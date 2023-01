The Pulse : Un Playoff inoubliable, qui peut décrocher dans la NFL et les résolutions du Nouvel An

Commencez chaque matin avec The Pulse dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Le chaos des séries éliminatoires

Le plus beau jour de l’histoire du CFP

Le plus gros coup porté aux éliminatoires de football universitaire a été le manque de demi-finales compétitives. En l’espace de huit heures, ce récit a été complètement renversé hier.

Le statut d’outsider de TCU ne changera pas le 9 janvier dans le match pour le titre. Par BetMGM, La Géorgie a ouvert en tant que favori du match pour le titre de 13,5 points. Ouah.

En parlant de feux d’artifice, Ohio State a raté son coup de pied gagnant juste au moment où les horloges ont sonné minuit pour sonner en 2023. Étrange.

Sur demande, voici la vue multicam du flux des appels radio de Times Square, All-22 et ESPN, Georgia et Ohio State, comme cela s’est passé à l’écran en direct: pic.twitter.com/k775T4VNTo —Timothy Burke (@bubbaprog) 1er janvier 2023

La mise en scène

Quels sont les enjeux de la semaine 17 de la NFL



Cinq places en séries éliminatoires restent indécises entrant dans l’avant-dernière semaine de la saison régulière de la NFL, et quatre des huit titres de division de la ligue sont toujours à gagner. Mais nous devrions avoir des éclaircissements au cours des deux prochains jours. Un guide de surveillance axé sur les séries éliminatoires :

Qui peut décrocher aujourd’hui ? Les Bucs (contre les Panthers) et les Giants (contre les Colts) sont avec des victoires. Les Dolphins ont besoin d’une victoire (chez les Patriots) et d’une défaite des Jets contre les Seahawks. Les commandants ont besoin d’une victoire (contre les Browns), de défaites des Seahawks et des Lions et d’une défaite ou d’un match nul des Packers.

Les Dolphins ont besoin d’une victoire (chez les Patriots) et d’une défaite des Jets contre les Seahawks. Les commandants ont besoin d’une victoire (contre les Browns), de défaites des Seahawks et des Lions et d’une défaite ou d’un match nul des Packers. Course au revoir : Dans le NFC, c’est plutôt simple. Les Eagles et Gardner Minshew décrochent la tête de série n ° 1 s’ils battent les Saints. Dans l’AFC, le match Bills-Bengals de lundi est énorme. Buffalo peut décrocher la tête de série n ° 1 avec une victoire et une défaite des Chiefs contre les Broncos. Mais Cincinnati peut maintenir son tir extérieur au revoir s’il gagne.

Dans le NFC, c’est plutôt simple. Dans l’AFC, le match Bills-Bengals de lundi est énorme. Buffalo peut décrocher la tête de série n ° 1 avec une victoire et une défaite des Chiefs contre les Broncos. Mais Cincinnati peut maintenir son tir extérieur au revoir s’il gagne. Qui peut se faire assommer ? Les Patriots, Jets, Steelers et Raiders – qui ont quand même levé un drapeau blanc en mettant Derek Carr au banc – en ont tous fini avec une défaite. Les Panthers et les Saints, tous deux encore en vie dans la NFC Sud, verraient également ces espoirs se terminer par une défaite.

Les Patriots, Jets, Steelers et Raiders – qui ont quand même levé un drapeau blanc en mettant Derek Carr au banc – en ont tous fini avec une défaite. Les Panthers et les Saints, tous deux encore en vie dans la NFC Sud, verraient également ces espoirs se terminer par une défaite. Les Texans sont-ils déjà au rendez-vous ? Ils pourrais enfermez le choix n ° 1 lors du repêchage de la NFL 2023 dimanche. Si les Texans perdent face aux Jaguars et que les Bears battent les Lions, quatre mois de quarterbacks moqueurs (Bryce Young ?) à Houston peut commencer.

Les autres scénarios de la semaine 17 incluent le premier match des Broncos depuis le licenciement de Nathaniel Hackett et le retour de Carson Wentz dans la formation de départ des commandants. L’athlétismeLe personnel de la NFL a un table ronde pour vous préparer pour l’ardoise d’aujourd’hui.

