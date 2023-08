The Peripheral annulé par l’inversion de la saison 2 de Prime Video

Plus tôt dans l’année, Prime Video a annoncé que sa série de science-fiction Le périphérique reviendrait pour un Deuxième Saison. Avec une première saison qu’on disait assez agréable et mettant en vedette Chloe Grace-Moretz et Jack Reynor, ça craint que la plus grande nouvelle de la saison deux soit aussi la toute dernière, car Prime Video a renversé sa décision et tué la série après une saison.

Annoncé par Date limite vendredi, Prime Video a choisi d’annuler l’émission en raison de l’encore- grèves en cours impliquant WGA et SAG-AFTRA. Bien que la production ne devait pas commencer avant 2024, studios ne convenant pas au souhait conditions de les deux syndicats ont stoppé presque toutes les grandes productions hollywoodiennes. Apparemment, Amazon a déjà planifié son pipeline de médias 2025, donc Périphérique et la comédie dramatique sportive de l’année dernière Une ligue à nous les deux ont dû être coupés car ils n’avaient déjà chacun qu’une saison. Et comme une émission de science-fiction, Les Périphériques les retards de production auraient entraîné plus de coûts dans le budget de l’émission.

Ce n’est pas la première fois que des streamers ou des réseaux choisissent d’annuler kill the saison supplémentaire qu’il avait auparavant a offert un spectacle. Au début de la pandémie de COVID-19, Netflix a tué Glow’s quatrième saisonet ABC a fait de même avec la série d’une saison Stumptown. L’année dernière, AMC a annulé l’émission animée Panthéon alors qu’il n’a terminé que la moitié de sa commande initiale de deux saisons, et alors que la fusion de WB Discovery était toujours en cours, la société a décidé qu’elle ne diffuserait tout simplement pas le quatrième et dernière saison de Perce-neige qui avaient déjà bouclé la production et avaient été commercialisés.

Il n’est jamais facile d’annuler des émissions, mais il y a quelque chose de particulièrement insidieux à le faire car ceux qui y participent exigent de meilleurs salaires et conditions de travail dans le but d’améliorer ces émissions. Ceci définitivement ne sera pas la dernière paire d’émissions à être annulée alors que les grèves persistent, mais toutes ces annulations feront ressortir à quel point les studios sont prêts à couper inutilement un membre au lieu de faire la chose sensée et de donner aux acteurs et aux écrivains ce qu’ils vouloir.

