The Queens Talks Saison 15 Shade

Avant la première surdimensionnée de cette semaine de La course de dragsters de RuPaul, les reines deviennent super louches.

Comme indiqué précédemment saison 15 premières Vendredi 6 janvier à 20h00 ET/PT sur MTV avec deux épisodes passionnants.

Cette fois, vous rencontrerez 16 reines qui apporteront leur charisme, leur caractère unique, leur sang-froid et leur talent à la piste dans l’espoir de remporter le titre le plus élevé de “America’s Next Drag Superstar” et un grand prix de 200 000 $ – le montant le plus élevé du histoire de la franchise principale.

Rédacteur en chef de BOSSIP Danielle Canada a discuté avec les 16 Queens triés sur le volet pour cette saison, allant des jumeaux TikTok aux nouveaux arrivants et à une légende littérale.

Aura Mayari, Amethyst, Irene DuBois et Spice parlent de la saison 15

Lors d’une rencontre exclusive avec Aura Mayari, Amethyst, Irene DuBois et Spice, les Queens ont expliqué ce que c’était que d’entrer dans la salle de travail.

“Honnêtement, entrer dans la salle de travail, c’était comme regarder derrière le rideau du Magicien d’Oz”, a déclaré Irene, la sœur drag de la saison 14 de Queen, Bosco. “C’est comme ‘oh, tout est faux, je peux le faire. Tout comme ma personnalité, tout cela est inventé.

Amethyst, la reine du Connecticut de cette saison qui a auditionné pour l’achèvement une seule fois avant de décrocher une place, a accepté.

“C’était irréel d’entrer dans la salle de travail, presque hors du corps d’une certaine manière, j’avais l’impression de rêver et je me sens rarement comme ça.”

“C’était comme un rêve effrayant”, a déclaré Aura Mayari. “Je n’ai jamais été devant ou devant des caméras avant que ce soit si différent.”

La “Filipina Moon Goddess” a également pesé sur le fait d’être surnommée le “commerce de la saison” par ses collègues reines qui pensent qu’elle est particulièrement bien af attrayant hors de la traînée.

“Je ne veux pas prétendre ça, si les gars disent ça, alors bien sûr”, a déclaré Aura tandis qu’Amethyst et Irene étaient d’accord. “Nous sommes d’accord”, a déclaré Irène. “Aura est f ***able comme l’enfer.”

En plus de dire qui est la plus attirante cette saison, les dames ont révélé qui est la plus louche, et selon Aura, Irene prend le gâteau.

« Je dirais Irène. Irene est très rapide et pleine d’esprit. Elle a beaucoup à dire et ce n’est pas une mauvaise chose, c’est une chose amusante. Elle est géniale, rapide !

Plus tard dans l’interview, Spice, qui est la moitié des tout premiers concurrents jumeaux identiques de Drag Race, nous a également donné un aperçu de ce que c’était que de concourir contre sa sœur jumelle, Sugar.

“Je n’ai rien à faire, même en faisant cette compétition parce que je suis la personne la moins compétitive au monde, je suis juste ici pour m’amuser et pour répandre la joie et mon art. Je me suis définitivement penché dessus (en compétition contre Sugar) et je me suis amusé avec.

Découvrez notre exclusivité avec les dames ci-dessous!