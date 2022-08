“The Rehearsal”: pourquoi les gens parlent de l’émission HBO

Si vous êtes ici, vous avez probablement vu ou vu quelque chose à propos de The Rehearsal, une nouvelle série HBO bizarre et ambitieuse du comédien Nathan Fielder. Peut-être avez-vous rencontré tweets faisant référence à l’émission ou repéré le titre en cherchant dans Le catalogue de HBO Max.

Fielder est également connu pour son émission de Comedy Central Nathan for You, qui l’a vu “sortir des sentiers battus” pour aider les petites entreprises à réussir – ses idées allant de la vente d’alcool aux mineurs (mais s’y accrochant jusqu’à l’âge de 21 ans) à l’ouverture d’un magasin parodique appelé Dumb Starbucks. La série s’est déroulée de 2013 à 2017.

Lors de sa dernière émission, qui a été créée le 15 juillet (et est déjà confirmée pour une deuxième saison), Fielder “permet aux gens ordinaires de se préparer aux plus grands moments de la vie en les” répétant “dans des simulations soigneusement conçues de sa propre conception”, selon le synopsis officiel de HBO.

Voici un guide du débutant sur The Rehearsal, y compris ce que c’est, pourquoi les gens en parlent et quand vous pouvez vous connecter à la finale de la saison à venir.

De quoi parle The Rehearsal ?

Sur The Rehearsal, Fielder organise des répétitions ridicules et exagérées qui permettent aux gens de traverser des moments de leur vie avant qu’ils ne se produisent. Par exemple, dans le premier épisode, il orchestre une répétition pour un homme d’âge moyen nommé Kor, qui cherche à avouer un secret de longue date à un ami.

À quel point d’une répétition parlons-nous? Eh bien, les rondes d’entraînement de Kor impliquent le lieu où il prévoit de rencontrer son ami de bar-questionnaire – un bar de Brooklyn appelé Alligator Lounge. Fielder construit une “réplique parfaite” du bar, jusqu’aux épices exactes sur les étagères à épices du bar. (Un membre d’équipage lui aurait dit le faux établissement a probablement coûté plus cher à fabriquer que le vrai bar.) Kor répète son largage de bombe avec une actrice – un sosie qui remplace son ami. Plus tard, la vraie rencontre entre les deux amis se joue à l’écran, et nous regardons avec impatience pour voir si toutes ces répétitions scandaleuses ont payé.

La répétition n’adhère pas vraiment à cette structure de répétition puis de réalité après cela, cependant. Cela devient vite plus difficile à cerner, d’autant plus que Fielder commence à s’insérer dans les répétitions.

Après les quatre premiers épisodes, la série se situe à un score impressionnant de 86 sur le site sœur de CNET Metacritic.

La répétition est-elle réelle ou scénarisée ?

HBO



D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, la réponse est oui et non. La répétition semble inclure à la fois des acteurs embauchés et des non-acteurs, arrachés à des endroits comme Craigslist, qui sont intéressés à participer à l’expérience de Fielder. Dans le premier épisode, Fielder dit dans une voix off que Kor avait répondu à un message de Craigslist. Alternativement, il appelle la personne qui joue la fausse version de l’ami de Kor’s bar trivia une actrice. Fondamentalement, une distinction est faite d’une certaine manière entre les acteurs et les personnes qui répètent des moments de leur vie.

Voici un autre exemple. Dans l’épisode 3, Fielder fait référence à un homme nommé Patrick (pour ceux qui ont vu la série, c’est le gars de Raising Canes) comme “ce gars que j’ai rencontré”. Patrick veut avoir une conversation avec son frère concernant le testament de leur grand-père, et Fielder s’arrange pour que Patrick s’entraîne avec un acteur qui remplace le frère.

Cela étant dit, nous n’avons pas encore vu les derniers épisodes. Certaines personnes ont émis l’hypothèse que tout le spectacle peut être une répétition et que ceux que nous pensons être des non-acteurs sont en réalité des acteurs.

“Est-ce que quelqu’un pense qu’il y a une chance que nous arrivions à la fin de The Rehearsal et que Nathan explique que tout le spectacle était faux tout le temps?” un utilisateur de Twitter a écrit.

Pourquoi les gens parlent-ils de l’émission ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez peut-être entendu parler de The Rehearsal récemment. Les fans louent le spectacle pour être très original, époustouflant et complètement dingue. Il se prête à des théories, comme celle mentionnée ci-dessus, et mèmes dignes de rire. C’est aussi poussé des gens provocateurs sous les projecteurs.

Cependant, l’émission et Fielder ont également suscité des critiques pour le traitement des participants.

“Le regard de supériorité et de domination (Fielder) jeté sur Kor m’a semblé arrogant, cruel et, surtout, indifférent”, a écrit le critique Richard Brody à propos de son expérience en regardant le premier épisode de la série dans son article du New Yorker. Le regard cruel et arrogant de “The Rehearsal” de Nathan Fielder. Pourtant, d’autres critiques ont appelé The Rehearsal “merveilleusement étrange et fascinant“, génial et en mouvement.

Combien y aura-t-il d’épisodes ?



Il y a six épisodes de The Rehearsal au total. Le premier épisode a été diffusé le 15 juillet. Cinq ont chuté jusqu’à présent.

Le 19 août, HBO a annoncé La Répétition est renouvelée pour une deuxième saison.

A quand la prochaine répétition ?

Le sixième épisode de l’émission sera diffusé sur HBO le vendredi 19 août à 23 h HE / PT. Il est disponible sur HBO Max à 23 h HE / 20 h PT.