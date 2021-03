The Queen’s Gambit remporte à Anya Taylor-Joy son premier Golden Globe

Anya Taylor-Joy vient de réussir un échec et mat, remportant son tout premier Golden Globe lors de la cérémonie de 2021 dimanche soir.

La prodige des échecs à l’écran a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série limitée, une mini-série ou un téléfilm pour son rôle dans Netflix. Le gambit de la reine, faisant d’elle la première Latina à remporter la catégorie.

Elle a triomphé de L’annulationde Nicole Kidman, Mme Amériquede Cate Blanchett, Personnes normalesde Daisy Edgar-Jones et Peu orthodoxede Shira Haas, à qui elle a tous salué lors de son discours de remerciement virtuel.

« Oh mon Dieu! » Taylor-Joy a déclaré en gagnant. « Merci beaucoup! Nicole, Cate, tout le monde, merci. J’ai passé tellement de temps avec vous pendant le verrouillage, j’ai l’impression de vous connaître. Merci beaucoup pour votre travail. »

L’actrice de 24 ans a également remercié Netflix, la Hollywood Foreign Press Association et Le gambit de la reine« belle distribution et équipe », y compris son « papa de cinéma merveilleux » Bill Camp et le créateur de l’émission, Scott Frank.