The Radar – Le guide de dépistage de l’Athletic pour la Coupe du monde féminine 2023

Commençons par quelques faits amusants.

Asisat Oshoala a été cinq fois footballeuse africaine de l’année. Elle a remporté trois fois la Coupe d’Afrique des Nations. Elle a deux souliers d’or et deux ballons d’or lors de tournois internationaux : deux à la CAN et à la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Elle a été la meilleure buteuse d’Espagne en 2021-22 et la saison dernière, elle a inscrit un record personnel de 21 buts pour Barcelone – accompagné de trois passes décisives, ce qui était confortablement plus que ses coéquipières.

En 2019, elle est devenue la première femme africaine à marquer en finale de Ligue des champions. Deux ans plus tard, elle est devenue la première femme africaine à remporter un titre en Ligue des champions. Un an plus tard, elle est devenue la première femme africaine à être nominée pour le Ballon d’Or.

Nous pourrions continuer. Il y aura certainement de meilleurs joueurs à cette Coupe du monde, mais il n’y en aura pas beaucoup d’aussi excitants à regarder, ou même beaucoup avec une histoire de carrière plus intéressante, qu’Oshoala.

Née à Ikorodu, une ville côtière située à environ une heure de route de la capitale nigériane Lagos, Oshoala n’a pas vraiment été encouragée à poursuivre ses rêves sportifs lorsqu’elle était enfant. Ses parents ne lui donnaient souvent rien à manger si elle leur désobéissait et allait jouer au football, considérant que c’était une perte de temps. Ils voulaient qu’elle devienne avocate à la place.

Mais quand elle avait 15 ans, elle a rejoint l’équipe locale Robo avant de rejoindre les Rivers Angels un peu plus illustres en 2013. Après deux ans là-bas et montrant sa capacité précoce avec l’équipe nationale, elle a signé pour Liverpool, alors championne en titre de la Super League féminine, où elle est restée un peu plus d’un an avant qu’Arsenal ne la recrute.

Sa saison avec les Londoniens du nord ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, ne marquant que deux fois, donc au printemps suivant, elle était de nouveau en mouvement, signant pour l’équipe chinoise de Dalian Quanjian. Là, elle s’est beaucoup servie, terminant meilleure buteuse une fois et remportant la ligue deux fois, puis est venue Barcelone. Elle y a signé en 2019 et y est depuis, accumulant des buts, des buts, des buts.

C’est 107 dans toutes les compétitions jusqu’à présent pour Barcelone et remarquablement, elle a tout cela sans être toujours une partante régulière, ayant concouru avec Jennifer Hermoso pendant une grande partie de son temps en Catalogne. Elle n’a débuté aucune des quatre finales de Ligue des champions que le Barça a disputées depuis son arrivée, par exemple, bien qu’elle soit sortie du banc pour marquer dans l’une d’entre elles.

Cette saison cependant, en partie grâce au départ d’Hermoso pour Pachuca au Mexique, Oshoala a connu la meilleure saison de sa carrière. Et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour le Nigeria.

Parce que ce qui est étrange, c’est qu’elle n’a pas vraiment été un facteur important pour son pays au cours des deux dernières années. Avant de marquer lors d’un match amical contre Haïti en avril, elle n’avait pas trouvé le chemin des filets pour le Nigeria depuis février 2021. Ce n’était pas nécessairement par manque de forme, mais par une série de blessures, notamment la souche du ligament médial qu’elle a subie au premier match. match de la CAN de l’an dernier, qui l’a exclue de tout le tournoi.

Ses fréquentes absences des équipes du Nigeria avaient conduit à des questions sur son engagement et beaucoup de flack à la maison, mais l’entraîneur-chef Randy Waldrum a balayé cela lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par L’athlétisme. « Nous n’avons jamais vraiment eu d’Asisat en bonne santé depuis que j’ai pris la relève (en 2021) », a-t-il déclaré. « Elle est évidemment une joueuse clé. Je suis vraiment content de l’endroit où elle se trouve.

Le Nigeria regorge de talents offensifs, alors trouver le meilleur moyen de l’intégrer dans l’équipe sera l’un des plus grands défis de Waldrum. S’ils peuvent tirer le meilleur parti d’Oshoala, cela pourrait faire la différence entre le succès et l’échec pour le Nigeria.

Nick Miller