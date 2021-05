The Reunion  », Lisa Kudrow révèle qu’elle pensait que l’émission «  pourrait durer éternellement  »

Lisa Kudrow, avant le début de la bande-annonce de la réunion « Friends », a expliqué pourquoi elle était certaine que la sitcom emblématique durerait bien plus d’années que sa course de 10 saisons.

Selon E! News, alors qu’il apparaissait en tant qu’invité lors de l’épisode de mercredi de « The Late Show », l’acteur et animateur lauréat d’un Emmy âgé de 57 ans, Stephen Colbert, a discuté de la comédie bien-aimée de NBC avant ses retrouvailles très attendues le 27 mai sur HBO Max.

En discutant, Stephen a révélé qu’il y a des années en tant qu’acteur débutant, il a auditionné une fois pour un petit rôle dans un seul épisode de « Friends » mais n’a pas obtenu le rôle. Cela l’a amené à demander à son invité si elle craignait, comme lui, que lorsqu’elle ne travaille pas, elle n’obtienne plus jamais un autre concert.

À cela, Lisa a accepté et a dit: « Oh, ouais. J’ai toujours le sentiment: ‘Eh bien, je ne travaillerai plus jamais.’ Et puis je le fais, comme un miracle. »

Se rappelant avoir travaillé sur ‘Friends’, Lisa a ajouté: « Mais j’allais dire – non, pendant que j’étais sur Friends, j’ai pensé: ‘Je travaillerai toujours parce qu’il n’y a pas de fin en vue pour cette émission.' » Stephen a alors pointé le doigt. sur le fait qu’il était en effet pendant un certain temps, étant donné qu’il a été créé en septembre 1994 et signé en mai 2004 tout en se classant toujours parmi les émissions les plus appréciées à la télévision à l’époque.

Répondant à Stephen, Lisa a dit: « Ouais, ça a duré 10 ans. Mais je me suis juste dit: » Cela pourrait durer éternellement « .

Quant à l’enregistrement de la réunion, Lisa a partagé: « C’était passionnant et un peu émouvant. »