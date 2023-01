The Pulse : Effondrement des Cowboys, check-in NBA et golazo de Reyna

Commencez chaque matin avec The Pulse dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Bonjour! Aujourd’hui, soyez meilleur que les Cowboys avec 45 secondes à jouer.

Éliminatoires de la NFL

La belle bêtise de l’effondrement des Cowboys

Avant d’arriver au week-end prochain, faisons une pause et considérons l’absurdité de l’entraînement final de Dallas lors de sa défaite à San Francisco hier soir. Ils ont récupéré le ballon, en baisse de sept avec 45 secondes à jouer et aucun temps mort, et ont vu:

Dak Prescott a failli prendre une sécurité

Dalton Schultz attrape une passe et ne parvient pas à sortir correctement des limites – deux fois

Quoi qu’il en soit ce dernier jeu a été. Ezekiel Elliott s’est aligné au centre, avec neuf autres joueurs répartis largement. Cela s’est terminé par un achèvement inoffensif de huit mètres. Stupide et en quelque sorte beau.

J’ai besoin d’un documentaire complet sur le lecteur. Dallas a perdu ses sept derniers matchs de division et trouve en quelque sorte de nouvelles façons de perdre de façon spectaculaire chaque année. Préparez-vous à une semaine de rumeurs de Sean Payton à Dallas, même avec le propriétaire Jerry Jones disant que le travail de Mike McCarthy est sûr.

À juste titre, Brett Maher était la meilleure arme offensive des Cowboys hier. Ouais.

Le week-end prochain, où les enjeux sont importants :

Bengals–Chiefs est un jeu massif et massif. Les deux meilleurs quarts de l’AFC – désolé, Josh Allen – jouent une revanche exacte du match pour le titre de conférence de l’an dernier, que Cincinnati a volé à Kansas City. Joe Burrow peut-il faire dos à dos et 4-0 contre le favori du MVP Patrick Mahomes? De plus, quelle jambe se sent mieux après que les deux aient subi des blessures ce week-end ?

Hier, Cincy a été d’une efficacité absurde dans sa déroute 27-10 dans la neige de Buffalo. La défense a étouffé Allen, Burrow était chirurgical et le jeu de course – la plus grande surprise de la journée – a contrôlé le match. Les Bengals font peur.

Eagles – 49ers est amusant, mais pas débordant de drame. Ce sont tout simplement les deux meilleures équipes de la NFC. Philadelphie avait de nouveau l’air spécial, avec sa liste en pleine santé. San Francisco a survécu à Dallas, mais pourrait avoir le meilleur alignement et le meilleur entraîneur de la ligue.

La clé du championnat NFC, comme tous les matchs de Niner au cours du mois dernier, est Brock Purdy, qui n’est plus dans des limites amicales. La dernière fois que lui et Jalen Hurts se sont affrontés: A 42-41 brûleur de grange en faveur des Oklahoma Sooners de Hurts plutôt que des Iowa State Cyclones de Purdy.

Mike Jones a une ventilation complète de l’action du week-end prochain. Nous avons également un aperçu des lignes de paris pour les deux jeux. Je ne peux pas attendre.

Vérification du classement

Les pépites ? Les rois??

Le football est peut-être sous les projecteurs en ce moment, mais cela ne signifie pas que la NBA marque une pause. Quelques plats à emporter de janvier :

Les Nuggets sont un mastodonte. Ils ont une fiche de 33-14 ans, vainqueurs dans neuf de leurs 10 derniers matchs, le MVP en titre jouant en quelque sorte le meilleur basket-ball de sa vie. Dans une conférence de l’Ouest en baisse, cela pourrait être l’année où Denver le fait réellement.

Ils ont une fiche de 33-14 ans, vainqueurs dans neuf de leurs 10 derniers matchs, le MVP en titre jouant en quelque sorte le meilleur basket-ball de sa vie. Dans une conférence de l’Ouest en baisse, cela pourrait être l’année où Denver le fait réellement. Les rois sont toujours là. L’équipe de Mike Brown a une fiche de 26-19, troisième dans l’Ouest et le chouchou de la ligue en ce moment. Allumez le faisceau.

