The Rock s’ouvre sur son voyage de paternité

En plus d’être l’un des acteurs les mieux payés au monde, Dwayne Johnson est le père de trois filles. Avant la fête des pères, l’acteur de 49 ans a parlé de sa relation avec ses filles et de son évolution, en particulier pendant la pandémie.

L’acteur et homme d’affaires a dominé la liste des 100 raisons d’aimer l’Amérique du PEOPLE cette semaine et s’est assis avec le magazine pour parler de son voyage à Hollywood et de la façon dont vivre avec sa femme Lauren Hashian, 36 ans, leurs filles Jasmine et Tia lui a fait comprendre pourquoi la famille compte pour la plupart pendant la pandémie. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Dwayne dit qu’il n’y a rien de tel qu’une relation entre un père et sa fille. La vidéo comprend également un montage de moments réconfortants que l’acteur a partagés avec ses filles au fil des ans.

La chose la plus importante que Dwayne pense avoir apprise sur l’éducation de ses filles est d’être là pour elles. L’acteur a souligné l’importance d’écouter et d’avoir une capacité accrue d’être tendre et doux. Avec ces qualités, l’ancien champion de la WWE a déclaré qu’il était capable de résoudre leurs problèmes avec eux plutôt que de les résoudre pour eux. La vidéo comprenait également des photos de lui avec sa fille aînée Simone, qu’il a avec son ex-femme et partenaire de production, Dany Garcia.

Dwayne a déclaré qu’avant la pandémie, si quelqu’un lui avait demandé quelle était la chose la plus importante dans sa vie, il aurait répondu sa famille, ses filles et sa femme. L’acteur a dit qu’il le pensait car cela venait du cœur. Cependant, la pandémie lui a permis de mieux comprendre la raison principale pour laquelle ils sont la chose la plus importante pour lui. Sous-titrant le post, l’acteur a écrit que chaque homme peut vouloir un fils, mais chaque homme « a besoin » d’une fille. Il a exprimé sa gratitude pour la citation car, comme le dit Dwayne, il a une maison de toutes les filles et est plein d' »œstrogènes ».

Souhaitant à ses 246 millions d’abonnés Instagram un bon week-end de fête des pères, l’acteur a particulièrement mentionné ses collègues pères travailleurs et engagés qui seront toujours là pour leurs filles.

