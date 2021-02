La police du West Yorkshire recherche des preuves sur les lieux d’un crime. | Netflix

Une série documentaire fascinante explore les raisons pour lesquelles la police n’a pas réussi pendant des années à attraper Peter Sutcliffe.

«C’était un meurtre de poisson et de puce», a déclaré le journaliste Alan Whitehouse dans le premier épisode de la récente série de vrais crimes de Netflix. L’Eventreur, décrivant la mort brutale en 1974 d’une travailleuse du sexe nommée Wilma McCann – le genre de meurtre qui devient rapidement l’actualité d’hier. «J’ai passé très peu de temps à penser à des gens comme Wilma McCann.»

C’est une façon irrésistiblement directe de décrire les attitudes culturelles qui condamneraient les victimes de Peter Sutcliffe, le tueur en série surnommé le Yorkshire Ripper, sujet de la chasse à l’homme la plus grande, la plus chère et la plus notoirement bâclée de l’histoire britannique. En Grande-Bretagne, l’enquête sur le Yorkshire Ripper est une étude de cas sur ce qu’il ne faut pas faire. Et la première chose que la police a mal faite a été d’ignorer les victimes à cause de leur classe et de leur profession présumée.

L’affaire Yorkshire Ripper est l’une de ces histoires que vous absorbez finalement si vous êtes un vrai adepte du crime comme moi. C’est pourquoi je grince des dents quand il y a des nouvelles d’une enquête impliquant la police du West Yorkshire, même aujourd’hui, quatre décennies après que Sutcliffe a finalement été appréhendé. Au cours de l’enquête de cinq ans, Sutcliffe a été interrogé par la police à neuf reprises, mais n’a jamais été considéré comme un suspect principal. Entre ces discussions avec les enquêteurs, il a assassiné au moins 13 personnes et en a attaqué au moins huit autres. Quand il a été attrapé en 1981, après des années de faux pas de la police, d’opportunités perdues, de fausses pistes et de mauvaise communication généralisée, ce n’était pas à cause des détectives qui se sont finalement rapprochés de lui, mais à cause d’un arrêt de la circulation sans rapport.

L’Eventreur, sorti en décembre, un mois seulement après la mort de Sutcliffe en prison à Covid-19, couvre tout cela, comme le font de nombreux documentaires. Mais dès ses premiers instants, il met l’accent sur le pourquoi de l’enquête, au lieu du comment, et cela fait L’Eventreur l’un des docu-séries sur le vrai crime les plus captivants que j’ai vu ces derniers temps. C’est parce que le «pourquoi» de l’affaire Yorkshire Ripper est la «misogynie», et les réalisateurs Jesse Vile et Ellena Wood ne vous laissent jamais oublier.

L’Eventreur a été critiqué dans les médias britanniques pour avoir glamourisé et glorifié Sutcliffe. Les familles des victimes ont notamment appelé Netflix pour avoir renommé la série de son titre de travail moins salace de Il était une fois dans le Yorkshire. Salon a fait valoir que cela réduit les victimes de Sutcliffe à leur prétendu travail sexuel. Mais après l’avoir regardé, je ne suis pas du tout d’accord avec cette évaluation. Tout au long des quatre épisodes, l’attention revient encore et encore aux victimes de Sutcliffe et aux femmes britanniques qui ont été touchées à la fois par la culture de la peur que ses crimes ont établie, et par le sexisme flagrant de l’enquête criminelle et la réaction du public à son égard.

Nous voyons des images de marches Reclaim the Night, tenues par des femmes frustrées pour protester contre les encouragements de la police à garder les femmes à l’intérieur après la tombée de la nuit. Nous entendons des transcriptions épouvantables de notes de cas de police dans lesquelles les histoires personnelles des victimes ont été saccagées et diabolisées à cause du travail du sexe et / ou de leur «moralité lâche». Le documentaire attire l’attention à plusieurs reprises sur le blâme inhérent aux victimes de l’enquête sur le Yorkshire Ripper – qui, à ses débuts, impliquait que la police établisse une distinction publique entre les victimes «respectables» et les autres. La misogynie est une facette bien connue de l’affaire Yorkshire Ripper, mais dans cette série, elle encadre le récit et le résultat est frappant.

Tout aussi efficace est la façon dont Sutcliffe lui-même est rétrogradé en importance. Quand on le voit pour la première fois, c’est au moment où il entre dans le palais de justice après son arrestation. La police l’a emballé dans un pardessus volumineux qui lui couvre complètement la tête, alors que des centaines de membres du public lui crient d’indignation. C’est ainsi que nous le rencontrons: avec un sac sur la tête. Comme le dit Whitehouse, «c’était un homme très insignifiant.»

