaquait à des touristes voyageant à travers l’Asie dans les années 1970, The Serpent est le dernier véritable drame policier en cours de verrouillage.

Avec Tahar Rahim dans le rôle du tueur Charles Sobhraj et Jenna Coleman dans le rôle de son amante et complice Marie-Andrée Leclerc, le drame en huit parties est actuellement diffusé sur BBC1 et BBC iPlayer.

« Une obscurité cachée sur la piste hippie de l’Asie – l’histoire tordue et réelle d’un meurtrier, voleur et séduisant maître du déguisement », voilà comment la BBC le facture, et les critiques ont salué la performance de Rahim comme le tueur « glacial » qui est devenu l’un des hommes les plus recherchés d’Interpol.

Voici les détails du drame.

Image:

Sobhraj est joué par Tahar Rahim. Pic: écran BBC / Mammoth



Qui est Charles Sobhraj?

Un ressortissant français né Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj d’un père indien et d’une mère vietnamienne dans ce qui était alors connu sous le nom de Saigon (aujourd’hui Ho Chi Minh-Ville), Sobhraj a mené une vie de petite criminalité à l’adolescence qui a dégénéré en actes bien plus sombres.

Évitant les autorités utilisant de faux passeports à travers la Thaïlande, l’Inde et le Népal, sur ce que l’on appelait la route des voyageurs hippies, il se faisait passer pour un trafiquant de drogue ou des vendeurs de pierres précieuses pour impressionner et apprendre à connaître les touristes, avant de les voler.

Image:

Sobhraj a été emprisonné au Népal en 2004, après avoir purgé une peine de prison en Inde



Il a été accusé des meurtres de plusieurs touristes occidentaux, jouant au chat et à la souris avec les autorités pendant des années – sa capacité à échapper à la police et à s’échapper de la prison lui a valu son surnom de Serpent, bien qu’il soit également devenu connu sous le nom de Bikini Killer en tant que corps de plusieurs femmes victimes ont été retrouvées en maillot de bain.

Dans Le Serpent, on le voit empoisonner ses victimes, brûler les corps de certains et laisser d’autres se noyer.

Sobhraj a finalement été emprisonné en Inde en 1976. Dix ans plus tard, alors que sa peine devait prendre fin, il s’est échappé de prison – sachant qu’un mandat d’arrêt thaïlandais contre lui, qui aurait presque certainement conduit à la peine de mort, était toujours valide. Son évasion et sa recapture ont signifié la prolongation de sa peine de prison en Inde – et il a donc évité d’être exécuté en Thaïlande.

Il a finalement été libéré en 1997 et est retourné en France. Appréciant apparemment sa notoriété, il a accordé des interviews aux médias sur sa vie.

Mais en 2003, après avoir de nouveau voyagé au Népal, il y a été capturé par la police et une enquête pour meurtre a été rouverte. Certains récits suggèrent qu’il espérait être attrapé à nouveau, désireux d’attirer l’attention. En 2004, il avait été de nouveau incarcéré et maintenant âgé de 76 ans, il est toujours en prison.

Image:

Marie Andrée-Leclerc, également connue sous le nom de Monique dans la série, est interprétée par Doctor Who et la star de Victoria Jenna Coleman. Pic: écran BBC / Mammoth



Qu’est-il arrivé à Marie-Andrée Leclerc?

Sobhraj avait plusieurs adeptes, avec son amante, Marie Andrée Leclerc, la plus éminente du Serpent. Apparemment aveuglée par l’amour et l’engouement, elle a accepté ses crimes.

Née au Québec, au Canada, elle a rencontré Sobhraj lors d’un voyage en Inde.

En tant que complice, elle a également été emprisonnée pour sa participation à ses crimes. Cependant, en 1983, elle a été autorisée à retourner au Canada car elle souffrait d’un cancer. Elle est décédée en 1984, à l’âge de 38 ans.

Image:

Le diplomate néerlandais Herman Knippenberg (Billy Howle) a mené sa propre enquête sur les crimes de Sobhraj. Pic: écran BBC / Mammoth



Qui est Herman Knippenberg?

Dans The Serpent, l’histoire se concentre sur les enquêtes menées par le diplomate néerlandais Herman Knippenberg, joué par Billy Howle. Travaillant à l’ambassade des Pays-Bas en Thaïlande, il a commencé à enquêter sur les crimes de Sobhraj après avoir rencontré le cas de deux voyageurs néerlandais portés disparus.

Liant finalement la disparition à d’autres morts, il a pu monter un dossier contre Sobhraj avec l’aide de l’un des voisins du criminel.

Avant le lancement de la série, Howle a déclaré au Radio Times qu’il avait parlé au vrai M. Knippenberg tout en recherchant le rôle.

«C’est une sorte d’indignation morale qui anime cette enquête fastidieuse qu’il entreprend», a-t-il déclaré. « Il est si peu probable, vraiment, qu’une personne dans ce poste fasse le travail qu’il faisait, pour que cela atterrisse sur son bureau, je pense que c’est l’indignation morale face à la réalité, à la gravité de celle-ci, qui le fait avancer. vouloir l’arrêter. «

Image:

On pense que Sobhraj est à l’origine de nombreux meurtres, pas seulement des décès pour lesquels il a été condamné



Les victimes

Sobhraj a été condamné au Népal pour la mort de Laurent Carrière, du Canada, et de l’Américaine Connie Bronzich, et en Inde du Français Jean-Luc Solomon, mais il aurait tué beaucoup d’autres.

Il n’a jamais été jugé pour crimes en Thaïlande. L’Américaine Teresa Knowlton, Turk Vitali Hakim et sa petite amie française Charmayne Carrou, ainsi que les étudiants néerlandais Henk Bintanja et Cornelia Hemker, sont d’autres victimes auxquelles il est lié.

Certains noms ont été modifiés dans le drame par respect pour les victimes et leurs familles.

La série est dédiée « à tous les jeunes intrépides qui partent avec de grands rêves, mais qui ne sont jamais revenus à la maison ».

Le Serpent est disponible pour regarder maintenant sur BBC iPlayer