La raison pour laquelle je saute vise à représenter la vie avec l'autisme.

Le documentaire évoque la perspective des personnes autistes.

Il y a un axiome parmi les critiques selon lequel si un documentaire est plus efficace en tant qu’article de magazine ou livre, il ne devrait pas être aussi un film. Les films ne sont pas seulement des vecteurs de messages ou de diffusion d’informations; ce sont des expériences immersives et riches en sensations qui nous permettent de nous plonger dans l’expérience de quelqu’un d’autre. Si vous voulez faire un film, faites-en un film.

L’équipe derrière La raison pour laquelle je saute comprend bien cette règle, au grand avantage du film. Le documentaire partage un titre et s’inspire du livre de non-fiction à succès de 2007 de Naoki Higashida, qui n’avait que 13 ans quand il, aidé de sa mère, a écrit sur sa vie d’autiste non verbal. Le livre a été traduit du japonais à l’anglais en 2013 par Keiko Yoshida et son mari, le romancier David Mitchell.

Dans le livre, Higashida décrit ce que c’est que d’être lui. La façon dont son attention est attirée sur les détails d’un objet plutôt que sur l’ensemble. La manière dont les souvenirs et les événements du passé existent avec force dans le présent. Ce que ça fait d’observer comment les autres le voient et le traitent.

Adapter La raison pour laquelle je saute Pour l’écran, le réalisateur Jerry Rothwell a choisi de ne pas simplement reproduire ce qui se trouve dans le texte (un jeune garçon, Jim Fujiwara, remplace Higashida) et d’ajouter des commentaires d’experts, mais aussi de plonger le public dans l’expérience de ses sujets. Donc, dans le film qui en résulte, nous rencontrons cinq personnes autistes du monde entier. Amrit, qui vit en Inde et ne parle pas, dessine des images des gens qui l’entourent comme moyen de traiter et de communiquer. Ben et Emma, ​​deux amis d’Arlington, en Virginie, communiquent par le biais de tableaux à lettres. Joss, du Royaume-Uni, est fasciné par les boîtes vertes qui alimentent les circuits électriques de sa ville natale et parle souvent de ses vieux souvenirs. Et Jestina, en Sierra Leone, fait face à la difficulté supplémentaire de vivre dans une culture dans laquelle les anciens superstitieux la croient possédée par le diable.



Kino Lorber Jestina, une fille de la Sierra Leone, en La raison pour laquelle je saute.

Chaque fois que nous rencontrons un nouveau sujet, La raison pour laquelle je saute évite de regarder, optant plutôt pour nous inviter doucement dans le monde de la personne, autant qu’une telle invitation peut être prolongée par un cinéaste. Des plans rapprochés et des angles soigneusement choisis visent à évoquer le point de vue de la personne autiste, mélangé aux commentaires de sa famille et de ses amis. Tout au long, Mitchell, dont le fils est autiste, offre son propre point de vue, expliquant ce qu’il a ressenti lorsqu’il a rencontré le livre de Higashida – que c’était «comme un envoyé d’un autre monde, dont la culture, les règles, les raisons que je ne comprends pas».

La version documentaire de La raison pour laquelle je saute essaie d’être cet envoyé auprès du public. Et bien qu’il soit difficile pour une personne neurotypique (comme moi) de savoir à quel point elle réussit – comme le dit Mitchell, «les neurotypiques sont de la foutaise à comprendre tout ce qui n’est pas neurotypique» – j’ai l’impression qu’il atteint ses objectifs. Je connais assez bien les comportements et autres sujets associés à l’autisme, mais je me suis retrouvé surpris à plusieurs reprises et je me suis rappelé à quel point je comprends vraiment les défis que notre monde présente aux personnes autistes et à leurs familles, et les façons particulières dont l’autisme nous apprend à penser différemment à notre monde.

Cela ne veut pas dire que le film glorifie ou glorifie indûment l’autisme. Au lieu de cela, il expose la façon dont les attitudes neurotypiques envers ce qui est «attendu» du comportement humain, envers ce qui est considéré comme «normal», rend la vie de ses sujets loin d’être facile. Les parents parlent avec émotion de leur amour pour leurs enfants (les parents de Joss sont parmi les producteurs exécutifs du film) tout en reconnaissant leurs propres sentiments d’insuffisance et de peur. La mère d’Amrit s’effondre devant la caméra en disant: «Je ne sais pas comment je m’intègre dans le rôle d’une mère. J’ai essayé de l’empêcher d’être elle-même.



Kino Lorber La raison pour laquelle je saute est une expérience immersive pour le public.

Mais cela donne également un aperçu d’espoir. Ben et Emma ont une amitié étroite entretenue par leurs familles depuis qu’ils sont enfants. Grâce aux tableaux à lettres, sur lesquels ils exploitent pour épeler les mots, un processus que nous voyons mis en œuvre tout au long du film, ils ont pu s’engager dans une éducation qui leur était auparavant inaccessible. Parlant à travers le tableau des lettres de sa situation scolaire antérieure, Ben dit: «Ils ont nié nos droits civiques» – quelque chose qui est clairement un problème sérieux pour les personnes autistes du monde entier. La famille de Jestina a tenté de remédier au manque d’opportunités éducatives en aidant à ouvrir l’une des premières écoles pour les élèves ayant des besoins spéciaux divers dans leur région. Le besoin est grand.

La raison pour laquelle je saute souligne que des siècles de malentendus sur l’autisme dans le monde n’ont pas seulement entravé ou même ruiné la vie des personnes autistes – ces malentendus ont également appauvri la culture humaine. L’eugénisme imposé à ceux vus à travers un prisme condescendant par les médecins et les ingénieurs sociaux a cherché à éradiquer ceux qui sont étiquetés comme ayant une «existence sans vie», comme le montre le film. Mais tout ce qui révèle est l’orgueil de ceux qui se considèrent comme l’autorité sur ce que signifie vivre une vie épanouie. Un monde dans lequel quelqu’un qui n’est pas neurotypique peut vivre avec succès, compris et accepté par les autres, serait meilleur. Et des films comme La raison pour laquelle je saute, et les gens qui y sont décrits, rapprochent le monde de ce point, petit à petit.

La raison pour laquelle je saute est disponible à la location numérique par le biais de cinémas virtuels à partir du 8 janvier. La moitié de vos frais de location prend en charge le film et l’autre moitié prend en charge le théâtre indépendant par lequel vous achetez la location. Vous pouvez trouver une liste complète sur le site Web de Kino Lorber.