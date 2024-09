The Perfect Couple est divertissant, mais il est loin d’être The White Lotus

Ouvrir cette photo dans la galerie : Nicole Kidman dans le rôle de Greer Winbury et Liev Schreiber dans le rôle de Tag Winbury dans Le Couple parfait.Netflix

Un manoir sur une île isolée de l’océan Atlantique. Une famille riche fête un événement spécial et interagit avec la classe inférieure. Et un meurtre soudain, avec un tueur en liberté et un détective extérieur qui tente de résoudre l’affaire. Cela vous semble familier ? Le couple parfait il ne réinvente pas la roue, mais il saura certainement satisfaire les amateurs de polars.

La mini-série en six parties de Netflix est basée sur le roman à succès d’Elin Hilderbrand. L’histoire principale tourne autour d’une mariée nommée Amelia (Eve Hewson) qui épouse un membre de l’une des familles les plus riches de Nantucket. Mais lorsqu’elle découvre le corps d’un des invités le matin du mariage, la célébration est annulée et l’enquête commence.

Tout le monde est suspect, du marié Benji (Billy Howle) et ses frères, Thomas (Jack Reynor) et Will (Sam Nivola) à la femme de Thomas, Abby (Dakota Fanning) et au meilleur ami de Benji, Shooter (Ishaan Khattar). Mais les plus suspects sont les parents de Benji, Greer (Nicole Kidman) et Tag (Liev Schreiber).

Greer et Tag sont « le couple parfait » aux yeux du public, mais au fil de la série, les secrets de leur mariage se dévoilent également. Greer, une romancière à succès dont le personnage principal masculin est inspiré de son mari, cherche désespérément à préserver l’image de la famille. Tag, quant à lui, est un homme à femmes qui fume comme un invétéré et qui n’a rien d’autre à faire que de boire.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Kidman et Schreiber incarnent le « couple parfait » aux yeux du public, mais à mesure que la série se déroule, les secrets de leur mariage se dévoilent également.Netflix

Les forces de l’ordre locales, dirigées par le chef de la police Dan Carter (Michael Beach), ont l’habitude de fermer les yeux sur les manigances de la famille grâce à leurs dons continus. Mais lorsque la détective extérieure Nikki Henry (Donna Lynne Champlin) s’en mêle, tout le monde est placé sous le même microscope.

C’est une série évasion qui rappelle Le Lotus Blanc ou De gros petits mensongesavec des personnages hors du commun et un décor magnifique. Venant après les deux, Le couple parfait La série n’apporte pas grand-chose aux débats sur la richesse, les privilèges et le mariage moderne, elle ne vous parle donc pas de la même manière que ces séries acclamées. Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas divertissante.

Le couple parfait La série fait monter la tension et entraîne les spectateurs dans six épisodes à l’aide de fausses pistes et de fausses pistes. Il faut un épisode entier pour découvrir qui est la victime, et les épisodes restants pour reconstituer un mobile et un meurtrier solides. Au fil du processus, la famille évolue et de nouveaux secrets sont révélés, et dans les derniers instants, on a le sentiment que toutes les personnes impliquées ont fait face à certaines vérités sur elles-mêmes et seront changées à jamais – dans la plupart des cas pour le meilleur.

Il est difficile de s’en prendre à la plupart de ces personnages entre leur consommation continue de drogue, leur capacité à faire honte à ceux qu’ils considèrent comme inférieurs à eux ou la façon dont ils se traitent les uns les autres. C’est là qu’Amelia joue un rôle clé, en aidant à établir un lien entre ce monde et les spectateurs et en agissant comme l’outsider moraliste qui a réussi à dérober une clé.

Pourtant, même Amelia a des secrets, et il faut un certain temps pour s’habituer à son personnage. Plutôt que de présenter les autres à travers ses yeux, la série s’appuie sur des interrogatoires de montage pour présenter la plupart des suspects et leurs antécédents. Le problème avec ces scènes est que les personnages sont tellement dramatiques qu’ils semblent faux. Ils se prennent trop au sérieux et tout le monde aussi, ratant une occasion de se pencher sur la comédie comme le fait un projet comme Couteaux sortis C’est un ton maladroit pour lancer une série, mais le spectacle passe finalement à des scènes d’interrogatoire traditionnelles et Le couple parfait s’améliore en conséquence.

Mais même si les personnages vous plaisent et que l’affaire se précise, la série donne l’impression d’être une série de démonstrations individuelles plutôt qu’une série d’ensemble. Kidman et Schreiber livrent des performances tout aussi convaincantes, mais ensemble, il n’y a pas d’étincelle, ce qui est peut-être le but d’une série sur un couple qui est d’une certaine manière en public et d’une autre en privé.

Ensuite, il y a le générique d’ouverture, qui montre les acteurs se balançant au rythme d’une danse chorégraphiée dans leurs plus beaux costumes de répétition. Bien qu’une telle scène semble authentique dans le cas de Pachinko ou Pacificateurcela ne semble pas à sa place Le couple parfait. Bien sûr, ces personnages pourraient organiser une danse de groupe pour le spectacle, mais il n’y a aucune chance qu’ils s’entendent assez longtemps pour l’apprendre réellement – ou rester suffisamment sobres pour l’exécuter dans son intégralité. Au contraire, ils sortent du monde avant chaque épisode.

Le couple parfait est loin d’être parfait, mais Netflix propose cette fonction « sauter l’intro » et l’intrigue de la série évolue suffisamment vite pour vous garder captivé. Ajoutez à cela ces performances solides, les magnifiques plans extérieurs et l’évolution éventuelle des personnages, et ce sera peut-être exactement ce qu’il vous faut pour patienter jusqu’à Le Lotus Blanc revient l’année prochaine.