“The Peripheral”: cette fin expliquée et toutes vos questions répondues

Prime Video série de science-fiction gung-ho Le périphérique a démarré une finale de la saison 1 hallucinante. Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) a pris des décisions littéralement bouleversantes pour protéger sa famille, tandis que les alliances sautaient sur les voies ferrées dans un avenir lointain.

C’était bourré d’action, excitant et un peu déroutant – nous n’en attendions pas moins du thriller de voyage dans le temps. Plongeons dans les plus grandes questions soulevées dans cette finale sinueuse dans la section pleine de spoilers ci-dessous.

Attention : Spoilers à venir.

Pourquoi Flynne se suicide-t-elle techniquement ?

Dès le premier épisode, le Research Institute (du futur Londres en 2099, soit environ 70 ans d’avance sur l’époque de Flynne) avait mis un coup sur Flynne simplement parce qu’elle en avait trop vu, grâce au petit jeu “SIM” de la mystérieuse Aleita mettre en place. Elle a été poursuivie par les mercenaires chasseurs de primes, le baron de la drogue local du comté de Clanton Corbell Pickett et le tueur à la retraite Bob. Elle les a tous laissés avec succès dans la poussière, mais le Dr Cherise Nuland, une figure éminente de l’Institut de recherche, est implacable et prévoit enfin de faire sauter un silo dans le comté de Flynne qui l’anéantirait assurément, ainsi que tous ceux qu’elle aime.

Pourtant, Flynne propose un plan ingénieux pour se sauver et sauver sa ville, même s’il regards comme si elle n’était pas sur la photo. Dans le futur Londres, elle demande à l’inspecteur Lowbeer de la conduire à un «portail de bout» (un «bouchon» étant une chronologie alternative), où elle peut créer une nouvelle connexion avec son corps dans le passé. Elle convainc le Dr Nuland qu’elle s’est échappée pour de bon en écrasant les coordonnées (enfermées dans une montre fantaisie d’aspect antique) et se réveille dans la ville de montagne (fictive) de Clanton, en Caroline du Nord – un redémarrage qui crée une nouvelle chronologie fragmentée. , ou talon, un Dr Nuland ne pourra pas facilement mettre la main dessus.

Parce que cela condamne son ancien corps non piloté à mourir de malnutrition alors qu’il est attaché au casque, Flynne décide de transformer ce moi condamné en une opportunité. Elle demande à Connor de lui tirer dessus pour se débarrasser du Dr Nuland et pour ressembler à une faveur de l’inspecteur Lowbeer au Dr Nuland, de sorte que Nuland pense que l’inspecteur est un allié. Flynne se réveille alors dans le futur Londres, où elle et Lowbeer se réunissent. Maintenant, ils peuvent commencer à travailler sur leur plan directeur : accéder aux données salvatrices du monde dans le cerveau de Flynne qui les aideront à empêcher l’apocalypse The Jackpot (vraiment une série d’événements cataclysmiques, des abeilles qui meurent à une pandémie mondiale) d’anéantir la civilisation.

Ce point final est l’endroit où les choses deviennent délicates au niveau de Westworld. En raison du montage de l’émission, il semble que la conscience du mort Flynne ait été transférée au périphérique de Flynne (le futur corps de robot accessible via le casque spécial). Cependant, le passé Flynne est mort sans porter de casque. La façon dont cela est possible pourrait être que, parce que Flynne a créé un nouveau talon de base, elle n’était qu’un pilote dans son ancien corps. Lorsqu’il est mort, elle est retournée à son nouveau stub, puis de là, portant toujours le casque, elle a pu sauter dans son futur périphérique. Bonne chance pour déchiffrer tout ça !

Studios Amazon



Pourquoi l’Institut de recherche veut-il tuer Flynne ?

L’Institut de recherche a l’intention d’éliminer Flynne à cause de quelque chose à voir avec des bactéries à l’intérieur de son cerveau. Toute cette séquence de jeu ultra-réaliste “SIM” dans l’épisode 1, où Flynne pilote le périphérique de son frère Burton (le robot auquel le casque se connecte), s’est avérée faire partie du plan d’Aleita pour voler et cacher “toute la bibliothèque” de fichiers de l’Institut de recherche. Aleita pensait pouvoir télécharger les fichiers volés dans les implants haptiques de Burton, les stockant dans la chronologie passée où ils seraient introuvables. Parce que Flynne n’a pas d’implants, le casque “a traduit les données en ADN bactérien”, selon Ash. Ces données ont alors commencé à “coloniser” son cerveau. (Cela explique toutes les crises que Flynne avait.)

Quelles données exactement ? Des données sur ce qu’on appelle un “mécanisme d’ajustement neuronal”, qui ressemble à un canular de contrôle de l’esprit. Dans l’épisode 5, Grace, une employée de l’Institut de recherche, révèle naïvement à Aleita qu’ils sont derrière les implants haptiques intégrés aux soldats américains dans le talon, dont Burton et Connor. Ces implants peuvent « oie subtilement » la « chimie neurale » du sujet dans le « centre de compassion » du cerveau. L’Institut de recherche pense qu’avec cette technologie, il peut prévenir la violence de la foule et influencer la société à un niveau plus élevé. Grace laisse échapper qu’ils mettent déjà en œuvre certains de ces changements.

