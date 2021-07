The Rock, Emily Blunt sur un baiser maladroit, des blagues cochonnes

ANAHEIM, Californie – Phénomène de la WWE, champion de cinéma et star de « Jungle Cruise » Dwayne « The Rock » Johnson n’a pas compris dans quoi il s’engageait en poursuivant sans relâche la star très britannique de « Mary Poppins Returns » Emily Blunt pour co-diriger le Disney action-aventure.

Lorsque les deux forces cinématographiques disparates se sont finalement rencontrées lors d’un dîner à Beverly Hills en 2018, le combat magique a immédiatement commencé.

« Vous étiez plus gentleman au début », dit Blunt, regardant un Johnson concordant à quelques mètres de la promenade Disneyland Jungle Cruise qui sert d’inspiration au film. « Mais au moment où il s’est assis, je suis allé directement à la jugulaire. »

Les barbes sauvages ludiques (nous en sommes presque sûrs) et la chimie tranchante ont grésillé lorsque le Johnson de 6 pieds 5 pouces a filmé le capitaine du bateau Amazon Frank Wolff avec le Blunt de 5 pieds 7 pouces en tant que passager scientifique Lily Houghton dans « Jungle Cruise » (en cinémas et sur Disney+ via Premier Access le vendredi).

Les zingers volent encore aujourd’hui. Avant même que les caméras ne tournent pour une interview avec USA TODAY, les deux se chamaillent largement à propos de la couverture de Blunt qui se défait du pantalon parfait de Johnson.

« Je ne sais pas pourquoi tu fais ça maintenant », plaisante Blunt à Johnson. « Je garde la couverture. Parle du capitaine Anal.

« Vraiment, c’est comme ça que ça va être ? » Johnson rétorque. « OK, sois prêt mon ami. Le voici. »

Nous avons déchaîné le duo pour un dernier voyage méchant en revisitant ce qu’il fallait pour embarquer à bord de leur « Jungle Cruise ».

Critique de « Croisière dans la jungle » : Dwayne Johnson et Emily Blunt sont des héros bien assortis lors d’une « croisière dans la jungle » amusante

Question : M. Rock, en tant que producteur de « Jungle Cruise », vous avez réalisé une vidéo personnelle et envoyé des lettres de dirigeants de Disney pour convaincre Blunt. Avez-vous déjà poursuivi une co-star comme celle-ci?

Émilie Blunt : C’est devenu un harceleur.

Dwayne Johnson: C’était seulement limite harceleur-ish. Je vais me faire arrêter. Chris Hansen attend dehors.

Blunt (rire): L’hôte « Attraper un prédateur » ? Sérieusement? Mais c’était vraiment le script. C’est tout ce dont j’avais besoin.

Johnson: (Réalisateur) Jaume Collet-Serra s’est envolé pour Brooklyn pour remettre le script en main propre. Et je lui ai dit, montre-lui cette vidéo que j’ai faite. Je peux être très charmant quand je veux l’être. Alors j’ai dit –

Interruptions brutales: Votre vidéo n’a rien fait. Ça m’a donné envie de courir.

Jungle Cruise relooké :Disneyland dévoile un manège qui supprime les représentations insensibles à la race et ajoute une nouvelle histoire

Q : Mme Blunt, avez-vous vraiment fantôme The Rock après cette supplication personnelle ?

Émoussé: Tout le monde dit que c’est du fantôme (à Johnson). Je vais dire maintenant, j’ai été très touché par votre belle vidéo. C’était clairement un plaidoyer passionné.

Johnson : Ce n’était pas vraiment un plaidoyer passionné. C’était : ‘J’admire votre travail. Toi et moi ensemble à l’écran, ce sera phénoménal.

Émoussé: C’était mendier.

Johnson : Je dois dire ceci : elle n’a pas répondu, ce qui est bien. Elle avait besoin de lire le script. Mais ce que vous faites, si vous n’êtes qu’un être humain avec un brin d’émotion ou de décence, c’est de répondre.

Q : Le film incorpore un humour rempli de jeux de mots, rendu tristement célèbre lors de la balade originale de la croisière dans la jungle. Mme Blunt, comment avez-vous retenu un vrai rire ?

Émoussé: C’était très facile. Je ne suis pas fan des jeux de mots.

Q ; Il y a clairement beaucoup d’improvisation dans le film. Quelle scène hors des rails n’a pas réussi?

Émoussé: Oh mon Dieu. Cela l’a fait dans le film, mais la scène où je lui retire l’épée. Nous avons tourné insinuation après insinuation. Il y a tout un film là-bas. Nous voyions jusqu’où nous pouvions pousser Disney avec des insinuations. Il y a maintenant juste assez pour que les adultes rient et que les enfants demandent pourquoi ils rient.

Johnson : Au crédit de Disney, ils nous ont laissé pousser juste assez.

Émoussé: Ils l’ont tronqué.

Q : Qu’est-ce qui a finalement été coupé ?

Johnson: Presque tout. Pensez à mon sens de l’humour sale et (multipliez-le) par 1 000. Ensuite, vous obtenez son sens de l’humour. Vous pouvez donc imaginer à quoi ressemblait cette scène.

Q : Il y a un baiser épique qui se transforme en un câlin de groupe avec la co-vedette Jack Whitehall (jouant le frère de Lily, MacGregor) – et sans aucun doute un acteur jouant un léopard d’écran généré par ordinateur. À quel point était-ce gênant ?

Émoussé: C’était deux prises. Jack était horrifié. Il a dit que c’était comme regarder ses parents s’embrasser à ce moment-là. C’était à la fin du tournage, ce qui le rendait d’autant plus gênant. Et oui, il y avait un léopard. Il était joué par un homme nommé Ben, qui avait de très beaux yeux.

Johnson : Tout cela m’a juste rappelé ces moments fous où vous vous défoncez vraiment à trois heures du matin. Ce sont les pensées que vous avez.

Q : Et la scène où Frank donne à Lily, piégée sous l’eau, de l’oxygène bouche-à-bouche. Comment était-ce pour tirer?

Émoussé: C’est une si belle scène. Mais ce jour-là, nous ne pouvions même pas nous voir. C’était très trouble dans l’eau. Alors j’aurais pu embrasser n’importe qui. C’était peut-être l’un de vos cascadeurs.

Johnson : C’était probablement mon pied. Ce serait donc mon pied dans ta bouche.

Q : Pourriez-vous surmonter vos différences et réunir le groupe pour « Jungle Cruise 2 » ?

Émoussé: Nous avons eu de très bonnes conversations ; Jaume a des idées vraiment excitantes. Nous avons tous un tel investissement dans cela; Disney le fait aussi. Espérons que les gens veulent voir le voyage continuer.