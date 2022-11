« The Play That Goes Wrong » sur scène à Streator High – Shaw Local

Le titre “The Play That Goes Wrong” devrait donner un indice au public, mais si l’un des personnages oublie une ligne, sabote le décor ou quelque chose de complètement loufoque se produit, tout cela fait partie de la production unique de son département de théâtre du lycée Streator. dernier jeu.

“The Play That Goes Wrong” monte sur scène à 19 h le vendredi 4 novembre et le samedi 5 novembre et à 14 h le dimanche 6 novembre au Streator High School Auditorium, 202 W. Lincoln Ave.

Les élèves du département d’art dramatique du lycée Streator répètent “The Play That Goes Wrong” le lundi 31 octobre 2022, avant leur représentation du week-end à l’auditorium du lycée. (Derek Barichello)

La comédie se déroule lors de la soirée d’ouverture de la production de la Cornely Drama Society de “The Murder at Haversham Manor” de Susie HK Brideswell.

Il y a cependant plus dans l’histoire, et c’est là que les rires commencent.

“The Play That Goes Wrong” est une pièce dans une pièce, le public comprenant la structure du théâtre. À un niveau, une pièce est jouée et à un autre niveau, il y a le non-sens scénarisé de “The Play That Goes Wrong”.

Au troisième troisième niveau, le public regardera la représentation de la pièce, qui en soi a la capacité de se tromper complètement de manière imprévue et non scénarisée, entièrement en raison de la nature du théâtre en direct. Cela permet la possibilité d’accidents et d’erreurs réels, qui deviennent impossibles à résoudre en regardant l’émission.

Dans l’ensemble, une femme de tête inconsciente, un cadavre qui ne peut pas faire le mort, un détective ébouriffé et un majordome malfaisant (entre autres) doivent lutter contre des gaffes techniques, des lignes oubliées et saboter le paysage dans une quête pour arriver tous en un seul morceau au dernier rappel.

Olivia Smith joue Chris (le chef de la société dramatique, réalisateur et est l’inspecteur), Kaleb Lawton joue Jonathan (Charles Haversham), Nick Adams joue Robert (Thomas Colleymoore), Alexandra Mahan joue Dennis (Perkins), Charlee Bourell joue Sandra (Florence Colleymoore), Joeylynn Arkels joue Max (Cecil Haversham et Arthur le jardinier), Katlynn Monaghan joue Annie (la régisseuse de la compagnie) et Kevin Rodriguez joue Trevor (l’opérateur lumière et son de la compagnie).

Rob Tyne est le réalisateur et Kim Freeman est l’assistant réalisateur. Lyla Gengler est l’opératrice lumière, Kenzie Bruce et Bissie Abbott sont les opératrices des projecteurs, Kylie Simpson est l’opératrice du son, Greg Garbs et les étudiants se sont occupés de la construction du décor, Madelyn Reum est la maquilleuse, Wyatt Shultz, Jonathan Traeger, Cadence Lindsay et Arleigh Pleskovitch forment l’équipe des coulisses.

Les billets coûtent 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les personnes de 18 ans et moins.

“The Play That Goes Wrong” est écrit par Henry Lewis, Jonathan Sayar et Henry Shields.