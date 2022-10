The Rock peut-il stabiliser l’univers DC avec “Black Adam” ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Jusqu’à présent, à l’ère des super-héros d’Hollywood, il y a eu une absence particulièrement visible : alors qu’un défilé d’acteurs de renom a revêtu à tour de rôle divers costumes en spandex, Dwayne Johnson – sans doute la plus grande star de cinéma au monde – a, jusqu’à présent, siégé la tendance.

The Rock n’avait pas vraiment besoin d’une cape pour prouver ses pouvoirs. L’acteur de 6 pieds 5 pouces 260 livres était, à bien des égards, déjà un super-héros à part entière: un hulk grimpant dans les gratte-ciel, un demi-dieu qui change de forme, même une fée des dents gonflée.

“J’étais toujours prêt et ouvert à jouer un super-héros”, a déclaré Johnson dans une récente interview. «Mais il fallait que ce soit bien et que ça se sente bien. J’avais déjà été approché dans le passé pour jouer quelques super-héros que, finalement, j’ai fini par transmettre. Ils ont fini par aller vers les bons acteurs pour les jouer. J’ai juste attendu.

Les destins se sont finalement alignés dans “Black Adam”, un premier album si homogène qu’on pourrait le qualifier de redondant. Lorsque Johnson a essayé pour la première fois le costume de Black Adam, il a fait retirer le rembourrage musculaire.

L’entrée de Johnson dans le secteur des super-héros intervient à un moment crucial pour l’univers étendu de DC, qui a récemment été en proie à des scandales et à des ratés. Ezra Miller, star du prochain “The Flash”, a été arrêté deux fois cette année au milieu de rapports faisant état de comportements troublants (en août, Miller a demandé un traitement pour ce qu’il a décrit comme des problèmes de santé mentale). “Batgirl”, un film de 90 millions de dollars achevé pour HBO Max, a été sommairement supprimé, provoquant un tollé face à son annulation atypique.

Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a promis une « réinitialisation » des opérations DC du studio dans une refonte pour mettre en œuvre une structure de 10 ans plus proche de Marvel et améliorer la qualité. Au cœur de ces deux époques se trouve “Black Adam”, qui sort en salles jeudi.

Au milieu d’une telle agitation, cela ne fait certainement pas de mal d’accueillir une star de cinéma aussi populaire que Johnson, qui compte 341 millions d’abonnés sur Instagram et est souvent obligée de détourner les questions sur une éventuelle élection présidentielle. Mais quelle stabilité The Rock peut-il apporter à DC ?

«Je pense que le timing est en fait parfait. Quelle opportunité nous avons », a déclaré Johnson. “Je dis depuis presque des années maintenant que la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer.”

Avant Johnson, peu de gens voyaient Black Adam comme une telle force d’inclinaison de l’axe. Le personnage, un ancien Égyptien créé par Otto Binder et CC Beck, est apparu pour la première fois dans un numéro de 1945 de “In DC Comics” de Fawcett Comics et a généralement été décrit comme un super-vilain et un ennemi de Captain Marvel (pas celui de Brie Larson).

Des traitements plus récents ont poussé Black Adam davantage vers le statut d’anti-héros, ce que le film, réalisé par Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”), prolonge. Black Adam, convoqué à l’époque moderne, est dépeint comme un héros réticent qui craint ses propres pouvoirs.

Dans une scène révélatrice, Black Adam s’arrête un instant pour regarder une télévision avec Clint Eastwood dans le rôle de l’homme sans nom – un modèle anti-héros pour Black Adam.

“Il a été mon inspiration depuis le premier jour. Mon acteur préféré et certainement l’un de mes réalisateurs préférés », a déclaré Johnson. “Je suis heureux d’appeler Clint un copain. C’était ma façon de lui rendre hommage.

Comment Black Adam serait présenté au public du cinéma n’était pas toujours clair. Initialement, Captain Marvel, également connu sous le nom de Shazam, et Black Adam devaient faire leurs débuts dans un film ensemble. Après l’étape de scénarisation, Johnson et d’autres ont estimé que le lancement combiné n’avait pas rendu service à Black Adam.

