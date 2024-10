The Rock s’est exprimé après son retour à la WWE à Bad Blood.

Le boss final est parti sur Instagram lors de son entrée à Bad Blood, et après être sorti de la scène, a fait divers commentaires sur son environnement tout en disant finalement qu’il parlerait de la situation de The Bloodline quand il serait prêt.

« Le Final Boss ressent beaucoup de choses. Et tu sais pourquoi ? Il y a eu beaucoup de conneries au cours des six derniers mois », a déclaré The Rock dans la vidéo. Concernant ses sentiments sur ce qui s’est passé, The Rock a déclaré: « Le Final Boss vous dira quand The Final Boss sera prêt pour que vous le sachiez. »

Faisant sa sortie de l’arène, The Rock pouvait être vu dans les coulisses de sécurité de la vidéoconférence tout en voyant des camions de production affichant l’effigie de Stone Cold Steve Austin, John Cena et Dusty Rhodes. Il a terminé la vidéo avec son slogan alors qu’il montait dans son camion et partait.

Dans l’événement principal de l’événement live premium de samedi, Roman Reigns et Cody Rhodes ont réussi à vaincre Solo Sikoa et Jacob Fatu dans l’événement principal après le retour de Jimmy Uso, égalisant les chances en présentant Tama Tonga et Tonga Loa. Reigns et Uso ont finalement fait l’arrêt pour Rhodes après qu’il ait été sauté par Tonga & Loa. The Rock est revenu une fois la poussière retombée, indiquant clairement qu’il a vu ce qui s’est passé avec The Bloodline ces derniers mois.

