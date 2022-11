OREGON – Le Serenity Shed, 113 N. Third St., accueillera des cours de peinture sur bois de vacances de 16 h à 20 h le vendredi et de 9 h à midi le samedi. Les bénéfices iront à Serenity Home and Hospice.

Les participants pourront choisir leur propre découpe de bois des Fêtes à peindre. Les motifs incluent des arbres de Noël, des bonhommes de neige, etc. Les prix varient de 30 $ à 55 $, selon la découpe choisie.

Pour réserver une place, appelez Cathy ou Denise au 815-732-2499.