The Reunion ‘en première sur CETTE plateforme OTT en Inde

Le monde entier attend la diffusion du très attendu « Friends: The Reunion » sur HBO Max. À quelques jours de la diffusion télévisée, ZEE5 a annoncé dimanche 23 mai que l’épisode serait diffusé en exclusivité sur la plate-forme OTT en Inde.

Le directeur commercial de ZEE5 Inde, Manish Kalra, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de présenter« FRIENDS: THE REUNION »exclusivement sur ZEE5 pour le marché indien. excellente occasion pour nous de présenter leurs retrouvailles, quelque chose dont le monde entier a parlé, sur ZEE5 pour les fans de «FRIENDS» en Inde. ZEE5 est la maison de divertissement pour des millions de personnes et les fans de toutes les régions et de toutes les langues peuvent profiter de «FRIENDS: THE REUNION» de la sécurité de leur maison. Le casting vedette de l’émission ‘FRIENDS’ Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont tourné pour l’épisode non scénarisé et réunis après 17 longues années. L’épisode était à l’origine censé avoir été filmé plus d’un il y a un an, mais a été retardée à plusieurs reprises par la pandémie de coronavirus.

L’émission spéciale non scénarisée a été tournée plus tôt cette année sur la même scène sonore à Los Angeles que la comédie originale sur six jeunes de 20 ans vivant à New York.

Le service de streaming HB0 Max a déclaré que l’épisode de retrouvailles tant attendu sera diffusé le 27 mai et mettra en vedette un grand nombre d’invités célèbres, notamment Justin Bieber, Lady Gaga et le groupe K-Pop BTS.

HBO Max a déclaré que plus de 15 invités célèbres participeraient également, y compris d’anciens membres de la distribution de « Friends » Tom Selleck (Richard) et Maggie Wheeler (Janice) et d’autres tels que la star du football britannique David Beckham, l’acteur de Game of Thrones, Kit Harington. , La lauréate du prix Nobel de la paix du Pakistan Malala Yousafzai, Cindy Crawford, James Corden, Cara Delevingne, Elliot Gould, Christina Pickles, Reese Witherspoon, Lary Hankin, Mindy Kaling, James Michael Tyler et Thomas Lennon.

« Friends », qui a mis fin à ses 10 ans sur la télévision NBC en 2004, était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990 et a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming où elle est l’une des émissions les plus regardées au monde.