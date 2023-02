The Romantics: Anil Kapoor révèle comment Yash Chopra était à l’origine du rapprochement de Sridevi et Boney Kapoor

Les romantiques sont maintenant diffusés sur Netflix. Les docuseries réalisées par le cinéaste indo-américain Smriti Mundhra racontent l’histoire de la création de Yash Chopra. Le cinéaste légendaire de Jalandhar et son parcours pour devenir l’un des plus grands réalisateurs du cinéma indien et créer une maison de production Yash Raj Productions et Studio Yash Raj Films avec lesquels il faut compter. Les docuseries ont des goûts d’Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, Ranbir Kapoor, Hrithik Roshan, Rani Mukerji, Kajol, Shah Rukh Khan et les fils de son Chopra, Aditya Chopra, Uday Chopra et sa femme Pamela Chopra, entre autres, partageant tout sur la vie et l’époque de Yash Chopra et son parcours cinématographique.

Dans l’un des épisodes, on voit Rishi Kapoor et Anil Kapoor parler de la réalisation de Chandni (1989). Le film mettait en vedette Sridevi dans le rôle principal avec Rishi Kapoor et Vinod Khanna. Le film était le dernier effort de Yash Chopra pour livrer un blockbuster au box-office après une série de flops. Parlant de la même chose dans The Romantics, Rishi Kapoor partage : “Yash ji ne savait pas comment aborder Sridevi. Il avait des flops derrière lui alors que Sridevi était une grande star.” En outre, Anil Kapoor a révélé: “Yash ji a demandé à mon frère (Boney Kapoor) de parler à Sridevi et de la faire monter à bord. Boney est allé à Chennai pour une réunion avec Sridevi et c’est ainsi que Chandni est devenu ce qu’il a fait.”

Découvrez la bande-annonce de The Romantics ci-dessous:

Alors que c’était la première rencontre de Boney et Sridevi, le reste appartient à l’histoire. Ils ont ensuite travaillé avec Sri dans ses productions aux côtés de son frère Anil Kapoor dans de nombreux films. L’amour s’est épanoui entre les deux et ils se sont finalement mariés en 1996.

Anil Kapoor a également partagé une anecdote sur le fait que Sridevi n’était pas convaincu par l’idée de porter tout le blanc à Chandni. “Sa mère a également dit à Yash ji que le blanc n’était pas une couleur de bon augure pour eux. Mais il a convaincu Sridevi et sa mère d’une manière ou d’une autre”, révèle Anil.

Pamela, qui a été très impliquée dans le travail de Yash Chopra, partage : “Il n’a dit qu’une chose à Sridevi : ‘Je crois en ton talent, tu crois en ma vision de réalisateur. Faisons-le’.”

Chandni est devenu un super hit au box-office et a atteint un statut de hit culte avec ses fans couvrant différentes générations.