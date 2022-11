The RSM Classic: Cole Hammer prend la tête du premier tour après neuf birdies | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Webb Simpson a réussi un as au troisième trou par trois lors du premier tour du RSM Classic en Géorgie

Cole Hammer a accumulé neuf birdies en route vers un huit moins de 64 ans, ce qui lui a donné la tête du premier tour au RSM Classic en Géorgie.

Hammer a disputé son premier tour au parcours Plantation du Sea Island Golf Club et a commencé le neuf de retour. Il a réussi un birdie sur neuf de ses 16 premiers trous pour se retrouver à neuf sous avant un bogey au huitième trou par cinq.

C’était suffisant pour un avantage d’un coup sur son compatriote américain Ben Griffin, qui a pris la deuxième place avec un score de sept moins de 65 ans.

“Je veux dire, j’étais presque évanoui là-bas pendant un petit moment”, a déclaré Hammer à propos de son tour le plus bas en carrière. “Ça s’est passé en un clin d’œil, mais en même temps, c’était une longue journée.”

Après avoir commencé avec quatre oiselets sur le neuf de retour, Hammer a ajouté des oiselets sur les trous un, deux, quatre, six et sept.

“J’ai failli faire un birdie au 18, mon neuvième trou aujourd’hui, pour passer cinq sous. Et puis j’ai réussi mon meilleur drive de la journée au n°1, mon 10e trou, et ce swing m’a donné confiance”, a déclaré Hammer.

Cole Hammer mène le The RSM Classic après le premier tour

“J’ai frappé un coin comme deux pieds et je l’ai frappé. Puis j’ai fait un 15 pieds sur le trou suivant pour un birdie, ce qui était un bonus complet.”

Les joueurs jouent l’un des deux premiers tours au Par-72 Plantation Course et un au Par-70 Seaside Course avant la coupe de 36 trous. Samedi et dimanche, les joueurs retourneront sur le Seaside Course.

Griffin a tiré une carte sans bogey avec sept oiselets sur le parcours Plantation. Il habite en ville et connaît bien les parcours locaux.

“C’est un trajet facile. J’aurais dû marcher”, a déclaré Griffin. « Quelques feux stop m’ont retenu ce matin.

Beau Hossler et l’Anglais Callum Tarren ont tiré les tours bas de la journée au Seaside Course à six moins de 64 ans. Ils sont à égalité au troisième rang avec Justin Suh, qui avait six moins de 66 ans au Plantation Course.

Onze joueurs sont à égalité à cinq sous, dont Webb Simpson, qui a réussi un trou d’un coup au troisième par trois sur le parcours Plantation lors de sa ronde de 67.

“Ma cible était à environ 15 pieds à droite du trou là-bas, alors je l’ai tirée, mais je l’ai frappée assez bien là où je savais qu’elle couvrirait sur cette ligne”, a déclaré Simpson. “Et j’aime mes hybrides.”

