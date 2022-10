The Rise and Decline of Nations de Mancur Olson a-t-il prédit 2022 ?

Ces dernières années, un large sentiment s’est fait jour selon lequel l’Amérique doit construire plus de choses. Cette conversation a sans doute commencé dans le logement, où des pénuries intenses dans des zones économiquement importantes comme la Bay Area ou New York ont ​​fait exploser les loyers. Très vite, de grands économistes, puis des militants, ont adopté la construction de logements comme solution clé, et ils ont connu un succès remarquable dans des États comme l’Oregon et la Californie malgré l’opposition dévouée des propriétaires en place et d’autres NIMBY.

Mais « l’agenda de l’abondance » va bien au-delà du logement. S’éloigner des combustibles fossiles nécessite de construire massivement : construire de nouveaux panneaux solaires vastes, beaucoup plus d’éoliennes et d’énormes nouvelles lignes de transmission. Ces projets ne sont pas moins menacés par les NIMBY que les lotissements. L’année dernière, les résidents du Maine ont voté pour bloquer une ligne de transmission amenant de l’hydroélectricité propre du Québec. Les projets éoliens offshore suscitent de manière fiable l’opposition des communautés côtières qui accordent plus d’importance à leurs points de vue qu’à l’énergie propre.

Il en va de même pour les soins de santé : les États-Unis ont moins de médecins que la plupart de leurs pairs, ce qui contribue à augmenter les salaires et donc les frais médicaux.

Et il en va de même pour le transport : La construction de transports en commun est beaucoup plus chère aux États-Unis qu’à l’étranger, laissant l’Amérique avec une infrastructure de transport franchement embarrassante et facilement dépassée par, disons, Kyiv en temps de guerre.

Ce sont tous des problèmes interdépendants, et peut-être que le meilleur endroit pour commencer à comprendre ces défis est un petit livre de 1982 de l’économiste Mancur Olson, humblement intitulé L’essor et le déclin des nations.

Pourquoi les petites cabales gagnent-elles ?

Le livre, récemment réédité par Yale University Press, est une sorte de suite au livre plus connu d’Olson La logique de l’action collective. Ce travail, publié en 1965, cherchait à expliquer pourquoi même des acteurs rationnels et bien informés pouvaient ne pas travailler ensemble, alors que la collaboration était dans le meilleur intérêt d’un groupe d’acteurs donné.

Les « problèmes d’action collective », pour utiliser un terme popularisé par Olson, sont partout. Tout le monde aurait été mieux dans les premiers jours de la pandémie avec un masquage universel. Mais pour chaque individu, la décision de se masquer a pu paraître irrationnelle : elle leur a imposé un certain inconfort pour une diminution difficilement perceptible de leur risque personnel de contracter le Covid.

Le changement climatique est un autre échec de l’action collective. Nous serions tous mieux lotis en tant que communauté mondiale avec moins d’émissions de gaz à effet de serre, mais il est facile pour chacun de se demander : ma billet d’avion va-t-il vraiment faire une différence sur le changement climatique ? »

Mais voici le truc : l’action collective Est-ce que arriver de toute façon. Le deuxième livre d’Olson traite de cas où les gens parviennent à collaborer. Ce sont généralement des cas où le groupe qui coordonne est petit et homogène, avec des intérêts clairement partagés. Ce sont, en d’autres termes, des cas de groupes d’intérêts particuliers.

Olson, cherchant à échapper à la connotation négative des « intérêts particuliers », utilise à la place le terme de « coalition distributive », et une fois qu’on a compris le concept, on commence à voir des coalitions distributives partout. Et ils semblent particulièrement importants dans la réflexion sur l’abondance, car les coalitions distributives sont les ennemies dévouées de l’abondance.

L’American Medical Association, qui s’est toujours battue bec et ongles pour réduire les places en résidence et limiter les procédures que les infirmières praticiennes peuvent effectuer, le tout dans un effort cynique pour maintenir les salaires des médecins à un niveau élevé ? Coalition distributive.

Des alliances de quartier de propriétaires cherchant à bloquer les nouvelles constructions que leur peur perturbe le « caractère du quartier » et fait baisser la valeur de leurs propriétés ? Coalitions distributives. (Voici un exemple récent particulièrement sanglant à DC.)

L’alliance syndicat/industrie maritime qui se bat pour le Jones Act, une loi qui privait Porto Rico de carburant cette semaine avant que l’île ne reçoive une dérogation d’urgence, et coûte des dizaines de milliards de dollars en PIB perdu chaque année ? Coalition distributive.

Bien sûr, Olson n’a pas proposé l’idée de groupes d’intérêts spéciaux. Ce qu’il a fait, c’est formaliser les raisons pour lesquelles ils réussissent d’une manière unique et convaincante.

