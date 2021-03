« The Real World Homecoming: New York » prouve que vous pouvez rentrer chez vous, même si beaucoup de choses ont changé en trois décennies pour l’une des premières franchises de télé-réalité.

«C’était surréaliste», déclare Heather B. Gardner, l’une des colocataires de la saison inaugurale 1992 de la série de télé-réalité pionnière de MTV. Gardner s’est réuni pendant une semaine dans le même loft de Manhattan pour les six épisodes «Homecoming», dont la première est diffusée jeudi sur le nouveau service de streaming par abonnement Paramount +.

«Pour revenir au même endroit où nous avons fait cette chose il y a 29 ans, vous ne pouvez même pas l’imaginer. C’était absolument fou», dit Gardner, 50 ans, maintenant animatrice de radio SiriusXM connue sous le nom de Heather B.

Le producteur exécutif Jonathan Murray, qui a créé le mélodrame non scénarisé avec feu Mary-Ellis Bunim, ne savait pas à quoi s’attendre lors de la convocation des sept colocataires – Gardner, Becky Blasband, Andre Comeau, Julie Gentry, Norman Korpi, Eric Nies et Kevin Powell – qui ont été choisis pour leurs personnalités et leurs origines différentes. (Leur âge variait de 19 à 26 ans lors de la première de l’émission.)

« Ce qui m’a le plus surpris, c’est la rapidité avec laquelle le même rapport a été établi. C’était comme si ces presque 30 ans avaient disparu de la façon dont ce groupe a repris la vie ensemble », dit Murray. « L’essence de ces personnes est toujours là. Ils sont juste un peu plus expérimentés. »

Ça c’est sûr. Gardner explique comment elle et Comeau ne partageaient pas une chambre, comme le faisaient les noctambules autoproclamés en 1992, parce que les deux ont maintenant des conjoints. (Les colocataires étaient accueillis pratiquement chaque jour par la fille de 4 ans de Comeau, Sophie.)

«Sa fille était littéralement comme notre réveil. Nous avons pu entendre sa douce voix et son excitation chaque matin, réveillant son père avec Zoom», dit Gardner. « C’était génial. Ça m’a fait fondre le cœur. C’était tellement génial de voir ce côté de lui. »

La série originale, diffusée pendant 32 saisons sur MTV et une autre sur Facebook Watch en 2019, comportait des conversations franches et parfois tendues sur des sujets sensibles tels que la race.

Et les retrouvailles ont aussi leurs moments. «Nous avons vraiment apprécié de voir tout le monde, et tout comme la première partie de l’émission, il y a eu des conversations assez sérieuses. Certains sujets lourds ont été abordés et tout n’était pas confortable», dit Comeau, 50 ans, toujours musicien en activité. « Tout n’est pas parfait dans la vraie vie, et notre émission n’est pas différente. »

Murray dit qu’il pensait depuis un certain temps à réunir la distribution, qui n’était pas à la télévision en tant que groupe depuis 1993. Il dit que Paramount + a fourni une bonne opportunité en raison du lancement très médiatisé et de la probabilité que son public cible comprenne beaucoup de personnes. souvenez-vous de l’histoire de la série.

Le retour à la maison a été « super chanceux » en sécurisant le loft d’origine, dit Murray, mais super malchanceux d’avoir à enregistrer le rassemblement en janvier pendant la pandémie COVID-19.

Pour les colocataires, cela signifiait se mettre en quarantaine dans un hôtel avant d’entrer dans le loft. Ils ont discuté via un texte de groupe, un moyen de communication qui n’existait pas sur l’original, alors que leurs plus jeunes pouvaient être vus parler au téléphone du loft.

Malgré toutes les différences, un événement sur lequel ils ont envoyé un texto pendant la quarantaine, l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, les a instantanément ramenés à 1992, lorsque l’acquittement des policiers après le passage à tabac de Rodney King a conduit à des jours de troubles à Los Angeles.

« Le moment le plus inconfortable de l’émission (originale) a été le moment Rodney King. Nous vivions dans ce loft et le verdict (est venu) et LA était littéralement en feu », dit Gardner. «Et si vous avancez rapidement 29 ans plus tard, imaginez que nous revenons et que nous traînons en amis et nous rattrapons notre vie d’adulte et il y a une insurrection. Ces conversations ne peuvent s’empêcher de revenir. C’est comme, wow, combien a vraiment changé? «

Murray a une affinité particulière pour le début de « The Real World ».

«J’adore cette saison à New York, car il n’y avait pas de règles sur la façon de raconter une histoire. Nous n’avions même pas le terme de télé-réalité», dit-il. « » The Real World « a été l’une des premières émissions qui a identifié que la vie des gens est divertissante, que la réalité peut être plus intéressante que la fiction. »

Comeau est « ravi » d’avoir fait partie de cette saison inaugurale. «Je n’aurais probablement pas fait partie de ce qu’est devenue la télé-réalité. Nous étions des artistes en herbe (qui) avaient des efforts créatifs et je ne sais pas s’ils recherchent tellement cela maintenant. Ils recherchent des étincelles. Ils recherchent du sexe sinistre. Peut-être qu’ils voulaient un peu de ça avec nous. Ils ne l’ont certainement pas compris, mais ce qu’ils ont eu était quelque chose de spécial. »