TURNERS FALLS — En rencontrant des femmes travaillant dans les métiers vendredi, les étudiantes de première année de l’école technique du comté de Franklin ont eu l’occasion de réfléchir aux cheminements de carrière qui pourraient leur convenir, potentiellement dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.

Réunis au Ja’Duke Center for the Performing Arts, les étudiants ont entendu 13 femmes travaillant dans divers métiers, notamment la construction, le soudage, la lutte contre les incendies, la fabrication d’outils de précision, la mécanique automobile et plus encore, parler de leur carrière dans des métiers à prédominance masculine. Le programme s’appelait « Les femmes de métier de demain ».

“En entendant ce dont ces femmes parlent, cela ouvre la porte à ce qui est disponible pour les étudiants”, a déclaré Diana Wheeler, adjointe administrative, directrice professionnelle de Franklin Tech.

Lorsqu’ils fréquentent Franklin Tech, les étudiants choisissent une spécialisation ou un « magasin » dont ils souhaitent faire partie. Ces ateliers leur dispensent une formation technique pour des emplois dans des domaines variés, notamment la cosmétologie, l’aménagement paysager, la plomberie, les arts culinaires et bien d’autres encore.

Les étudiants de première année sont tous passés par une phase pré-exploratoire au cours de laquelle ils visitent chaque magasin proposé. Ils vont maintenant choisir cinq magasins pour en apprendre davantage pendant une semaine, appelée période exploratoire. À partir de là, ils choisissent le magasin dans lequel ils souhaitent finalement faire partie jusqu’à l’obtention de leur diplôme, après quoi ils trouvent souvent un emploi dans ce domaine.

Wheeler a noté qu’il y a beaucoup de filles dans tous les magasins de Franklin Tech, mais exposer les étudiants de première année à toutes leurs options peut les aider à se préparer à réussir dans un domaine qui ne les intéresserait peut-être jamais.

De nombreuses femmes participant au panel de vendredi travaillaient chez LS Starrett Co., une entreprise d’outils de précision basée à Athol. Parmi eux, Susan Roraback, qui travaille comme contremaître adjointe dans la salle de réunion. Elle a déclaré que le fait d’accepter son emploi a brisé ses attentes quant à ce à quoi pourrait ressembler le travail dans les métiers et que tous les emplois dans le secteur manufacturier n’impliquent pas de travailler avec de grosses machines comme elle le pensait.

« Je ne savais pas que mon travail existait avant de l’exercer », a-t-elle déclaré, soulignant qu’être contremaître adjoint dans la salle de montage exige de la concentration et un esprit critique.

« Il n’est pas nécessaire d’être un travailleur dans les métiers », a ajouté Alex Colonna, membre du conseil de district des peintres et des métiers connexes, qui a raconté qu’elle avait abandonné ses études universitaires pendant la récession de 2008.

Après avoir travaillé dans la restauration pendant huit ans, elle a rejoint un programme d’apprentissage en peinture. Trois années d’apprentissage et de travail supplémentaire sur le chantier plus tard, on lui a demandé de devenir organisatrice du syndicat.

« Vous pouvez être contremaître, il existe une possibilité pour cela. Vous pouvez être surintendant, il existe une possibilité pour cela. Si vous aimez la politique, il existe des moyens pour cela », a expliqué Colonna à la salle des étudiants à propos de l’accès à un métier. «Nous voulons vous soutenir pour vous aider à grandir dans votre parcours. Nous voulons que vous réussissiez.

La capitaine des pompiers de Turners Falls, Trisha Dana, s’est également entretenue avec les filles dans l’auditorium. Elle a expliqué que son travail exige beaucoup d’habileté physique et que ses tâches changent quotidiennement.

Lorsqu’elle a commencé, elle a déclaré que les femmes représentaient 1,5 % des services d’incendie ; ils représentent désormais 4 %.

Gwyn Clark, diplômée de Franklin Tech en 2019, était également présente. Elle a déclaré qu’après avoir obtenu son diplôme universitaire dans l’Ohio, elle était retournée à Charlemont et avait lancé sa propre entreprise de réparation de véhicules anciens appelée Gwyn’s Garage.

Clark faisait partie de l’atelier de réparation de carrosserie de Franklin Tech et elle a appris la peinture sur mesure dans le cadre du programme coopératif, expériences qui l’ont propulsée là où elle est aujourd’hui.

Ziven Drake, coordinateur technique du Fonds de formation des charpentiers des États de l’Atlantique Nord, a conseillé aux étudiants de Franklin Tech d’essayer de nouvelles choses et de « sortir de leur zone de confort ».

« Ayez des conversations sincères avec vos familles et avec vous-mêmes sur ce que vous voulez faire », a déclaré Drake. « Il y a des moments dans votre carrière où vous explorez et vous n’aimez pas ce que vous faites ; c’est OK.

De nombreuses femmes qui ont pris la parole ont fait écho au sentiment selon lequel, même si le travail de bureau est glorifié, elles travaillent de leurs mains et aiment ce qu’elles font.

“Ce que je fais n’est pas glamour”, a déclaré Dawn Kazokas, qui travaille pour All States Materials Group. « Je suis fier de faire partie des structures des bâtiments, des routes et des habitations. Il y a tellement d’opportunités à tous les niveaux. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas continuer à monter.

