The Queen’s Gambit: Pourquoi il n’y a jamais eu de championne du monde d’échecs féminine

Le succès de The Queen’s Gambit de Netflix a renouvelé l’intérêt pour les échecs et relancé le débat sur les raisons pour lesquelles si peu de femmes arrivent aux échelons supérieurs du sport intellectuel.

L’émission, sortie plus tôt ce mois-ci, est devenue la “plus grande série limitée scénarisée du géant du streaming à ce jour”, ayant été regardée par 62 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours et classée première dans 63 pays.

Il a également propulsé le livre sur lequel il est basé, écrit par Walter Tevis, dans la liste des best-sellers du New York Times – 37 ans après sa sortie.

Il dépeint la vie d’une prodige d’échecs imaginaire nommée Beth Harmon, qui, après avoir appris le jeu du concierge de l’orphelinat dans lequel elle a grandi dans les années 1950, devient la plus grande joueuse du monde.

Dans la vraie vie, aucune femme n’a jamais été sacrée championne du monde.

‘La réalité n’est pas comme ça’

“La façon dont les garçons traitent Beth dans la série est un rêve; malheureusement, la réalité n’est pas comme ça”, Judit Polgar, une ancienne joueuse d’échecs professionnelle hongroise et la seule femme à avoir percé le Top 10 dans l’histoire du jeu au 15ème siècle , a dit.

Le personnage de Beth présente de nombreuses similitudes avec le regretté grand maître américain et ancien champion du monde, Bobby Fischer. Souvent décrit comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Fischer était également connu pour ses commentaires controversés, notamment celui-ci de 1963: “Les femmes sont de terribles joueuses d’échecs … Je suppose qu’elles ne sont tout simplement pas si intelligentes.”

Le sien n’est pas un cas isolé. Garry Kasparov, un grand maître d’échecs russe et ancien champion du monde qui a participé à la réalisation de The Queen’s Gambit de Netflix, a également fait des commentaires misogynes dans le passé, mais les a ensuite reniés après avoir été battu en compétition par Polgar en 2002.

Bien que Polgar soit la joueuse la mieux classée de tous les temps, il est probable que d’autres avec un potentiel similaire l’ont précédée mais ont vu leurs réalisations tomber dans l’oubli.

Comme Maria Teresa Mora Iturralde, une cubaine qui, en 1922, à l’âge de 20 ans, a vaincu ses rivaux masculins pour devenir maître d’échecs cubain et champion ibéro-américain. Elle est la seule personne à avoir jamais reçu des leçons de José Raul Capablanca, le champion du monde de 1921 et 1927, et décrit comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

La légende raconte que l’étudiant a battu le maître mais malheureusement, sa carrière d’échecs s’est arrêtée au championnat cubain de 1922 et son histoire a été presque oubliée jusqu’à ce qu’elle soit ressuscitée par le Blog spécialisé Havana3am récemment.

Les échecs aux Jeux de Paris 2024?

Avance rapide de près de 100 ans et les échecs sont désormais reconnus comme un sport par le Comité international olympique et espère faire sa première apparition aux Jeux d’été de Paris en 2024.

Pourtant, il y a environ une femme en compétition pour 15 hommes et une femme seule est actuellement classée parmi les 100 meilleurs joueurs d’échecs du monde: Hou Yifan de Chine à la 88e place.

La manière de remédier à ce nombre lamentablement bas a cependant divisé les opinions. Par exemple, le sport devrait-il être entièrement séparé avec des événements réservés aux hommes et des compétitions uniquement féminines?

Il y a un championnat du monde d’échecs féminin. Il existe également des compétitions réservées par âge, par géographie ou par profession, comme le championnat des forces armées.

Mais selon Journal espagnol El Mundo, “ces tournois aident ceux qui participent à recevoir une attention médiatique supplémentaire, à obtenir un soutien financier et à établir des relations avec d’autres avec qui ils partagent un intérêt commun.”

“Cependant, dans les pays où la compétition féminine a été supprimée expérimentalement, la participation aux épreuves mixtes a été encore réduite tandis que dans les fédérations qui ont développé des programmes spécifiques destinés aux jeunes joueuses, les résultats se sont améliorés”, a-t-il ajouté.

‘Joue comme une fille’

Polgar, qui a concouru entre 1988 et 2014, a rarement participé à la compétition féminine et a battu certains des joueurs masculins les plus connus, notamment Kasparov, son compatriote grand maître russe et ancien champion du monde Anatoly Karpov, et l’actuel champion du monde, le Norvégien Magnus Carlsen.

La plus jeune des trois sœurs – Zsuzsa et Zsofia Polgar sont respectivement grand maître et maître international – ont toutes été enseignées dans le jeu par leur père Laszlo. Psychologue, il visait à démontrer qu’un enfant peut obtenir des résultats exceptionnels dans un certain domaine s’il est formé dès son plus jeune âge.

Surnommée «la reine des échecs», Polgar croit que la participation à des événements réservés aux femmes limite les joueuses dans leur potentiel et leurs aspirations. Aujourd’hui, le joueur de 44 ans dirige une fondation active dans la promotion des échecs comme outil de croissance psychologique.

Parmi les autres joueuses qui se sont fait un nom depuis, citons Ana Matnadze, de Géorgie, qui concourt aujourd’hui pour l’Espagne.

La jeune femme de 37 ans – dont la marraine est Nona Gaprindashvili, la première femme à avoir reçu le titre de grand maître – a commencé à jouer à 4 ans et, enfant, s’entraînait 10 heures par jour.

Le pays d’Europe de l’Est était alors au milieu d’une guerre civile et le gouvernement tenait à promouvoir les héroïnes nationales. Avant sa participation à la Coupe du monde des moins de 10 ans, elle a même reçu un appel téléphonique pour le président de l’époque, qui lui a dit qu’elle devait gagner pour le pays.

Phiona Mutesi, d’Ouganda, s’est également fait un nom. L’homme de 24 ans, qui a grandi dans un bidonville de Kampala, a été contraint d’abandonner l’école à neuf ans et de travailler. Elle a appris les échecs grâce à un programme parascolaire dirigé par une organisation caritative.

Son histoire impressionnante a été écrite dans un livre, adapté au cinéma par Disney en 2016.

La grande maîtresse américaine Jennifer Shahade, 39 ans, est également bien connue, notamment pour ses livres qui brisent les mythes sur les joueuses, notamment “Chess Bitch: Women in the Ultimate Intellectual Sport” et “Play Like a Girl”.

Les échecs de plus en plus populaires en ligne

Selon à une enquête de 2012, 605 millions d’adultes jouent régulièrement aux échecs dans le monde. Et le “Game of Kings” gagne en popularité grâce aux influenceurs d’échecs diffusant leurs matchs en ligne.

La pandémie COVID-19 et les verrouillages obligeant des dizaines de millions de personnes à rester chez eux ont conduit à une explosion de l’observation des échecs.

En mai, alors que la moitié de l’humanité était soumise à des restrictions de séjour à la maison, huit millions d’heures d’échecs ont été regardées sur le service de streaming vidéo en direct Twitch. Le mois dernier, plus de 4,3 millions d’heures ont été regardées, soit près du double du nombre d’octobre 2019, selon StreamElements.

La chaîne la plus populaire est dirigée par le quintuple champion d’échecs américain Hikaru Nakamura. Au moins 3 des 10 chaînes les plus populaires sont dirigés par des femmes.

Peut-être que la première joueuse numéro un au monde regarde.