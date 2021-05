The Reunion’ avec BTS, Lady Gaga et Justin Beiber ? Trouver

Les « Friends: The Reunion » ont vu les stars américaines bien-aimées de la sitcom – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – se reconnecter sur le canapé orange de la série, près de la fontaine où ils groove à la chanson titre avant chaque épisode. Alors que le sextuor s’ouvrait avec l’animateur de talk-show de célébrités James Corden, ils ont parcouru le chemin de la mémoire, revivant des anecdotes sur et hors de la caméra au cours des 10 années que le spectacle a duré, de 1994 à 2004, ainsi que recréer des scènes mémorables et partager des anecdotes , alors que le réalisateur Ben Winston mélange le chat avec des images de certaines des meilleures scènes de la série.

Parmi les autres acteurs qui font une apparition figurent Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) et James Michael Tyler (Gunther), ainsi qu’une foule de célébrités telles que Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford et Cara Delevingne faisant des camées. les apparences. Cela mis à part, BTS, Reese Witherspoon, Kit Harrington et David Beckham s’adressent aux fans de « Friends » via des messages enregistrés.

Les fans du monde entier ont réagi avec émotion sur les réseaux sociaux en regardant le retour des six amis titulaires.

Comme partout ailleurs, les millennials chinois étaient également ravis de voir la « Reunion des amis » qui, comme le suggèrent les rapports, a été une série populaire dans le pays, Pékin, Guangzhou et Shanghai ayant des cafés Central Perk sur le thème des amis.

Voyant l’enthousiasme suscité par les « retrouvailles » parmi les milléniaux chinois, certaines des plus grandes plateformes de streaming en ligne de Chine ont acheté les droits de diffusion de l’émission.

Cependant, lors de la diffusion de l’émission spéciale de 104 minutes sur les retrouvailles, les fans ont souligné que certaines des scènes dont on a beaucoup parlé de l’exécution de « Friends Reunion » manquaient.

Selon les rapports, les scènes manquantes mettaient en vedette des stars invitées telles que le boys band coréen BTS, Lady Gaga et Justin Bieber – qui ont tous suscité une controverse en Chine à un moment donné. Alors qu’une partie des téléspectateurs a conclu que les célébrités étaient censurées en raison de titres négatifs précédents, il a également été rapporté que les sujets LGBTQ étaient censurés. En fait, des rapports suggèrent que certains nationalistes sur Weibo ont qualifié les artistes censurés d' »anti-Chine ».

Pour les non-initiés, Lady Gaga a été interdite de tournée en Chine en 2016 après avoir rencontré le Dalaï Lama. En ce qui concerne BTS, Weibo a interdit à 10 comptes des fan clubs du boys band sud-coréen de publier pendant 30 jours pour « encouragement à des comportements inappropriés, y compris la cyberintimidation et la collecte de fonds et le vote inappropriés ». Le chanteur canadien Justin Bieber a été interdit de se produire en Chine en 2017 pour une « série de mauvais comportements ».

Selon un rapport dans The Guardian, il manquait six minutes à la plateforme de streaming iQiyi par rapport à l’heure et 44 minutes d’origine, tandis que YouKu a coupé environ quatre minutes.

Cependant, il n’est pas clair si ces réductions ont été effectuées par les plateformes de streaming par mesure de précaution ou s’il s’agissait d’une directive des régulateurs. Néanmoins, les fans ne semblaient pas satisfaits de cette décision et ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux.