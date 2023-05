‘The Ride’ Premieres le 30 mai; Voici un clip exclusif

En selle ! Première vidéo lance une nouvelle série qui donne aux observateurs un aperçu du monde des professionnels Bull Riders et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Le trajet arrivera sur le service de streaming le 30 mai et suivra un ensemble de coureurs de taureaux PBR Team Series, d’entraîneurs d’équipe et de cadres de front-office qui sont impliqués dans l’un des sports à la croissance la plus rapide au monde.

Ce groupe comprend des cow-boys/athlètes vedettes de la vie réelle José Vitor Leme, Ézéchiel Mitchellet Dakota Louis (Austin Gamblers), Boudreaux Campbell et Daylon Swearingen (Cowboys de Caroline) et Chasser le hors-la-loi et Eli Vastbinder (Oklahoma Freedom), avec les entraîneurs en chef Michel Gaffney (Joueurs), Jérôme Davis (Cowboys), et Cordon McCoy (Liberté).

Un communiqué de presse rapporte que les docuseries de huit épisodes produites par Kinetic Content vous emmèneront dans les coulisses tout au long de la saison inaugurale de la série PBR Team, alors qu’elles naviguent dans des épreuves et des tribulations personnelles et professionnelles.

Traditionnellement un sport solo, le PBR est entré dans une nouvelle ère avec la création de la PBR Team Series en 2022. Dans le cadre du nouveau format, les coureurs de huit équipes s’affrontent dans des matchs en tête-à-tête, cinq contre cinq, essayant de rester en tant que autant de taureaux que possible et obtenez le score global le plus élevé pour gagner des matchs sur une saison régulière de 28 matchs et vous qualifier pour le tournoi de championnat à Las Vegas.

Dans la bande-annonce, nous voyons à quel point l’achèvement du PBR peut devenir intense lorsque les gars se mettent en selle et se mettent en danger tout en essayant d’équilibrer le fait d’être des hommes de famille, des athlètes et des joueurs d’équipe.

« La monte de taureaux professionnelle a toujours été un sport individuel, maintenant dans la série par équipe, la responsabilité envers les autres va changer la donne. »

Jetez un oeil ci-dessous.

Ezekiel Mitchell apparaît dans « The Ride » de Prime Video

L’un des concurrents intrépides que les téléspectateurs rencontreront cette saison est Ezekiel Mitchell des Austin Gamblers.

Ezekiel a voulu être un cow-boy toute sa vie. Après avoir grandi en regardant des westerns et en assistant à des rodéos avec son père, un dentiste pour chevaux, il s’est lancé dans le sport et brise activement les barrières.

« Il peut être difficile d’être un cow-boy afro-américain, le dicton dit que c’est un sport d’homme blanc », déclare le père d’Ezekiel, Danny Mitchell, qui n’est pas nécessairement d’accord avec ce sentiment mais a vu son fils faire face à la discrimination.

Le patriarche se souvient même d’un moment où il a vu un homme blanc pousser son fils pour le déséquilibrer physiquement avant une balade en taureau.

« Je lui ai dit, ne remets plus jamais la main sur mon fils. »

Malgré les défis auxquels Ezekiel a dû faire face, son fier papa rayonne de fierté en parlant de ses réalisations.

« Je suis vraiment fier d’Ezekiel », dit-il. « Les gens doivent juste être prêts à accepter le changement. »

Jetez un œil exclusif à Ezekiel Mitchell sur Le trajet dessous.

The Ride sera diffusé le 30 mai, exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

The Ride est produit par Chris Coelen de Kinetic Content, Eric Detwiler, Karrie Wolfe et Micah Brown. Sean Gleason et Lawrence Randall de PBR sont également producteurs exécutifs. The Ride est une coproduction de Prime Video, Kinetic Content et PBR.