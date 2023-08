The Sandman Saison 2 : actualités, distribution, date de sortie et rumeurs

Les fans du travail de Neil Gaiman attendaient depuis longtemps une adaptation de The Sandman. Lorsque le fantasme noir a enfin atterri, l’accueil critique a été positif et l’émission a été un grand succès d’audience pour Netflix.

Le Sandman AKA Dream ou Morpheus est l’un des sept frères et sœurs connus sous le nom de Endless. Ce sont des incarnations anthropomorphiques des forces naturelles, et chacune d’elles règne sur une sphère différente de l’existence humaine.

L’intrigue de la saison 2 de Sandman

The Sandman est une adaptation des romans graphiques très appréciés de Neil Gaiman. La première saison était en grande partie basée sur les volumes Preludes & Nocturne et The Doll’s House , bien que le récit s’écarte de plusieurs manières du matériel source.

Les créateurs suivront probablement un chemin similaire pour la prochaine saison de l’émission. Une scène à la fin de la première saison a mis en place un scénario clé de la quatrième collection, Season of Mists, bien que nous ne nous attendions pas à ce que la série suive exactement l’intrigue du roman graphique.

Alors, qu’attendons-nous de voir dans la saison 2 de la série Netflix ? Plus de Lucifer, c’est sûr ! Vous pouvez vous attendre à ce que votre démon préféré apparaisse dans ses plus beaux vêtements pour semer le chaos et la destruction. Les bandes dessinées présentent également Destiny et Delirium, deux autres Endless, et les dieux nordiques Thor, Loki et Odin. Nous en apprendrons probablement aussi plus sur la romance de Morphée et Nada.

Netflix

The Sandman a été officiellement éclairé pour une deuxième saison, mais aucun détail spécifique sur la production à venir n’a été annoncé. Donc la date de sortie des nouveaux épisodes de The Sandman est inconnue.

Selon les premières prévisions, la saison 2 pourrait être diffusée au début de 2024. Cependant, c’était avant la grève de la WGA et de la SAG-AFTRA, qui a affecté les horaires de nombreux films et séries à venir, dont The Sandman.

En attendant, vous pouvez regarder la première saison de The Sandman sur Netflix.

Le casting de la saison 2 de Sandman

En attendant de nouvelles informations sur la date de sortie de la saison 2, découvrons qui jouera dans le prochain épisode.

Nous pouvons nous attendre à voir le casting principal de la saison 1 revenir – cela ne fait aucun doute :

Tom Sturridge – Homme de sable/Rêve/Morphée

Vivienne Acheampong – Lucienne

Patton Oswalt – la voix de Matthieu le corbeau

Gwendoline Christie – Lucifer Morningstar

Kirby Howell-Baptiste – Décès

Mason Alexander Park – Désir

Netflix

Nous verrons probablement le retour de Jenna Coleman en tant que Johanna Constantine, Kyo Ra/Vanesu Samunyai en tant que Rose Walker, Sanjeev Bhaskar en tant que Cain et Asim Chaudhary en tant que son frère Abel.

Et y aura-t-il de nouveaux noms ? Hé bien oui. Netflix a déjà annoncé le casting d’Indya Moore (de la série Pose) dans le rôle de Delirium.

Les photos de la saison 2 de Sandman

L’équipe de Sandman a commencé le tournage au début de l’été. Avant la grève SAG-AFTRA, le Daily Mail a aperçu certains des acteurs au travail, dont Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus.

Selon les fans, aux côtés de Morphée vêtu de noir se tient Orphée, enveloppé dans une robe blanche. Il n’est autre que le chanteur mythique descendu aux enfers pour sauver sa femme, Eurydice.