Le Dr Nuland est déterminé à faire en sorte que ces informations ne soient jamais portées à la connaissance du public, craignant à la fois les réactions négatives et le risque accru que la technologie soit piratée et militarisée. Pour ces raisons, elle a l’intention de faire tout ce qu’il faut pour détruire Flynne et les données inestimables de son cerveau.

La travailleuse “technique” aux yeux verts de Lev Zubov, Ash, qui utilise des “tunnels quantiques” pour communiquer avec les stubs, révèle qu’elle aimerait séquencer les bactéries et présenter les données aux Neoprims ou Neo primitifs – ceux qui ont survécu au Jackpot et ne sont pas les plus grands fans de la structure du pouvoir du monde futur. (Il est possible que ce soient les gens d’Aleita, qui ont tous creusé les implants derrière leurs oreilles qui sont utilisés pour établir des “liens neuronaux” avec les autres et fournir un “renforcement de l’immunité”, mais aussi supprimer la mémoire.) Ash espère que les Neoprims pourront “brûler le monde et en construire un nouveau à sa place.”

Que fait l’Institut de recherche dans la chronologie de Flynne ?

Dans l’épisode 7, l’inspecteur Lowbeer révèle à Flynne les informations intrigantes de la police métropolitaine. Elle révèle que Connor n’a pas perdu ses membres pendant la guerre du Texas dans la chronologie originale, avant la création du talon de Flynne. La technologie haptique avec laquelle lui et le frère de Flynne, Burton, sont intégrés n’avait pas été développée depuis deux décennies. Dans cette chronologie originale, Burton – combattant en tant que soldat ordinaire au lieu d’un soldat amélioré – a été tué, tandis que Connor a survécu indemne.

Lowbeer dit que l’Institut de recherche a ouvert le talon de Flynne et l’a bricolé au moins une décennie plus tôt que Flynne ne l’avait pensé. Le résultat est de grandes divergences entre les deux chronologies, dont la plus pressante est l’avènement accéléré de l’apocalypse The Jackpot. Seul le Dr Nuland sait pourquoi l’Institut de recherche l’a fait avancer.

Studios Amazon



Lev Zubov est-il un méchant ?

Il est riche, russe et arbore une barbiche impressionnante, donc il doit être un méchant, non ? Pourtant, au début de la saison, Zubov s’était plutôt positionné comme un bon gars, travaillant du même côté que son gentil ami Wilf. Pourtant, les tensions commencent bientôt à mijoter dans l’enceinte de Zubov jusqu’à ce que Ash révèle que Zubov est un “tueur”. Flynne apprend de Wilf que Zubov est intéressé par le clonage – un autre drapeau rouge – et Zubov commence à la fois à mentir à Wilf et à esquiver ses questions, dont une sur les véritables motivations et objectifs de Zubov. « Faites attention à ce que vous demandez… Je détesterais arrêter de vous considérer comme un ami », dit Zubov.

L’épisode 4 est celui où Zubov met vraiment fin à son statut de méchant. Parce qu’il ne supporte pas l’idée que d’autres versions de lui-même vivent là-bas dans plusieurs chronologies, il a payé des assassins (via un “tunnel quantique” qui lui permet de communiquer avec le passé) pour assassiner sa famille il y a environ 70 ans, dans le échéanciers éclatés.

Au moins Zubov révèle plus de ses intentions : Pendant tout ce temps, il payait Aleita pour voler les données de l’Institut de recherche sur la façon d’ouvrir un talon, de sorte que les Klepts – des familles riches comme celle de Zubov qui ont bénéficié du Jackpot et sont devenus de facto des dirigeants. du monde – peuvent utiliser les échéanciers dissidents pour leurs propres moyens immoraux de gagner de l’argent. Par exemple, le frère de Zubov, Alexei, utilise des stubs pour tester des médicaments sur des populations humaines dans le passé.

Bien sûr, Aleita s’est retournée contre Zubov après avoir détruit un implant qui avait supprimé ses souvenirs. Se souvenant maintenant que c’était le père de Zubov et les autres Klepts qui avaient éradiqué sa famille et celle de Wilf ainsi que 5 millions d’autres par peur de la contagion, Aleita s’associe avec d’autres enfants du défunt pour commencer une guerre avec les Klepts. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de la technologie de l’Institut de recherche, dont les plans sont stockés dans la tête de Flynne.

Que signifie la scène post-générique de The Peripheral ?

Dans une scène post-crédits brève mais sinistre, nous avons une idée assez claire de ce que seront les intentions de Zubov dans les saisons à venir. Zubov et sa femme se dirigent vers un lieu de restauration réputé, où ils découvrent trois hommes plus âgés qui attendent à leur table. Craignant le pire de la part des membres influents du Klept, Dominika fait ses adieux à son mari et quitte rapidement les lieux.

Pendant ce temps, Zubov reçoit une leçon sur la cautérisation des blessures des messieurs Klept, qui impliquent qu’il doit éradiquer Aleita – qui pourrait constituer une menace pour leur statut – et son espèce, tout comme les Klept ont massacré leurs familles il y a des décennies dans le ” camps de transit dans toute l’Angleterre.