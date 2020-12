Jamais autant d’hommes et de femmes n’ont joué sans doute au plus intellectuel de tous les jeux.

Une double onde de choc, déclenchée par la pandémie COVID-19 et par le succès de la série Netflix The Queen’s Gambit, alimente la plus grande frénésie d’échecs au monde depuis la guerre froide.

La Hongroise Judit Polgár, la joueuse la plus forte de l’histoire des échecs, pense que ce « coup de pouce fantastique » conduira beaucoup plus de parents à acheter des échiquiers pour leurs filles, dans l’espoir de combler éventuellement l’écart entre les sexes dans un sport considéré comme l’un des derniers. bastions de la domination masculine.

The Queen’s Gambit met en scène l’histoire fictive de Beth Harmon, un prodige des échecs orphelin qui deviendra célèbre et battra le champion du monde soviétique masculin à Moscou dans les années 1960.

Il est sorti le 23 octobre et est devenu la « plus grande série limitée scénarisée de Netflix à ce jour », regardée par plus de 62 millions de foyers dans le monde au cours du premier mois.

En novembre, Chess.com, la plus grande plate-forme en ligne dédiée à l’apprentissage et au jeu d’échecs, a enregistré une augmentation de 15% du nombre de joueuses, atteignant sa plus forte proportion de joueuses.

«L’effet Gambit de la Reine», comme l’a surnommé Nick Barton, directeur du développement commercial de Chess.com, a fait monter en flèche le nombre total de nouvelles inscriptions en provenance d’Europe, passant de 280 000 en octobre à près d’un million en novembre.

Les hausses les plus importantes ont été enregistrées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

«Avant le salon, nous avions environ 7 à 8 000 nouveaux Européens qui rejoignaient la plateforme chaque jour. Depuis la semaine dernière, le nombre dépasse désormais 40 000. C’est énorme», ajoute Barton.

Gambit de Judit

La star hongroise des échecs Polgár, la seule femme à avoir jamais été classée dans le top 10 mondial, compare ce «boom» à la frénésie entourant le «Match du siècle» de 1972 entre le champion américain Bobby Fischer et le n ° 1 soviétique Boris Spassky.

Ce championnat s’est déroulé en Islande, probablement l’endroit le plus idéal pour que deux superpuissances se rencontrent au plus fort de la guerre froide, et a été presque annulé à plusieurs reprises. Des accusations de tricherie, plusieurs non-présentations et une guerre des mots acharnée caractérisaient les matchs tandis que le monde regardait, ravi, tandis que le spectacle se déroulait.

« Mais cette fois, il n’y a pas de raisons politiques et cela a complètement atteint l’extérieur du monde des échecs », dit-elle à Euronews.

Le père de Polgár, Lászlo, a élevé ses trois filles pour devenir les meilleures joueuses d’échecs du monde, les encourageant à devenir brillantes et leur enseignant même l’espéranto, la langue du «monde» qui n’a jamais vraiment décollé.

Sa devise était que les génies sont faits, pas nés, et l’histoire lui a donné raison.

Polgár a fini par devenir Grand Maître à 15 ans, atteignant un sommet au classement mondial de la 8e. Elle a dominé le classement féminin pendant 26 ans jusqu’à sa retraite en 2014. Elle est maintenant active en tant qu’ambassadrice pour promouvoir l’éducation par le développement des compétences, avec un accent particulier sur les échecs comme outil éducatif.

Ses sœurs aînées, Susan et Sofia, sont devenues Grand Maître et Maître International.

Surnommée « la reine des échecs », Polgár a établi des comparaisons avec Beth Harmon, l’héroïne fictive du drame de Netflix, même si elle souligné qu’elle avait été bien moins bien traitée par ses concurrents masculins que le personnage de fiction Harmon.

Ses commentaires et la série ont renouvelé le débat sur les inégalités et le sexisme aux échecs. Et c’est en soi une bonne nouvelle pour un sport dominé par les hommes, où remarques sexistes ne sont pas rares.

Au cours de sa carrière, Polgár a battu le champion britannique Nigel Short, qui dit une fois que naturellement les hommes sont mieux câblés pour le jeu que les femmes, et le multiple Champion du Monde Garry Kasparov, qui a dit un jour que ce n’était pas dans la nature des femmes de jouer aux échecs.

Il y a une femme en compétition pour 15 hommes et une seule femme est actuellement classée parmi les 100 meilleurs joueurs d’échecs du monde: Hou Yifan de Chine, à la 86e place.

Raisons de l’écart entre les sexes aux échecs et comment le combler

Polgár a toujours refusé de participer à des tournois réservés aux femmes et ne pense pas que le fait d’organiser des événements séparés pour les garçons et les filles résoudra le problème de la moindre proportion de joueuses d’échecs.

Sa conviction est partagée par l’ancien joueur et instructeur d’échecs, le journaliste espagnol Leontxo García, l’un des commentateurs les plus avertis du monde des échecs.

