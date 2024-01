« The Pinnacle », une nouvelle salle de spectacle au centre-ville

Nashville Yards, un développement à usage mixte de 19 acres comprenant des bureaux, des commerces de détail, des hôtels et des espaces résidentiels, rationalise déjà l’industrie musicale de Music City en intégrant bientôt les bureaux de Nashville de la société de divertissement et de tournée AEG Presents, ainsi que la société de marketing de divertissement Creative Artists Agency. (CAA) en son sein.

De plus, un sponsor de nom et de droits de dénomination a été trouvé pour la salle de spectacle d’une capacité de 4 500 personnes prévue pour la région en 2025.

Pinnacle Financial Partners s’associera avec les partenaires de coentreprise Southwest Value Partners et AEG pour devenir le partenaire exclusif des droits de dénomination de « The Pinnacle », décrit dans un communiqué de presse comme un « théâtre de divertissement en direct de pointe ».

La durée et les termes de l’accord sont inconnus. Le partenariat, négocié par AEG GlobalPartnerships, fera également de Pinnacle la banque officielle de la salle de concert.

L’accord marque le premier partenariat de droits de dénomination pour Pinnacle, une banque basée à Nashville avec des avant-postes en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Virginie, en Géorgie et en Alabama.

“Ce partenariat représente l’investissement profond de Pinnacle dans le développement de la communauté créative de Nashville et renforcera notre réputation comme l’une des meilleures banques musicales au monde”, a déclaré Andy Moats, directeur de la musique, du divertissement et des sports de Pinnacle.

“Le Pinnacle sera un symbole international qui montre à la communauté musicale comment les arts et les affaires doivent travailler ensemble. Notre équipe de banque musicale sera juste en face de la salle – les artistes en visite pourront nous voir depuis le balcon de la salle verte. Et nous partagerons le campus de Nashville Yards avec AEG Presents et CAA, ce qui en fera un nouvel épicentre pour le côté commercial de Music City. »

« Nous sommes très heureux d’étendre l’excellence de tout ce que nous construisons à Nashville Yards en une association plus étroite avec l’une des sociétés de services bancaires et financiers les plus remarquables du pays », a déclaré Cary Mack, associé directeur de Southwest Value Partners.

“Les offres étendues de Pinnacle en matière de musique et de divertissement en font le partenaire idéal pour notre salle de concert de classe mondiale, que nous sommes très fiers d’appeler The Pinnacle.”

En 2025, le site rejoindra AEG, CAA et un avant-poste de 8 500 pieds carrés de la churrascaria brésilienne Fogo de Chao à Nashville Yards, une zone dotée d’espaces verts ouverts, de sentiers piétonniers, de places et bien plus encore.

Le Pinacle : à quoi peut-on s’attendre ?

Un communiqué de presse indique que l’espace sera une salle intérieure de 88 000 pieds carrés avec une salle de concert qui accueillera « un large éventail d’événements en direct ».

Les équipements prévus sur le site comprennent les éléments suivants :

un plancher élévateur pour des lignes de visibilité améliorées

un balcon en fer à cheval avec position côté rail, sièges VIP, premier arrivé, premier servi

gradins au niveau du balcon,

capacité de production pour la diffusion en direct et les événements télévisés,

Rick Mueller, président d’AEG Presents pour l’Amérique du Nord, a attendu près d’une décennie pour que le projet soit achevé et souligne le travail préexistant d’AEG avec les Titans du Tennessee de la NFL et les Grizzlies de Memphis de la NBA, entre autres, en soulignant l’engagement de la marque à animations dans la région.

La marque visuelle de Pinnacle bénéficiera d’une présence renforcée dans la région de Nashville Yards grâce au partenariat de dénomination des lieux. Cela comprendra des panneaux de logo intérieurs et extérieurs fixes à « The Pinnacle » et une signalisation numérique toute l’année sur tous les écrans du réseau LED de Nashville Yards.

Nashville Yards et Pinnacle divertiront également les visiteurs avec un programme de récompenses sur site, des activations personnalisées pour les fans et des « événements communautaires organisés » parrainés par la banque. Ceux-ci incluraient une série de concerts d’été, des soirées de surveillance sportive, des événements culinaires et bien plus encore.

Le siège social de Pinnacle se trouve sur quatre étages d’une tour de 34 étages au 150 3rd Ave S. dans le quartier de Nashville Yards. Le nom de la banque apparaît également au sommet du bâtiment. En 2024, une autre succursale Pinnacle Bank à service complet ouvrira dans cet espace.

La présence de Pinnacle à Nashville Yards comprend également actuellement une succursale bancaire entièrement numérique « axée sur l’innovation » au pied de la première des deux tours Amazon (tours de bureaux à usage mixte de 20 et 28 étages qui fonctionnent comme le centre d’opérations d’Amazon). d’excellence).

Pour en savoir plus sur The Pinnacle at Nashville Yards, visitez http://www.thepinnaclenashville.com.