The Queens Remix’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Beyoncé40 ans, a choqué les fans le 5 août en publiant un remix en édition spéciale de son single à succès “Break My Soul” mettant en vedette la légendaire chanteuse pop Madone, 63. Le morceau est officiellement intitulé “Break My Soul: The Queens Remix” et ne peut être acheté que via le site officiel de Beyonce – au moment de la publication, la chanson n’est apparue sur aucune plateforme de streaming. La chanson marque la toute première collaboration des reines de la pop ensemble, marquant déjà l’histoire de la musique.

Un album complet de remixes est également sorti le 3 août, comprenant des chansons avec William, Terry Hunter, Miel de Dijonet Nita Aviance. La collaboration de Madonna et Beyonce peut être écoutée une fois achetée sur le site et livrée exclusivement par e-mail. Madonna et Beyonce n’ont pas encore fait de commentaire sur le projet surprenant via les réseaux sociaux.

Les utilisateurs de Twitter ont donné au nouveau single une critique élogieuse, indiquant qu’il fera sûrement danser tout le monde ce week-end ! Un utilisateur a écrit : « Beyoncé Mélanger ‘Vogue’ avec ‘Break My Soul’ est comme le tiercé gay de la piété avec un nouveau rap qui appelle les artistes féminines ! DAMN HOT! Beyoncé et Madonna sur un seul morceau, j’adore ! Le single mettrait en vedette Beyonce énumérant les noms de femmes noires emblématiques de la musique – y compris le regretté Aliyah et sa soeur Solange.

Beyoncé a chanté “Queen Mother Madonna, Aaliyah, Rosette Tharpe, Santigold, Bessie Smith, Nina simone, Betty DavisSolange Knowles, Badu çaalors Kelly Rowl[and]… Lauryn Colline, Roberta Flack, Toni, Janet, Tierra Wack. mademoiselle, Diane, Grâce Jones, Arétha, Anita, Grâce Jones.” Le single arrive juste une semaine après l’album de Beyonce RENAISSANCE est sorti le 29 juillet.

Le dernier album de Queen B était Limonadesorti le 23 avril 2016. RENAISSANCE est venu après une interruption de six ans, à l’exception de Bey’s Le roi Lion bande originale en 2019. Avant la sortie de RENAISSANCE, l’album a été divulgué – et Beyonce s’est rendue sur Instagram pour remercier les fans de ne pas avoir écouté l’album plus tôt. Elle a écrit: “Alors, l’album a fuité et vous avez tous attendu le bon moment de sortie pour que vous puissiez tous en profiter ensemble.”

Oncle Jonny : 5 choses à savoir sur l'oncle gay de Beyonce qui a inspiré la "Renaissance"

« Je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre amour et votre protection. Je vous remercie d’avoir appelé quiconque essayait de se faufiler tôt dans le club. Cela signifie le monde pour moi », a conclu Beyonce.

Avec un nouveau single iconique avec Madonna, il est certain que personne ne pourra briser l’âme de ces deux dames !