‘The Roommate’ s’avère intrigant – Shaw Local

“The Roommate”, la deuxième pièce produite par l’ensemble de théâtre iambe, met en vedette les deux fondatrices de l’ensemble, Doreen Dawson et Shannon Mayhall. Une comédie dramatique contemporaine intime de 90 minutes à deux personnages, elle se déroule uniquement dans une maison de l’Iowa et est mise en scène comme un théâtre en rond.

La pièce de Jen Silverman de 2015 est parfaite pour ces deux protagonistes, dont la mission est de fournir des rôles aux femmes matures – «un groupe démographique pas assez vu au théâtre», selon Dawson – et de raconter des histoires «qui non seulement divertissent mais inspirent l’auto-réflexion et la conversation », selon Mayhall.

Shannon Mayhall (de gauche à droite) et Doreen Dawson co-star dans “The Roommate”. (Photo fournie par Heidi Swarthout)

Le réalisateur Sean Hargadon fait ressortir le meilleur de Dawson et Mayhall. Sous sa direction intelligente et créative, vous voyez la profondeur et la vulnérabilité des deux personnages avec une touche de sympathie et de sens pratique honnêtes du Midwest. Chaque scène bien rythmée expose davantage le passé et les espoirs articulés de chaque personnage. Et félicitations à l’équipe de scène Liz Johnson et Jude Cavallaro pour ces changements de scène rapides.

L’intrigue est simple : Sharon (Dawson), récemment divorcée, cherche une colocataire pour partager sa maison et ses dépenses dans l’Iowa. Et c’est Robyn (Mayhall) qui répond à l’annonce, mais elle a un passé mystérieux. Après tout, elle vient du Bronx, est végétalienne et touche aux «herbes médicinales» (une scène très amusante). Robyn de Mayhall, naturellement, est en opposition directe avec cette attitude du Midwest de Sharon de Dawson. Le ton est donné lorsque Mayhall entre en scène resplendissant dans une veste en cuir, et portant une multitude de cartons et encore plus de bagages émotionnels. Sharon de Dawson, bavarde, nerveuse, l’accueille et est si désireuse de plaire.

Mais sur une courte période de temps, ils révèlent tout ce qu’ils ont vraiment en commun. Il existe de nombreux commentaires entrelacés identifiables et délicieux sur l’Iowa, l’Illinois et l’Idaho (un État qui manque apparemment de culture jusqu’à ce que les résidents atteignent un âge avancé). Il y a des moments inattendus et des préoccupations qui donnent à réfléchir.

Mayhall et Dawson ne peuvent pas être séparés pour l’acclamation. Ils sont tout aussi stellaires dans leurs représentations impressionnantes et énergiques; ce sont toutes deux des actrices talentueuses qui livrent des quantités incroyables de dialogues avec des présences émotives très crédibles sur scène. Mayhall et Dawson forment un duo irrésistible de talents, tous deux dynamiques dans les rôles charnus et comiquement dépareillés de “The Roommate”. Ils rayonnent de charme dans cette pièce qui s’adresse à un public averti.

Les critiques passés ont comparé “The Roommate” à un mélange de “The Odd Couple/Breaking Bad/Thelma and Louise”, mais cette production, en grande partie à cause de la chimie constante de Mayhall et Dawson, est une célébration réfléchie de l’amitié et de la transformation de la vie. de deux personnages en quête de nouveaux départs. “The Roommate” est une autre production engageante de l’ensemble de théâtre iambe – parfois hilarante, plus souvent poignante. Et un à ne pas manquer.

• Regina Belt-Daniels est impliquée dans le théâtre depuis qu’elle a été choisie pour incarner une Mother Goose plutôt autoritaire dans une production de première année. Depuis lors, l’odeur de la peinture grasse et le rugissement de la foule ont guidé ses efforts dans la mise en scène, le jeu, la mise en scène, la production, la participation à des conseils de théâtre et la rédaction de critiques de théâtre.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Le colocataire”

OÙ: Elgin Arts Showcase, 164, rue Division, huitième étage, centre-ville d’Elgin

LORSQUE: Jusqu’au 6 novembre

COÛT: 22 $

INFORMATIONS: Eventbrite à tinyurl.com/4hf38vvn