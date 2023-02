The Romantics : Saviez-vous que Dhoom avait PLUS de budget pour les vélos qu’Abhishek Bachchan, Uday Chopra, John Abraham ? Aditya Chopra renverse des haricots

La dernière série de documents intitulée Les Romantiques publié sur Netflix est le sujet de conversation de la ville. Il célèbre l’héritage de Yash Chopra et YRF sur 50 ans. La série documentaire a toutes les grandes stars qui parlent de leur connexion avec The Chopras. De Shah Rukh Khan à Amitabh Bachchan – tous font partie de cette série. Le point culminant est cependant Aditya Chopra. Le producteur de films qui préfère rester à l’écart des projecteurs et ne se fait jamais cliquer par les paparazzi a fait une apparition dans cette émission et a longuement parlé de beaucoup de ses films. Il a également parlé de Dhoom qui était un blockbuster.

Aditya Chopra parle de Dhoom et de son budget

Dans l’émission, Aditya Chopra a parlé des trois piliers du film – drame, émotion et romance. Mais avec Dhoom, il a décidé de supprimer ces trois piliers et d’ajouter des vélos. Il a dit qu’il voulait combiner Manmohan Desai et Michael Bay. Il a en outre révélé qu’il avait plus de budget pour les vélos dans le film que le casting vedette. Il a été cité en disant: “À Dhoom, j’ai dépensé plus d’argent pour les vélos que pour Abhishek Bachchan, John Abraham, Uday Chopra!” Le drame d’action est l’une des franchises les plus réussies de YRF. Il mettait en vedette Abhishek Bachchan, John Abraham, Uday Chopra, Esha Deol et plus encore. C’était un drame de chasse avec des méchants sur des vélos de fantaisie.

Aditya Chopra a également parlé de la carrière ratée d’Uday Chopra en tant qu’acteur. Le cinéaste a mentionné que YRF a lancé de nombreux nouveaux arrivants et fait carrière pour beaucoup, mais ils n’ont pas pu le faire jouer. “Mon frère est acteur, et il n’est pas un acteur très réussi. Ici, c’est le fils d’un des plus grands cinéastes. C’est le frère d’un très grand cinéaste. Imaginez une entreprise comme YRF qui a lancé des nouveaux venus, on ne pourrait pas faire lui une star. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire pour nous-mêmes », a-t-il déclaré. Uday Chopra est apparu dans quelques films puis a repris la production.