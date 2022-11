‘The Sandman’ renouvelé par Netflix pour la saison 2

Ce n’est pas un rêve: la série fantastique de Netflix The Sandman a été renouvelée pour la saison 2. Il semble que les fans pourront voir Tom Sturridge’s Dream affronter Lucifer de Gwendoline Christie après tout, dans un combat pour l’Enfer, le Rêve et le monde que nous connaître.

Il a fallu des années pour que la bande dessinée acclamée par la critique de l’auteur Neil Gaiman apparaisse à l’écran, et il a fallu un temps surprenant à Netflix pour confirmer une deuxième saison de l’émission bien qu’elle soit devenue un succès lors de sa première en août. Selon Netflix, la saison 1 a été regardée pendant près de 70 millions d’heures au cours de sa première semaine et a doublé lors de sa deuxième semaine. Mais Gaiman a déclaré aux fans sur Twitter que le coût élevé de l’émission rendait probablement le renouvellement moins inéluctable que ce à quoi vous pourriez vous attendre.

La décision de Netflix de renouveler l’émission a d’abord été révélée par un tweet du compte DC Comics qui a été rapidement supprimé. Mais Gaiman a ensuite confirmé que “les rumeurs sont vraies … la chose que nous espérions tous arriver s’est effectivement produite.” Techniquement, il ne l’a pas appelée “saison 2”, mais a partagé une courte vidéo teaser qui se terminait par les mots “Le rêve continue”.

Les rumeurs sont vraies. Netflix est ravi que vous ayez été si nombreux à regarder Sandman, et la chose que nous espérions tous arriver… s’est effectivement produite… pic.twitter.com/zc5CrhsdZK – Neil Gaiman (@neilhimself) 3 novembre 2022

Gaiman a créé les bandes dessinées The Sandman avec les artistes Sam Kieth et Mike Dringenberg (et bien d’autres), de 1989 à 1996 (plus les retombées). Après plusieurs tentatives infructueuses de faire un film, la série de 10 épisodes de Netflix a commencé à être diffusée le 3 août. Dans un mouvement inhabituel, Netflix a suivi avec un Bonus 11ème épisode après finale de la saison 1ajoutant une paire d’histoires autonomes à partir des bandes dessinées originales.

Selon un Déclaration Netflix“Les nouveaux épisodes de la série plongeront dans ce conflit [between Morpheus and Lucifer] et continuez à explorer les nombreux défis auxquels l’univers est confronté à la suite de l’absence séculaire de Morpheus.” Le co-créateur David Goyer a également ajouté que les nouveaux épisodes nous permettront de rencontrer le reste de la famille de Dream, les Endless.

