The Plucky Squire est une adorable aventure qui mélange 2D et 3D

L’écuyer courageux est un jeu qui sort littéralement de la page. Il se déroule dans un monde de conte de fées rendu en deux dimensions adorables grâce au codirecteur et ancien Pokémon artiste James Turner. Mais à certains moments, le personnage principal héroïque peut s’aventurer dans le monde réel et résoudre des énigmes qui mélangent 2D et 3D de manière inventive. Parfois, vous déplacez des objets entre les dimensions ; d’autres fois, vous réorganisez les mots d’un livre pour créer de nouveaux résultats. C’est aussi mignon que créatif, et cela suit la philosophie de Sony Astrobot dans ce qui s’avère être une très bonne année pour les jeux familiaux.

Le jeu vous met dans la peau de Jot, l’écuyer courageux du titre, qui a la capacité inhabituelle d’exister en dehors du livre dans lequel il joue. Les deux mondes sont radicalement différents : l’intérieur du livre de contes est lumineux, coloré et simple, tandis que le monde réel est sombre et réaliste. Ils sont distincts, mais à travers Jot, les mondes se croisent alors qu’il s’efforce de sauver le livre d’un sorcier maléfique. Résoudre des énigmes implique de feuilleter des pages pour extraire des objets du passé, d’utiliser le langage pour contourner les barrières et, occasionnellement, de boxer un ours. C’est idiot et sincère et, par moments, cela rappelle les segments 2D des classiques de Nintendo Super Mario Odyssey et La Légende de Zelda : Un Lien Entre Les Mondes.

« L’idée de contraste était vraiment importante pour le jeu. »

Pour Turner, l’idée initiale du jeu est venue pendant une accalmie, alors qu’il venait de quitter Pokémon Game Freak, mais n’avait pas encore commencé à travailler chez All Possible Futures, le studio qu’il a cofondé avec Jonathan Biddle. « J’ai quitté Game Freak, et je n’avais plus rien à faire », raconte-t-il. Le Verge« Pour combler ce vide, j’ai commencé à dessiner une bande dessinée en ligne. » Cette bande dessinée, intitulée Cosmiquecomprenait un certain nombre de personnages et d’idées qui finiraient par faire leur chemin dans L’écuyer courageux alors que son récit de conte de fées prenait forme.

Pour Turner — qui publie fréquemment illustrations mashup hilarantes et qui a conçu des Pokémon remarquables comme Poltéagéiste — l’un des objectifs du jeu était de créer un choc de styles unique. Non seulement les dimensions de L’écuyer courageux Les personnages devraient être différents, mais ils devraient aussi avoir une apparence différente. C’est une idée qui est venue très tôt dans le développement. Au début, lorsque Jot a sauté dans le monde réel, il a été ombré en cel-shading pour conserver son style cartoon. Mais au final, il est devenu évident qu’une version plus réaliste, presque semblable à un jouet, du personnage fonctionnait mieux.

Image : Tous les futurs possibles

« Cela a réduit le réalisme du monde extérieur de manière assez significative et étrange », explique Turner à propos du cel shading. « Même si le monde extérieur était très réel, si l’objet que vous regardez 90 % du temps [isn’t]cela commence à affecter la façon dont vous voyez le reste du monde. » Il ajoute que « l’idée de contraste était vraiment importante pour le jeu. »

Un bon exemple se trouve au début L’écuyer courageux lorsque Jot est à la recherche d’un arc et d’une flèche pour terminer une quête. Cela implique de sauter à travers un portail dans le monde réel, de naviguer sur un bureau très en désordre rempli d’obstacles, puis de sauter dans une carte arrachée Magic : Le Rassemblement pour combattre un elfe. Lorsque Jot atteint enfin sa destination, trois styles artistiques distincts apparaissent à l’écran : un style 2D digne d’un livre de contes, un style 3D réaliste et un style fantastique détaillé. « J’ai pensé que ce choc de styles serait le plus époustouflant », explique Turner.

« Il y a un grand vide en dehors de Nintendo. »

En dehors de ses visuels, L’écuyer courageux est également remarquable pour être une expérience qui fonctionne vraiment bien pour tous les âges. L’action et les énigmes ont juste assez de profondeur pour être satisfaisantes sans être intimidantes pour les joueurs plus jeunes ou moins expérimentés. C’est comme un jeu simplifié Zelda aventure, avec quelques fonctionnalités intéressantes pour améliorer la qualité de vie, comme un système d’indices optionnel qui ne révèle pas trop d’informations. C’est un style de jeu qui peut être difficile à trouver en dehors de quelque chose de Nintendo (qui inclut le prochain Échos de la sagesse). Mais des titres comme Astrobot et L’écuyer courageux montrent que c’est également possible pour d’autres développeurs.

« Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer à ces jeux, mais ils n’ont pas été pris en compte autant qu’ils auraient dû l’être », explique Turner. « J’ai l’impression qu’il y a un grand vide en dehors de Nintendo et qu’il serait bien que nous ayons ces jeux plus régulièrement. Ils sont nécessaires. »