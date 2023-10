Un microbe commun présent dans les eaux usées, les sédiments marins, le sol et le tractus gastro-intestinal des animaux de compagnie et de ferme pourrait jouer un rôle déterminant dans la sclérose en plaques, selon une nouvelle étude. Les résultats, Publié dans Le Journal d’Investigation Cliniquesuggèrent qu’une toxine produite par certains C. perfringens les bactéries pourraient être le déclencheur longtemps recherché qui dégrade la barrière hémato-encéphalique et déclenche l’inflammation incessante et la dégradation des cellules cérébrales caractéristiques de la SEP.

“S’il s’agit du déclencheur environnemental de la SEP, nous pouvons maintenant commencer à parler d’un vaccin, d’anticorps monoclonaux ou d’un autre traitement”, déclare Rashid Rumah, co-auteur de l’étude et médecin scientifique du laboratoire de Vincent Fischetti à Rockefeller.

On estime que 2,5 millions de personnes vivent avec la sclérose en plaques et environ 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque semaine rien qu’aux États-Unis. Maladie neurologique encore incurable, la SEP survient lorsque le système immunitaire attaque l’enveloppe protectrice entourant les fibres nerveuses et les cellules cérébrales, connue sous le nom de gaine de myéline, entraînant une dégradation incurable du système nerveux.

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que la SEP est provoquée par un déclencheur environnemental ; probablement une sorte d’infection microbienne. Les modèles murins de SEP sont généralement initiés en laboratoire en exposant les animaux à B. coqueluche toxine, produite par la bactérie responsable de la coqueluche, et une Etude 2017 ont découvert que le microbiote intestinal prélevé sur des patients atteints de SEP pouvait directement entraîner la SEP chez la souris.

La question était de savoir quel microbe était à blâmer. En cherchant une réponse, Rumah est tombé sur une étude de 1986 qui a mis en évidence une corrélation inattendue : les personnes vivant dans des régions à forte population ovine, comme l’Écosse et la Nouvelle-Zélande, sont plus susceptibles de souffrir de SEP.

Rumah a pensé à un coupable potentiel. « Les bactéries C. perfringens, souvent trouvé chez les moutons, produit plus de 20 toxines différentes », dit-il. “On sait que sa toxine epsilon brise la barrière hémato-encéphalique et provoque des symptômes semblables à ceux de la SEP chez le mouton.” Dans l’espoir d’explorer davantage la toxine epsilon en tant que déclencheur environnemental possible de la SEP, Rumah a rejoint le laboratoire de Fischetti en 2008.

Le cas de la toxine Epsilon

Après plusieurs années, l’équipe a rassemblé des preuves substantielles que les bactéries productrices de toxine epsilon C. perfringens sont à blâmer.

Certaines des premières preuves provenaient de modèles de souris. Lorsque Rumah et ses collègues ont exposé des souris à la neurotoxine epsilon au lieu de la coqueluche, la toxine de la coqueluche, leur barrière hémato-encéphalique s’est effondrée de manière plus spectaculaire et les lésions de leur système nerveux correspondaient aux schémas révélateurs observés chez les humains atteints de SEP. Ensuite, avec l’aide de la PCR, l’équipe a démontré que les humains atteints de SEP présentaient des niveaux beaucoup plus élevés de toxines productrices de toxine epsilon. C. perfringens dans leurs intestins que la population générale : 61 % des patients atteints de SEP ont été testés positifs, contre 13 % des témoins sains et les patients atteints de SEP portaient plus de 1 000 fois plus de bactérie dans leur intestin que les porteurs sains et asymptomatiques.

Quant à la façon dont les patients deviennent d’abord colonisés de manière stable par cette violence C. perfringens La souche en premier lieu est inconnue, “il s’agit probablement d’une prédisposition génétique ou de la composition de leur microbiome”, explique Fischetti. « Nous soupçonnons que ces souches particulières colonisent certaines personnes plus efficacement que d’autres. »

Ces découvertes ont lancé une recherche de produits thérapeutiques et de diagnostics dans le laboratoire Fischetti pour la détection précoce et le traitement de la SEP, une direction qui touche au cœur de l’objectif de son laboratoire de trouver des moyens uniques de traiter les infections bactériennes, en particulier avec des alternatives aux antibiotiques telles que les lysines. . « Il existe très peu d’organismes responsables de maladies neurologiques », précise-t-il. « Notre laboratoire se concentre non seulement sur les maladies infectieuses elles-mêmes, mais également sur la manière dont les bactéries peuvent déclencher la maladie. »

L’objectif immédiat de l’équipe est de trouver des preuves définitives reliant la toxine epsilon à la SEP. “Nous devons sortir de l’intestin et montrer que la toxine epsilon se trouve dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien des patients atteints de SEP en phase active de la maladie”, explique Rumah. “Si nous parvenons à détecter la toxine dans le sang, nous disposerons alors de preuves irréfutables de son rôle dans la SEP.”