Fourrage de montage

Dans l’un des aspects les plus bizarres d’une Coupe du monde d’hiver, les meilleures ligues de football du monde ont pris six semaines de congé. La Premier League a repris cette semaine, et bien que certaines choses n’aient pas changé – Erling Haaland continue son chemin vers l’incinération des livres des records – quelques histoires fascinantes se répandent dans la nouvelle année. Trois à surveiller :

Est-ce qu’Arsenal va faire ça ? Une saison incroyable s’est poursuivie avec une victoire 4-2 sur Brighton samedi, portant l’avance des Gunners au sommet du classement à sept points. Les cinq meilleurs joueurs d’Arsenal en quelques minutes ont tous moins de 25 ans. Un programme en avance sur le calendrier.

Une saison incroyable s’est poursuivie avec samedi, portant l’avance des Gunners au sommet du classement à sept points. Les cinq meilleurs joueurs d’Arsenal en quelques minutes ont tous moins de 25 ans. Un programme en avance sur le calendrier. Habituez-vous à Newcastle. Les dépenses du club l’ont placé au troisième rang, avec une seule défaite en 17 matches. Le 1er janvier 2022, ils étaient 19e de la ligue avec un gagner en 19 matchs. Ouah.

Les dépenses du club l’ont placé au troisième rang, avec une seule défaite en 17 matches. Le 1er janvier 2022, ils étaient 19e de la ligue avec un gagner en 19 matchs. Ouah. Erik ten Hag dans un groove. Après un début cahoteux, le manager de Manchester United change les choses à Old Trafford, amenant l’équipe à la quatrième place avec une victoire sur les Wolves samedi. Un attaquant est-il en route ?

L’ascension de Newcastle et la stabilisation de United pourraient signifier que Liverpool, Tottenham et Chelsea ont une montée en flèche vers la Ligue des champions. Mais nous ne sommes même pas encore à mi-parcours de la saison, grâce à l’interruption du calendrier. Il y a aussi un mercato de janvier encore à venir.

Résolutions d’impulsion

Nous avons des objectifs pour vous tous

Nouvelle année nouveau moi? Ce n’est pas exactement comme ça que ça marche, mais nous avons des résolutions pour 2023 avec lesquelles nous voulons vous défier. Faites-nous savoir comment vous vous en sortez dans 12 mois !

Continuez à vous soucier du football même si la Coupe du monde s’est terminée. Vous apprécierez ça lorsque la Coupe du monde féminine débutera en juillet.

même si la Coupe du monde s’est terminée. Vous apprécierez ça Arrêtez de renvoyer les balles du home run sur le terrain . Même si c’est le plus grand rival de votre équipe, gardez-le et donnez-le à un enfant.

. Même si c’est le plus grand rival de votre équipe, gardez-le et donnez-le à un enfant. Préparez-vous réellement pour votre repêchage de football fantastique l’année prochaine, en commençant par lire l’ensemble du kit de brouillon .

l’année prochaine, en commençant par lire . Arrêtez de tweeter les recrues du lycée. Même s’ils s’engagent dans votre école, ils seront probablement transférés de toute façon.

Même s’ils s’engagent dans votre école, ils seront probablement transférés de toute façon. Participez à au moins un match des Lakers et des Capitals voir LeBron et Histoire de la poursuite d’Ovechkin . Vos petits-enfants voudront cette histoire.

voir LeBron et . Vos petits-enfants voudront cette histoire. Ne fulminez pas sur le tanking quand votre équipe, qui tankait certainement aussi, perd sur le concours de Wembanyama.

Slips

Les dauphins n’ont pas violé le protocole de la NFL sur les commotions cérébrales

La NFL et l’Association des joueurs de la NFL trouvé aucune violation du protocole de la ligue sur les commotions cérébrales en ce qui concerne la dernière commotion cérébrale du quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa. Tagovailoa, qui a raté deux matchs plus tôt cette saison à cause d’une commotion cérébrale, est toujours dans le protocole. Teddy Bridgewater débutera à sa place contre les Patriots.

Plus d’agitation Hawks

La saison tumultueuse d’Atlanta a pris une autre tournure vendredi lorsque L’athlétisme‘s Shams Charania a rapporté que l’entraîneur Nate McMillan a fortement envisagé de démissionner. McMillan et le gardien vedette Trae Young ont eu du bœuf mijoté, ce qui aurait conduit Young à manquer un match plus tôt ce mois-ci. Cela arrive une semaine après le président de l’équipe, Travis Schlenk, a démissionné et que l’équipe a sous-performé à un record de 17-19.

Choix d’impulsion

