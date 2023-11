The Recorder – Les étudiants de Franklin Tech présentent leur savoir-faire agricole au congrès national

TURNERS FALLS — Neuf étudiants de l’école technique du comté de Franklin ont accueilli la convention et l’exposition nationale FFA de la semaine dernière comme une opportunité inestimable d’entrer en contact avec des jeunes enclins à l’agriculture de tout le pays.

FFA, qui signifiait à l’origine « Future Farmers of America » avant de s’élargir, organise chaque année un événement au cours duquel des dizaines de milliers d’élèves des collèges et lycées participent à des formations en leadership, à des activités de service communautaire et à des compétitions liées aux disciplines agricoles, telles que l’agriculture, l’aménagement paysager. et la science vétérinaire. La convention de cette année, qui s’est tenue à Indianapolis, dans l’Indiana, du 1er au 4 novembre, a réuni 72 954 membres et invités de la FFA venant d’aussi loin qu’Hawaï et Porto Rico, selon Amanda Mattison, instructrice et conseillère en aménagement paysager et horticulture pour Franklin. Chapitre FFA du comté.

«C’est le seul moment où nous sommes tous pareils et nous partageons tous quelque chose», a déclaré Dani Chagnon, étudiant en deuxième année, président du chapitre junior de la FFA chez Franklin Tech. « Peu importe qui vous êtes, la FFA est tout simplement une organisation extraordinaire qui rassemble tout le monde. »

Le groupe de l’école a été le premier groupe d’étudiants de Franklin Tech à participer aux championnats nationaux depuis 2016, après avoir obtenu de bons résultats lors de compétitions d’État consécutives au printemps. Chagnon, par exemple, a remporté la première place au concours « Creed Speaking » du Massachusetts en 2023.

“J’ai été incroyablement impressionné par le dévouement dont ils ont fait preuve”, a déclaré Mattison, qui était auparavant officier d’État pour la Massachusetts FFA Association. “Ils ont fait un travail incroyable pour nous pousser aux championnats nationaux.”

«J’ai été époustouflée par les performances de ces gars-là», a ajouté Sara Dugas, une autre conseillère FFA chez Franklin Tech.

Aidan Bailey, président principal et président du chapitre, qui a participé aux événements de la FFA tout au long de ses quatre années de lycée, a déclaré que ce que les étudiants ont apporté aux championnats nationaux était le plus haut niveau d’investissement qu’il ait jamais vu de la part des membres de la FFA de Franklin Tech. L’engagement de l’école a un poids supplémentaire si l’on considère que le Massachusetts compte peu d’écoles participatives pour pouvoir compter sur deux mains, ont souligné les conseillers et les membres. Il y a plus de 850 000 membres de la FFA, âgés de 12 à 21 ans, répartis dans 8 995 sections réparties dans les 50 États, à Porto Rico et dans les îles Vierges, selon le site Internet de la FFA. Tous portent des uniformes officiels lorsqu’ils assistent à des réceptions.

“Quand vous regardez en arrière et que vous voyez une mer de manteaux bleus, vous avez l’impression d’être définitivement là et d’en faire partie”, a déclaré Bailey, qualifiant la participation de Franklin Tech au niveau national de “petite mais puissante histoire”.

Franklin Tech est reparti avec des médailles de bronze dans les différentes catégories du concours national, qui impliquaient le développement de carrière et le développement du leadership.

“Nous allons garder la tête haute et continuer à apprendre”, a déclaré Gabriel Schutt, étudiant en deuxième année.

Les étudiants impliqués ont exprimé le plus de gratitude quant à la façon dont ils ont développé leurs réseaux lors du congrès. Chagnon, par exemple, a contacté des étudiants de New York, du Maine et de l’Alaska pendant de longues périodes d’attente. Elle a dit qu’elle espère que deux d’entre eux pourraient être des références utiles dans le domaine de l’agriculture alors qu’elle poursuit sa carrière, davantage axée sur la science vétérinaire. Bailey a ajouté qu’il était en contact avec Ashley Randle, commissaire du Département des ressources agricoles du Massachusetts.

“C’est définitivement quelque chose que je n’oublierai jamais”, a déclaré Schutt.

