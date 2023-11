The Recorder – Le football de Franklin Tech bat Cape Cod Tech 16-0 en seconde période pour se qualifier pour les demi-finales du MVADA (PHOTOS)

TURNERS FALLS — C’était une histoire de deux mi-temps pour l’équipe de football de Franklin Tech vendredi en quarts de finale des séries éliminatoires des petites écoles de la Massachusetts Athletic Director’s Associaton.

Le numéro 8 de Cape Cod Tech a tiré le meilleur parti de ses deux possessions en première mi-temps, effectuant de longs trajets et terminant les deux avec des touchés pour prendre une avance de 12-0 à la mi-temps contre les Eagles, tête de série.

Ce score a duré jusqu’au quatrième quart-temps, lorsque l’offensive Tech a pris vie. Le quart-arrière Gabe Tomasi a mené les Eagles sur un touché pour ouvrir le match qui a réduit l’avance à 14-8 et avec 4:53 à jouer, Tomasi et Franklin Tech ont lancé un entraînement de cinq matchs qui s’est terminé avec Tomasi plongeant sur un quart-arrière. se faufiler pour donner l’avantage avec 2:12 à jouer.

Les Eagles ont récupéré un coup de pied en jeu et ont réussi à gagner du temps pour se qualifier pour les demi-finales avec une victoire de 16-12.

“C’était un démarrage lent”, a déclaré l’entraîneur de Franklin Tech, Joe Gamache. « Notre première possession, nous tombons et nous nous tirons une balle dans le pied. Ils sont revenus et ont marqué, ils nous arrêtent et ils marquent. C’était comme si nous reprenons là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière.

“Je suis super fier de leurs efforts, de leur cœur et de leur détermination”, a ajouté Gamache. « Ils ont riposté. Le résultat final était ce que nous recherchions. Le processus pour y parvenir n’a peut-être pas été le meilleur, mais c’était excitant pour les fans.

Ce fut une performance de rebond pour les Eagles (7-3), tombés au premier tour de la MIAA Div. Tournoi des 8 États vendredi dernier.

Il aurait été facile pour Franklin Tech de céder après cela, mais au lieu de cela, il a fait preuve de combat et de détermination pour maintenir ses séries éliminatoires en vie vendredi avec la grande seconde mi-temps.

“Notre défense a été énorme pour nous”, a déclaré Tomasi. « Notre attaque a finalement mis nos affaires en place. C’est ma première victoire en séries éliminatoires depuis que je suis ici. C’est génial et fantastique. Nous allons certainement faire la fête ce soir.

Les Eagles ont récupéré le ballon en premier et l’ont fait descendre jusqu’au 4 de Cape Cod Tech, mais Tomasi a été limogé et sa course au quatrième essai a été arrêtée avant les bâtons, donnant aux Crusaders (3-6) le ballon sur leur propre 3.

Exécutant l’option triple, le quart-arrière de Cape Cod, Aidan Choukri, a interrompu une course de 43 verges pour s’éloigner de la ligne de but, a ensuite ajouté une course de 26 verges et a couronné les huit jeux avec un touché de 14 verges. Le score sur l’essai à deux points a été élevé, les Crusaders prenant une avance de 6-0 à 56 secondes de la fin du premier quart.

Franklin Tech a fait trois points lors de sa possession suivante, le renvoyant à Cape Cod qui a pris le relais avec ses 40.

Les Croisés ont entrepris une campagne qui rendrait Woody Hayes fier. Jouant au football «trois mètres et un nuage de poussière», Cape Cod a effectué un entraînement de 18 jeux qui a raté 10:47 de retard, le téléscripteur ne s’arrêtant qu’après deux temps morts des Crusaders dans la dernière minute de la mi-temps.

Cape Cod a récolté cinq premiers essais – quatre au quatrième essai – et a clôturé l’entraînement par Choukri en prenant un quart-arrière se faufilant à 1 mètre au quatrième et en marquant pour donner aux Crusaders une avance de 12-0 avec 13 secondes à jouer dans la mi-temps. .

Un entraînement aussi long peut être démoralisant pour une défense, mais à partir de ce moment-là, les Eagles n’ont pas permis à Cape Cod d’atteindre la zone des buts.