Dans les années 90, souligne-t-il, la fédération espagnole a aboli brutalement les compétitions féminines, pour tenter de freiner le machisme du jeu; cependant, quelques années plus tard, «ce sont les joueuses elles-mêmes qui ont écrit un manifeste demandant de revenir sur la décision».

Pourquoi? Il souligne qu’avoir des tournois mixtes est une bonne chose tant que, en parallèle, les fédérations nationales investissent dans la promotion du jeu auprès des filles. « Les décisions traumatisantes ne peuvent qu’élargir le fossé entre les joueurs féminins et masculins ».

Polgár pense que les entraîneurs devraient «inspirer les filles à jouer à leur niveau et à ne pas jouer selon leur sexe, car parfois les filles sont plus faibles, ou parfois elles sont meilleures que les garçons de leur âge, surtout quand elles sont très petites – un âge auquel ils sont heureux d’être mélangés ».

L’un des principaux problèmes à l’origine de cet écart entre les sexes aux échecs est le nombre élevé de filles qui abandonnent après l’âge de 10 ans. C’est pourquoi, selon Polgár et García, il faut davantage de clubs d’échecs pour filles..

« En fait, il y a encore plus de filles qui jouent aux échecs quand elles sont très jeunes, entre 6 et 10 ans. Mais d’une manière ou d’une autre, après cela, après l’âge de 10 ou 11 ans, elles abandonnent vraiment – à moins qu’elles n’aient un club social ou un club de filles « , Déclare Polgár à Euronews. « Il est très difficile pour une fille d’être compétitive quand elle commence à être la seule dans la salle, avec les autres garçons – surtout à cet âge, quand ils ont besoin d’autres filles pour se sentir à l’aise ».

Ceux qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle dans le monde des échecs auraient du mal à gagner leur vie en se basant uniquement sur leur gameplay, quel que soit le sexe.

« Les 20 meilleurs joueurs du monde n’ont pas de salaires comparables à ceux d’un joueur de tennis d’élite, mais vivent une vie confortable. Mais si vous n’êtes pas dans le top 50 mondial, vous devez avoir une deuxième source de revenus. si vous voulez que les échecs soient votre profession », dit García.

Eva Repkova, grand maître slovaque et présidente de la Commission pour les femmes de la Fédération internationale des échecs, m’a dit qu’à son avis, avoir un jour une championne du monde n’est pas impossible, mais c’est peu probable.

« Pour vous dire la vérité, je pense que ce serait une avancée beaucoup plus importante d’avoir trois femmes dans le top dix que d’avoir une championne du monde qui est une femme », déclare Polgár.

«Il y a beaucoup de choses qui doivent être en place pour vous – votre passion, vos connaissances, votre équipe, vos entraîneurs, vous-même, votre développement psychologique, votre préparation physique, les opportunités de chronométrage, etc. [becoming number 1] n’a rien à voir avec le sexe. Devenir champion du monde, cela arrive aussi à très, très peu de gars ».

La plupart des membres enregistrés de la plateforme Chess.com qui ont vu une augmentation de 200% du nombre de nouveaux joueurs dans le monde sont originaires d’Europe.

«Nous avons vu notre premier boom mondial en mars», déclare Burton. « Le nombre de cours pour débutants est également multiplié par cinq sur notre continent. » Par rapport aux hommes, les femmes passent plus de temps sur Chess.com que les hommes: elles sont peut-être plus patientes lors de leur apprentissage « .

Volant haut sur les ailes du verrouillage, les échecs masculins et féminins ont un bel avenir devant eux, estime García.

« C’est le seul sport – avec le bridge – qui peut être pratiqué en ligne. Et le monde a plus que jamais besoin des échecs car il y a de plus en plus de gens qui pensent moins et pensent moins bien ».

« Les échecs ne sont statiques qu’en principe », poursuit García. « La vie intérieure du joueur d’échecs est fascinante, c’est un combat du cerveau, et c’est pourquoi tant de réalisateurs de cinéma et de théâtre en sont émerveillés. C’est une mine d’or créative en soi, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter la toxicomanie, l’alcoolisme et folie au scénario – comme cela s’est produit dans The Queen’s Gambit « .

La fédération internationale d’échecs (FIDE) souhaite être incluse comme discipline olympique aux Jeux Olympiques de 2024 ou 2028.

À la lumière de ce contexte, Polgár pense que le moment est venu pour les parents de se sentir à l’aise d’offrir des échiquiers aux filles en cadeau. Les entraîneurs, ajoute-t-elle, devraient inspirer les filles à jouer à leur niveau, au lieu d’être retenues par leur sexe.

«Je veux qu’ils donnent la même inspiration et les mêmes possibilités et opportunités aux filles qu’aux garçons. Et si les entraîneurs voient une fille talentueuse de sept ans, ne leur dites pas qu’ils peuvent devenir championne du monde entre femmes. Dites-leur qu’ils peuvent être les meilleurs au monde « .