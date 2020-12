Star influente dans l’histoire de la lutte professionnelle, Pat Patterson est décédée début décembre 2020. La triste nouvelle a été attristée par de nombreux membres du monde de la lutte professionnelle qui ont montré une vague d’émotion. Maintenant, Dwayne Johnson a rendu un hommage sincère à la légende décédée. Dans cet hommage réconfortant de cinq minutes, The Rock a longuement parlé de son lien avec Pat et de son influence sur sa vie. The Great One a réfléchi au rôle que Pat a joué pour lui faire signer son premier contrat avec la WWE. Parlant de l’impact de Pat sur sa carrière, The Rock a exprimé sa gratitude pour tout envers la légende de la WWE.

The Rock a beaucoup partagé sur le fait que Pat a contribué à façonner sa vie de catch. Il a souligné que sans l’influence et le mentorat du Hall Of Famer de la WWE, il n’aurait pas été là où il est. The Rock s’est souvenu que Pat avait appelé Vince McMahon et l’a insisté pour regarder The Great One alors qu’il venait de terminer trois mois après son entraînement. Les compétences de Pat en tant que chanteur et sa belle interprétation de My Way de Frank Sinatra ont également été chaleureusement rappelées par The Rock.

«Nous avons tous ces moments et ces personnes déterminants dans nos vies où lorsque nous regardons en arrière et relions tous les points…. Cette décision ou cette personne était le facteur d’ancrage qui nous a mis sur cette voie vers où nous en sommes aujourd’hui. Pat Patterson était cette personne Ce toast est pour toi Pat… Je t’aime. Je te remercie… », a signé The Rock avant une performance de Pat où il chantait les émissions My Way de Frank Sinatra à l’écran.

The Rock a conclu la légende de son post Instagram comme suit: « À la fin de cette vidéo, lorsque Pat chante MY WAY à toutes nos légendes de la lutte bien-aimées – dont beaucoup sont maintenant au paradis, élevant l’enfer Ce visuel m’a frappé dans le ventre. Très émouvant. . Comme si Pats là-haut au paradis chantait pour eux tous en ce moment. Mon père inclus. A bientôt, les garçons sur la route (s.) «

Pat Patterson a soufflé son dernier souffle le 2 décembre 2020. Le premier lutteur ouvertement gay de l’histoire de la WWE avait 79 ans au moment de sa mort.