Cela ne s’est pas déroulé dans le sens de l’équipe de volleyball de Franklin Tech lundi.

Accueillant Norfolk Aggie Tech lors du match de championnat du championnat professionnel MVADA pour petites écoles, les Eagles sont restés serrés mais n’ont pas réussi à voler un set, subissant une défaite 3-0.

Norfolk Aggie a remporté le premier set 25-15, Tech est resté serré dans le deuxième mais a finalement chuté 25-22 avant que Norfolk ne clôture les choses avec une victoire de 25-15 dans le troisième.

Lea Chapman a réussi quatre attaques décisives, effectué deux blocs et réalisé trois récupérations, Shelby O’Leary a terminé avec deux as, un attaque décisive, six récupérations et six passes tandis que Jenna Petrowicz a récolté cinq as, quatre attaques décisives, cinq récupérations et une passe pour le Aigles.

Franklin Tech s’est qualifié pour la finale après avoir remporté une victoire 3-1 contre Smith Vocational samedi en demi-finale.

Chapman (12 attaques décisives, huit récupérations, un bloc), Abby Carlo (un attaque décisive, deux récupérations), O’Leary (un as, deux attaques décisives, trois récupérations, 10 passes décisives) et Emma Petersen (huit as, cinq attaques décisives, huit récupérations ) a bien joué lors de la victoire.

Golf d’État

Les joueurs ont affronté les éléments lors de la MIAA Div. Tournoi de golf du 3e État au Sterling National Country Club lundi.

Joey Mosca de Turners, en compétition individuelle, a obtenu une cinquième place.

Aucune information supplémentaire n’était disponible au moment de la publication.

Jeux hors séries éliminatoires

Football féminin

Athol 3, Franklin Tech 3 — Le troisième affrontement de la saison entre les Bears et les Eagles s’est terminé par un match nul 3-3 lundi dans un match non éliminatoire.

Hannah Cardoso a marqué sur un coup franc indirect assisté par Aubrielle Brockney tandis que Skyla Williams a égalisé le match tard grâce à une passe décisive d’Elizabeth Mailloux pour Athol. Les Bears ont bénéficié d’un but contre son camp en première mi-temps.

Anna Kolodziej a marqué une passe décisive d’Ella Kolodziej en première mi-temps avant que Kyra Goodell et Mia Marigliano ne marquent pour les Eagles en seconde période. Ella Kolodziej a obtenu une passe décisive sur le but de Goodell.

Ava Adams a arrêté 16 tirs pour Athol tandis que Kylee Gamache a effectué six arrêts pour Franklin Tech.

Greenfield 3, Pionnier 1 — Elderina Cecunjanin, Tayler Bergeron et Mia Snedeker ont marqué pour la Vague verte pour vaincre les Panthers lors d’un match hors séries éliminatoires, lundi.

Snedeker a ajouté une passe tandis qu’Annie Cobileanschi a réalisé sept arrêts pour Greenfield.

Football garçons

Quatre rivières 7, BART 0 — Cooper Whitney a marqué deux fois tandis que Caleb Bird Richards, Alex Shutta, Henry Schwerin, Eliot Sanborn et Kolin Broderick ont ​​chacun trouvé le fond des filets pour les Otters, qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la River Valley Athletic League avec une victoire de 7-0 lundi. .