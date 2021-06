Dwayne ‘The Rock’ Johnson est incontestablement l’un des hommes les plus occupés d’Hollywood, mais il s’assure de prendre le temps d’écraser une séance d’entraînement, peu importe à quel point son emploi du temps devient chargé. Le lutteur professionnel devenu acteur s’entraîne dur dans la salle de sport avec pour mission de se mettre en forme pour un prochain film hollywoodien à gros budget. Et étant donné le régime de remise en forme légendaire de Hulk, il semble qu’il se donne beaucoup de mal pour y arriver.

À la manière typique du rock, il a récemment partagé des détails sur son programme d’entraînement et son prochain film de super-héros de DC, « Black Adam ».

«Entraînement de fin de soirée», a écrit Johnson à ses 241 millions d’abonnés sur Instagram, qui le montre lui et ses jambes ridiculement musclées.

Vérifiez le ici:

Son article a recueilli près de 3 millions de likes et des milliers de commentaires d’utilisateurs, depuis sa mise en ligne lundi. Johnson joue le rôle principal dans le film et il est entendu que cela l’oblige à afficher son corps en collants ou « hors-chemise » à l’écran tout au long. Le poste de l’ancien champion de la WWE à huit reprises avait également de longues subtilités concernant ses détails d’entraînement, le film, entre autres. Plus loin dans la légende, il a mentionné que c’était une «grande semaine pour Black Adam» car le beau gosse se prépare à filmer quelques scènes de «champion» qui l’obligent à avoir un look «sans chemise». Il a également admis qu’il travaillait extrêmement dur et qu’il avait également ajusté son régime alimentaire, son entraînement et son conditionnement contrairement à tout dans toute sa carrière. Il a en outre ajouté qu’il manipulait son apport en eau, en sodium et en sodium. Y compris le cardio dans le régime d’entraînement qui implique également beaucoup de «push and pull» de fer véritable pour obtenir des muscles denses, secs et détaillés.

La pandémie COVID-19 en cours a retardé le tournage de Black Adam, qui est un spin-off de l’adaptation 2019 DC Comics de Shazam! Cependant, les producteurs sont désormais clairs pour continuer à travailler sur le projet. Johnson ne néglige aucun effort pour être son meilleur pour le film et le film d’action avec lui en tête, il sera sûr d’être un succès lors de sa sortie dans les cinémas l’été prochain.