Comparé, par exemple, aux lents panoramiques du corps de Richard Ramirez que nous voyons inexplicablement dans le récent Rodeur nocturne docuseries, cette désaccentuation m’a vraiment sauté aux yeux.

À un moment donné L’Eventreurquatrième et dernier épisode, le documentaire même livre quelque chose comme un faux basé sur nos attentes quant à la façon dont ce genre de documentaire sur le tueur en série se déroule habituellement: la voix off nous rappelle que nous n’avons toujours pas vu le visage de Sutcliffe – seulement pour que l’épisode soit coupé à l’une des premières victimes survivantes de Sutcliffe , Tracy Browne, décrivant son agression contre elle quand elle avait 14 ans. Alors qu’elle décrit sa rencontre avec Sutcliffe, on nous montre une photo – mais c’est de Browne adolescent, pas de lui. La voix, le visage et l’identité du survivant ont réquisitionné le récit loin du criminel, et cela ressemble à une petite victoire.

Le documentaire rejette également l’idée que Sutcliffe ait jamais ciblé des «prostituées». Ce récit a pris racine très tôt, mais L’Eventreur fait un bon travail en soulignant à quel point cette idée était infondée et combien les enquêteurs sur le terrain ont perdu en conséquence. La série aurait probablement pu passer un épisode supplémentaire entier à suivre les nombreuses pistes solides mais négligées dans l’affaire qui s’est finalement résumée au sexisme.

Par exemple, les enquêteurs ont noté la ressemblance de Sutcliffe avec la description physique fournie par l’un de ses survivants. Mais cette ressemblance et d’autres signes indiquant Sutcliffe ont été rejetés à plusieurs reprises parce qu’ils ne correspondaient pas à la croyance de l’enquêteur principal George Oldfield selon lequel le tueur était originaire de la région nord-est de l’Angleterre. Et cette fixation elle-même était intrinsèquement sexiste, car elle contredisait directement les témoignages de femmes – des survivantes qui avaient entendu Sutcliffe et l’avaient décrit comme ayant un accent local du Yorkshire.

L’Eventreur se déroule néanmoins avec empathie tant pour les victimes que pour la police. Des centaines de détectives et de flics battus ont travaillé sans relâche pour attraper le tueur, mais ont été déjoués encore et encore par les limites de la technologie et du leadership à courte vue. La police du Yorkshire, gênée par un manque d’ordinateurs et de bases de données facilement consultables, a gardé tout ce qui était pertinent pour l’affaire sur des cartes de correspondance. Je savais cela en théorie; mais voir leur système peu maniable au travail – la police a érigé une énorme roue métallique de type Rolodex de milliers de fiches au milieu du bureau, qu’ils ont organisée à l’aide d’une méthode de catalogage indéchiffrable – montre à quel point l’enquête est immense, intense et impossible. était.

Il y avait quelques détails de l’affaire tentaculaire que j’aurais aimé avoir plus La Éventreur. L’aspect le plus compétent de l’enquête – la manière systématique qui a déterminé que les détectives ont presque retrouvé Sutcliffe en traçant une note de cinq livres qu’il a laissée sur les lieux d’une attaque – est en grande partie survolé. Il n’y a aucune mention de la fois où le premier ministre Margaret Thatcher a blâmé la police pour avoir mis trop de temps à attraper l’éventreur. (Pour une plongée plus approfondie dans ces détails et d’autres, je recommande fortement Dossierla série de podcasts en quatre parties sur l’affaire.)

Mais certains cas sont si importants qu’aucun documentaire ne peut leur rendre justice. Et si L’Eventreur a dû sacrifier des rythmes d’histoire bien connus pour centrer les moins connus, comme la façon dont les crimes de Sutcliffe ont affecté les femmes qui ont vécu cette époque et qui en étaient folles, alors je suis en faveur de ces réductions.

C’est une approche que j’espère que plus de vrais documentaires sur le crime considéreront, non seulement parce qu’elle permet un divertissement meilleur et plus informatif, mais parce qu’elle peut sans doute conduire à des détectives meilleurs et plus informés. L’Eventreur soutient fermement que l’élimination des obstacles sexistes des enquêtes policières améliore leurs chances de se terminer par une solution réussie. Le fait d’avoir un corps de police engagé à croire et à respecter les femmes les rend moins susceptibles de courir après leurs propres queues et plus susceptibles d’attraper des criminels. Dans le cas du Yorkshire Ripper, c’était une leçon durement gagnée – une leçon qui doit encore être revue.

The Ripper est en streaming sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.