L’équipe de Mike Brown a une fiche de 26-19, troisième dans l’Ouest et le chouchou de la ligue en ce moment. Allumez le faisceau. Silencieusement, Philadelphie rampe. On a l’impression que personne ne parle vraiment des Sixers 30-16, qui ont remporté 18 de leurs 22 derniers et sont assis à 4,5 matchs des Celtics pour la tête de série n ° 1 à l’Est.

Consultez le classement complet ici.

Slips

Le n°1 descend

Temple a battu Houston, le mieux classé, hier, un choc à tous égards. En mars, la défaite pourrait faire chuter Houston d’au moins une ligne de départ, ce qui semble excessif pour un match de janvier, mais c’est la vie. Pour obtenir une tête de série n ° 1, les Cougars doivent probablement gagner.

Le Kansas, n ° 2, a également perdu ce week-end, marquant la première fois de l’histoire que les deux meilleures équipes perdent à domicile lors de journées consécutives.

Un retour sauvage

Les Lakers ont été une déception cette année, mais peut-être que cela change après la victoire d’hier soir sur les Blazers. Los Angeles a en quelque sorte remporté un match dans lequel ils ont perdu le deuxième quart 45-13. LeBron James a marqué 37 et le centre parvenu Thomas Bryant en a marqué 31. Patrick Beverley est même entré un troll de Dame Time.

Dites-le avec moi : nous ne réagirons pas de manière excessive à une victoire des Lakers. Mais… un solide tronçon avant la date limite des échanges pourrait les rendre plus agressifs au téléphone. De plus, James n’est qu’à 224 points du record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar.

Citation de la semaine

Joe Burrow, caissier

Si les Bills avaient gagné hier, le match pour le titre de l’AFC aurait été organisé à Atlanta, la solution de la NFL aux calculs de classement bancaux après l’annulation originale des Bills-Bengals. Vendredi, la ligue a annoncé qu’elle avait vendu plus de 50 000 billets pour le match potentiel.

Les pensées ont commencé à évoluer. Et si le jeu était un énorme succès ? La ligue pense-t-elle à organiser chaque année des matchs pour le titre de conférence sur site neutre?

Après le match, Tracy Wolfson a demandé à Joe Burrow si le cycle d’actualités du site neutre le motivait, ce à quoi il a simplement répondu : “Mieux vaut envoyer ces remboursements.”

Les réflexions de Joe Burrow sur la vente de billets pour un championnat AFC sur site neutre Bills / Chiefs? “Mieux vaut envoyer ces remboursements.” 😂 pic.twitter.com/6UqPrVAuy4 – CBS Sports (@CBSSports) 22 janvier 2023

Choses que vous devez voir

Le golazo de Reyna

Gio Reyna a eu quelques mauvais mois. Banc de la Coupe du monde, jeté sous le bus par son entraîneur et inséré dans une querelle familiale de plusieurs décennies entre ses parents et son entraîneur.

Je suis donc sûr qu’il a aimé déclencher ce laser lors de la victoire 4-3 de Dortmund contre Augsbourg hier. Notez la célébration, aussi.

Choix d’impulsion

La seule bonne nouvelle pour les Bills hier : Damar Hamlin était de retour dans le stade, recevant une ovation bruyante du public local.

À lire absolument pour les fans de NASCAR: Jeff Gluck classe les 38 courses du calendrier de la NASCAR Cup Series 2023 par ordre d’anticipation.

Nate Taylor examine de plus près l’entraînement le plus important de la saison des Chiefs, qui a eu lieu samedi avec Chad Henne sous le centre.

Jonathan Isaac est de retour avec le Magic après avoir perdu deux ans sur blessure. Voici à quoi s’attendre de lui et comment il s’intègre dans la liste actuelle.

Le prochain dans la série NHL99 : Joe Sakic, bien-aimé à Québec et à Denver.

Terquavion Smith de NC State a été libéré de l’hôpital et est retourné sur le campus après avoir quitté le match de samedi contre la Caroline du Nord sur une civière.

Jazz Chisholm est le nouveau défenseur central de Miami. Vous pensez qu’il est contrarié ? Il a suggéré le déménagement, rapporte Ken Rosenthal.

(Photo : Kyle Terada/USA Today)