Comme le résume l’économiste de Harvard Ed Glaeser dans une introduction à la nouvelle édition du livre d’Olson : « L’ingrédient essentiel menant au succès de ces groupes est que leurs avantages profitent à un ensemble concentré de membres tandis que leurs coûts sont imposés à la société dans son ensemble. Ces coûts sont suffisamment répartis pour empêcher une colère publique suffisante pour étouffer ces efforts ou créer un contre-mouvement basé sur le contrecoup.

Comment battre les cabales ?

Il est difficile de trouver une vision optimiste dans le travail d’Olson. Fait révélateur, lorsque Matt Yglesias a écrit sur Ascension et déclin Récemment, sa conclusion la plus réjouissante a été l’observation d’Olson selon laquelle ce type de croissance du pouvoir des groupes d’intérêt n’est possible que dans des sociétés relativement stables.

Une partie de la montée de l’Allemagne et du Japon dans l’après-guerre par rapport aux États-Unis était que les Alliés avaient bombardé ces pays en enfer et, en particulier en Allemagne, déraciné la plupart de leurs institutions civiques existantes. Une fois les décombres déblayés, de nombreux anciens dirigeants du gouvernement et des affaires avaient été condamnés à la prison, et le processus de dénazification était terminé, il ne restait donc plus beaucoup de coalitions distributives à gérer. L’Allemagne et le Japon d’après-guerre n’avaient pas temps pour développer notre genre de politique de groupe d’intérêt corrompu. Et, vous savez, au moins les problèmes des États-Unis sont un signe que nous n’avons pas été bombardés en enfer aussi ?

Matt est un très bon ami mais il peut aussi être un gars assez sombre à l’occasion, alors je vais essayer d’offrir une leçon plus gaie d’Olson. Courant à travers Ascension et déclin est une notion opposée aux coalitions distributives : les coalitions englobantes.

Ce sont des coalitions distributives qui parviennent à représenter une large bande, et non étroite, d’une communauté ou d’une nation. Ils sont beaucoup plus difficiles à construire que des coalitions étroites. Mais ils existent. Olson cite l’exemple des syndicats en Scandinavie, qui ont tendance à représenter l’ensemble de la classe des travailleurs, et non des industries spécifiques. Cela signifie que ces syndicats, contrairement à certains en Amérique, ont un large intérêt dans la croissance économique qui peut remplacer les intérêts étroits d’une industrie spécifique. Si l’abrogation de la loi Jones stimule la croissance économique et la croissance des salaires en général, un syndicat englobant soutiendra l’abrogation, même si ses membres de la construction navale soulèvent une puanteur.

Je pense que l’essor de la communication de masse en ligne pourrait faciliter la formation de coalitions englobantes. Souvenez-vous de l’observation de Glaeser selon laquelle les coalitions distributives réussissent lorsqu’il n’y a pas « suffisamment de colère publique » ou de « contrecoup » en raison de coûts diffus. Et c’est vrai, Internet ne rend pas les coûts du Jones Act moins diffus.

Mais alors que l’ère des journaux et de la télévision n’a permis qu’à quelques histoires nationales de gagner en importance, l’écosystème actuel de l’information en permet des dizaines, ce qui offre plus d’opportunités d’indignation. C’est bien sûr irritant, mais c’est aussi une opportunité.

Le Jones Act empêchant le carburant indispensable d’atteindre un Porto Rico frappé par un ouragan n’aurait probablement pas atteint le bureau de Walter Cronkite en 1968. Le fiasco de la loi pourrait faire l’actualité nationale en 2022, susciter une large indignation et aboutir à la suspension temporaire par la Maison Blanche du Jones Act.

Ou, pour prendre un exemple qui me tient à cœur, la coalition distributive des préparateurs d’impôts qui se sont battus bec et ongles contre une option de déclaration de revenus gratuite ou automatique a récemment pris un coup avec l’adoption d’une disposition ordonnant à l’IRS d’envisager de mettre en place juste un tel système gratuit. Je pense que cette mesure a réussi en grande partie grâce aux efforts de Justin Elliott et Paul Kiel de ProPublica pour faire connaître et scandaliser TurboTax et les efforts de H&R Block pour compliquer les impôts. Elliott et Kiel ont aidé à construire une coalition globale qui a refusé d’accepter les coûts diffus du régime des préparateurs de déclarations.

Ce modèle ne peut pas fonctionner sur toutes les questions, bien sûr. Mais cela me donne l’espoir que la boucle catastrophique de Mancur Olson puisse être éludée – notamment parce que cela suggère que les journalistes comme moi ont un petit rôle à jouer dans la résolution du problème.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!