The Romantics : Aditya Chopra met enfin fin au débat sur le népotisme ; dit: ‘Nous ne pouvions pas faire d’Uday Chopra une STAR’

Aditya Chopra l’a dit et nous espérons que cela se terminera pour toujours. De nombreux enfants stars ont admis avoir eu l’opportunité beaucoup plus facilement que les étrangers, mais ce dentiste signifie qu’ils peuvent devenir une star à succès, seuls votre talent et votre public feront de vous. Et c’est ce que le producteur de Pathaan et chef de Yash Raj Films, Aditya Chopra, a déclaré dans son dernier documentaire. Aditya vous rappellera instantanément Yash Raj dans la vidéo où on le voit aborder le débat sur le népotisme lancé par Kangana Ranaut sur le canapé Koffee With Karan de Karan Johar.

Mettant fin au débat sur le népotisme une fois pour toutes, il a donné l’exemple des classiques de son jeune frère Uday’s Chopra sur la façon dont ils n’ont pas pu faire de lui la star alors qu’il était le plus grand fils de la superstar. Dans le documentaire, il a déclaré : « Une des choses que les gens ont tendance à ignorer, c’est que chaque personne qui vient d’un milieu privilégié, tout le monde ne réussit pas. Je peux l’articuler sans mentionner les autres. Je peux l’articuler en mentionnant ma propre famille. “. Mon frère est acteur, et il n’a pas beaucoup de succès. Voici le fils d’un des plus grands cinéastes. C’est le frère d’un cinéaste formidable. Imaginez qu’une entreprise comme YRF ait lancé de nombreux nouveaux venus ; nous ne pourrions pas faire de lui une star. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire nous-mêmes ? En fin de compte, seul un public décidera : “J’aime cette personne ; je veux voir cette personne.” Personne d’autre.”.

Aditya Chopra a donné un point très valable. Des enfants vedettes antérieurs comme Alia Bhatt, Varun Dhawan et bien d’autres ont soulevé le même point sans être durs. Eh bien, le public a été le roi et le sera toujours. Mais depuis que le débat sur le népotisme a été lancé, les internautes ont été sacrément durs avec les enfants vedettes et nous espérons que cela ne se terminera que bientôt.