“Le message à la mi-temps était que nous devions tous travailler ensemble”, a déclaré Tomasi. « Les graines n’ont pas d’importance. Bravo à eux, ils l’ont prouvé en première mi-temps. Nous avons dû rassembler nos affaires, travailler en équipe, nous avons dû commencer à bloquer et j’ai dû commencer à faire de meilleures lectures. C’était un effort d’équipe. C’était tout.

Les Crusaders ont récupéré le ballon pour ouvrir la seconde mi-temps, mais Choukri a tâté lors du jeu d’ouverture et Tech a récupéré. La défense du Cap s’est mobilisée et a arrêté les Eagles au quatrième essai pour récupérer le ballon.

Il semblait que les Crusaders allaient se lancer dans une autre campagne épuisante pour mettre le match de côté. Prenant le relais à ses 30, Cape Cod a récolté trois premiers essais pour se diriger vers les Eagles 14, mais Tech a arrêté Choukri pour une défaite de sept verges au premier essai qui a finalement fait dérailler l’entraînement, alors que les Crusaders l’ont ensuite transformé. au quatrième essai.

De là, c’était le spectacle Tomasi. Le signaleur senior a orchestré un entraînement de 15 jeux qui s’est terminé par la recherche d’Ethan Smarr pour un score de 10 verges. Tomasi a trouvé Smarr pour la tentative de deux points pour réduire l’avance à 12-8 avec 7:21 à jouer.

« À la mi-temps, nous sommes tombés sur [Tomasi] parler à l’équipe et la motiver », a déclaré Gamache. « Il a vraiment réussi à s’imposer en seconde période. Nous avons fait une pause très tôt avec le chiffre d’affaires, nous n’avons pas encaissé, mais nous avons intensifié et il a réalisé de gros drives à la fin.

Tomasi l’a fait avec ses bras et ses jambes pendant le trajet. Le senior a converti un quart-arrière pour maintenir l’entraînement en vie, a couru pour des courses de 15 et 11 verges, a trouvé Smarr pour un gain de 10 verges et Cam Candelaria pour un gain de 15 verges.

Face à un troisième et 10 du Cap 25, Tomasi a fait une passe au milieu à Hunter Donahue et l’étudiant de première année l’a arraché des airs d’une main pour maintenir l’entraînement en vie. Tomasi a trouvé Smarr lors du jeu suivant pour le touché.

“Ethan a réalisé de grosses prises”, a déclaré Gamache. «Hunter Donahue obtient la nouvelle série de downs avec la capture à une main. C’est un étudiant de première année qui a réalisé un jeu spectaculaire pour maintenir l’entraînement en vie. Chapeau bas à tous. La chaîne s’est vraiment renforcée et a fait un bien meilleur travail.

Les Crusaders ont récupéré le ballon et ont décidé d’y aller face à un quatrième et deux de leur propre 44. Le snap a été bouleversé et Tech était partout, récupérant le ballon avec 4:53 pour jouer au Cap 43.

Après un faux départ, Tomasi a trouvé Smarr pour un gain de 27 verges pour amener le ballon aux Crusaders 21. Josiah Little a récolté sept verges sur une paire de courses, Jet Bastarache a effectué un plongeon arrière de 10 verges vers le 2 lorsque Tomasi l’a glissé. à partir de là avec 2h12 à jouer.

Tomasi a trouvé Tucker Hicks pour la tentative de deux points pour prendre une avance de 16-12.

“La chose la plus importante était de rester calme”, ​​a déclaré Tomasi. « Vous devez prendre des décisions intelligentes avec le ballon, vous ne pouvez pas forcer les choses et vous devez accepter ce que la défense vous donne. Bravo à tous mes coéquipiers. Ce fut une grande seconde mi-temps de la part de tout le monde.

Tech a tenté le coup de pied en jeu, l’a récupéré et sur un troisième et trois, Little a récolté sept verges pour sceller la victoire et envoyer les Eagles en demi-finale.

Franklin Tech attend maintenant sa demi-finale, qui aura lieu à une date et une heure à déterminer.