“Nous avions un modèle pour une très bonne idée, mais finalement les deux personnages ont nécessité tellement d’espace pour les lancer correctement”, a déclaré le producteur Hiram Garcia. «Nous luttions juste en termes de bande passante que le script pouvait contenir et en termes de ton également. Intrinsèquement, comme vous l’avez vu avec la sortie du film ‘Shazam’, ce film est tellement différent de la façon dont ‘Black Adam’ est.

« Shazam ! » mettant en vedette Zachary Levi, était un succès maladroit et bien accueilli, rapportant 366 millions de dollars dans le monde en 2019 (une suite devrait sortir en mars). Les ambitions pour “Black Adam” sont plus grandes.

Le film, réalisé avec un budget environ le double de celui de “Shazam!” présente également la Justice Society of America, une équipe de super-héros composée de Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo) et Cyclone (Quintessa Swindell).

“J’ai toujours eu l’impression qu’il s’agissait de convaincre nos partenaires de studio d’essayer de regarder au-delà de la Justice League”, a déclaré Johnson. “J’adore la Ligue des Justiciers. Mais quand vous les regardez, vous ouvrez la bible DC. Il y a tellement de personnages sympas dans lesquels vous pouvez puiser.

Il a fallu beaucoup de temps pour développer le film, adapter le rôle à Johnson et tourner le film autour des retards de COVID-19. Johnson a été annoncé pour la première fois pour jouer Black Adam en 2014.

“Facile et ce processus ne sont pas allés de pair”, a déclaré Garcia.

Mais les cinéastes se sont engagés à donner à Black Adam le bon lancement.

“Si Dwayne Johnson va faire un super-héros, les pouvoirs devraient être A-plus”, a déclaré le producteur Beau Flynn.

Les films de super-héros ne sont pas souvent décrits comme un “projet passionnel”, mais c’est ainsi que Johnson parle de “Black Adam”. Il parle du profil auparavant bas du personnage comme un outsider.

“Personne ne lui a donné une chance”, a-t-il déclaré. Contrairement à de nombreux personnages de bandes dessinées les plus connus, Johnson n’assume pas ce rôle de seconde main.

“Aucun autre acteur n’était entré dans les bottes de Black Adam”, a déclaré Johnson, qui professe un lien profond avec le personnage. « Je suis un locuteur très direct. Black Adam est également très direct avec ses pensées. La différence est que Black Adam giflera certaines personnes. Je pourrais gifler certaines personnes, mais je le ferai avec le sourire.

Depuis cet été, Michael De Luca et Pam Abdy dirigent Warner Bros. division cinématographique remaniée, bien qu’aucun nouveau chef de DC n’ait encore été nommé. Zaslav a cherché la réponse de son studio à Kevin Feige de Marvel pour prendre les rênes. Pour Johnson, “Black Adam” fait partie de ce nouveau chapitre pour DC.

“Je pense que vous ressentez ce sentiment d’urgence et ce sentiment d’excitation”, a déclaré Johnson. “Cela a été une grande convergence de la sortie de ‘Black Adam’ et d’un nouveau leadership.”

Des rapports de suivi ont suggéré que Johnson, 50 ans, pourrait se diriger vers son plus grand week-end d’ouverture au box-office avec “Black Adam”. Mais ressemblant un peu à son lutteur de la WWE, Johnson regarde également son prochain adversaire. Black Adam, pense-t-il, n’est pas un super-héros. Il vise Superman.

“Pendant cinq ans, la force la plus puissante et la plus imparable de tout l’univers des super-héros est restée inactive sur la touche. Tout cela devait prendre fin », déclare Johnson. “C’est ce que je veux dire avec cette nouvelle ère dans l’univers DC. Faisons sortir ce héros des lignes de côté et sur grand écran.

—Jake Coyle, l’Associated Press

