The Sentence de Louise Erdrich est le choix de février du Vox Book Club

Nous sommes maintenant suffisamment avancés dans la pandémie pour que la première vague de romans pandémiques soit sortie, et si nous sommes tout à fait honnêtes, la plupart d’entre eux sont mauvais. Ils sont trop ennuyeux, ou trop simples, ou trop cruels, ou ils parlent trop de levain, ou ils annoncent joyeusement que tout s’est terminé en mai 2021 et que maintenant tout est revenu à la normale. Non, merci!

Le seul bon roman sur la pandémie que j’ai rencontré jusqu’à présent est La phrase par Louise Erdrich, qui a remporté le Pulitzer en 2021. C’est pourquoi La phrase est également le choix du Vox Book Club pour février.

La phrase raconte l’histoire d’une femme autochtone nommée Tookie qui travaille dans une librairie indépendante à Minneapolis spécialisée dans les livres d’écrivains autochtones. Tookie est heureuse de continuer à travailler au magasin lorsque le verrouillage arrive, car cela la tient occupée. Mais elle est un peu déconcertée de se rendre compte que le magasin semble être hanté – plus précisément, qu’il semble être hanté par un ancien client.

Il y a beaucoup ici de mort, de chagrin et de fantômes, des péchés passés et présents de l’Amérique, de l’importance des livres et de la façon dont ils peuvent nous aider tous à pleurer ensemble alors que nous traversons cette période. J’ai hâte d’en parler avec vous.

Rejoins Club de lecture Vox alors que nous passons février à explorer le monde de La phrase. Ensuite, à la fin du mois, nous rencontrerons Erdrich en direct sur Zoom

