The Penny’s Purpose collecte des couvertures pour ceux qui en ont besoin – Shaw Local

ANTIOCH – Pour April Soulak Andrews, chaque couverture est un câlin.

Andrews a fondé The Penny’s Purpose en 2019 dans l’espoir de collecter 50 à 100 couvertures à donner aux organisations à but non lucratif de la région, aux refuges pour sans-abri et pour animaux, aux centres de soins palliatifs et aux personnes âgées et à ceux qui luttent contre la perte. Elle s’est retrouvée avec environ 600 couvertures faites maison, neuves et légèrement usagées cette année-là, et les dons ont continué à arriver.

“Chaque année, il devient de plus en plus gros, et nous sommes d’accord avec cela”, a déclaré Andrews d’Antioche, qui a fondé The Penny’s Purpose en l’honneur de sa défunte mère, Penny Soulak.

L’organisation passe par la mission, “Apprenez à donner, même avec moins.”

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Audrey Ruhl, 10 ans (Mme Illinois PreTeen 2023) et April Soulak-Andrews, présidente et fondatrice, toutes deux d’Antioche travaillent ensemble en enroulant un ruban autour d’une couverture pour donner chaleur et confort à quelqu’un dans besoin lors de la collecte annuelle de couvertures The Penny’s Purpose à Antioche. Audrey est l’ambassadrice jeunesse de The Penny’s Purpose. (17/12/22) (Candace H.Johnson)

La mère d’Andrews aimait à la fois donner en retour et des couvertures. Après sa mort, Andrews a pensé à l’idée de The Penny’s Purpose lorsque son mari lui a tendu l’une des couvertures de sa mère pour se réchauffer.

«Nous essayons toujours de comprendre:« Que ferait Penny? Que dirait Penny ? Ma mère aime donner », a déclaré Andrews. « Ma mère n’a toujours pas eu beaucoup de choses. Elle a lutté, mais elle a toujours trouvé un moyen de redonner. Je sais qu’elle aimerait tout ça.

Le Penny’s Purpose organise une collecte de couvertures chaque saison des fêtes et collecte des couvertures toute l’année dans des bacs de dons dans toute la région et dans le Wisconsin, ainsi qu’à son siège social au 965 Main St. à Antioche. L’organisation a emménagé dans l’espace lorsqu’il est devenu trop grand pour une opération à domicile.

Organisant un événement le 17 décembre offrant des photos avec le Père Noël en échange de dons de couvertures, l’organisation s’attendait à dépasser de loin les dons de l’année dernière lorsque plus de 2 000 couvertures ont été collectées.

“La générosité à cette période de l’année est tout simplement incroyable”, a déclaré Andrews.

En plus des dons aux groupes, The Penny’s Purpose invite les gens à remplir un formulaire sur son site Web à thepennyspurpose.org dans le cadre d’un programme de dons de couverture. Des couvertures faites maison, telles que des couvertures en molleton et en crochet sans couture, sont données aux personnes confrontées à une crise médicale, émotionnelle ou mentale ou à « quelqu’un qui traverse une période difficile qui a besoin d’un petit remontant », a déclaré Andrews.

Elle essaie de jumeler des couvertures thématiques avec des intérêts. Par exemple, si la personne est fan des Cubs, une couverture des Cubs ou une couverture sur le thème du baseball est offerte.

L’année dernière, environ 175 couvertures ont été distribuées, a déclaré Andrews.

« Je dis toujours que ce sont des couvertures, mais ce ne sont vraiment pas des couvertures. Ce sont des câlins », a-t-elle déclaré. “Ils procurent de la chaleur à quelqu’un, et c’est un câlin de ma mère. C’est un câlin de tout le monde à Penny’s Purpose.

Parmi les nombreux groupes avec lesquels l’organisation s’associe, Willow House, basée à Bannockburn, utilise les couvertures pour aider à fournir un soutien aux jeunes, aux familles, aux écoles et aux autres communautés qui pleurent la mort d’un parent, d’un frère ou d’une enfant. Willow House offre des services gratuits et un espace permettant aux personnes de faire leur deuil en compagnie d’autres personnes.

Andrews a non seulement fait don de couvertures par le biais de The Penny’s Purpose au cours de la dernière année et demie, mais elle a également fait du bénévolat pour Willow House. Elle a cherché le groupe après avoir lu à ce sujet dans un journal.

“Elle comprend vraiment”, a déclaré David Scheffler, directeur exécutif de Willow House.

Scheffler s’est impliqué pour la première fois avec Willow House après le décès de sa fille en 2002. Il est rapidement devenu bénévole et a assumé le rôle de directeur général en 2020.

L’année dernière, l’organisation a travaillé avec des écoles et la communauté après le tournage du défilé du Jour de l’Indépendance à Highland Park, ainsi qu’avec des individus et des familles. Données à tous ceux qui ont besoin de soutien, les couvertures procurent un peu de chaleur au-delà des groupes de soutien, des ressources éducatives et des conseils fournis par Willow House, a déclaré Scheffler.

“Pour les enfants qui ont perdu leurs parents et d’autres personnes, ils recherchent une sorte de sécurité ou de confort, c’est donc un beau partenariat”, a-t-il déclaré.

Le Penny’s Purpose a également fait un don au ELCA Outreach Center, un centre de sensibilisation de huit congrégations évangéliques luthériennes d’Amérique à Kenosha, Wisconsin. Le centre offre une large gamme de services pour aider les familles et les individus à répondre à leurs besoins quotidiens, tels que des vêtements et des articles de soins personnels, une assistance sur les ordonnances, l’accès à des ordinateurs, la rédaction de CV et une aide à la recherche d’emploi, des programmes pour les jeunes et plus encore.

« Étant une organisation à but non lucratif, nous ne pouvons pas sortir et acheter des choses. Nous comptons sur des personnes généreuses pour faire des dons », a déclaré Karl Erickson, directeur exécutif du ELCA Outreach Center. “[The Penny’s Purpose] est de loin notre plus grand donateur de couvertures. … Nous sommes en mesure de fournir aux gens les couvertures chaudes dont ils ont besoin à cette période de l’année.

Il n’y a pas que les gens qui profitent de The Penny’s Purpose. Inspirée par l’amour de sa mère pour les animaux, Andrews s’est engagée dans des causes animales, travaillant avec des groupes tels que Canines 4 Comfort (canines4comfort.org.)

Avec sa formation basée à Grayslake, Canines 4 Comfort forme des chiens d’assistance pour les personnes souffrant de SSPT, d’anxiété, de dépression et d’autres diagnostics de santé mentale.

Les couvertures usagées données offrent une place désignée aux chiens en formation, a déclaré Lisa Wernli, directrice exécutive et cofondatrice de l’organisation.

“Au cours de leur formation, l’une des commandes qu’ils apprennent est le lieu”, a-t-elle déclaré. “La couverture qui leur est donnée est ce qui leur sert de place dans la formation.”

Les couvertures restent avec les chiens lorsqu’ils obtiennent leur diplôme afin qu’ils aient quelque chose qu’ils connaissent lorsqu’ils emménagent dans la maison de leurs maîtres-chiens. Des couvertures séparées sont également données aux maîtres-chiens. Beaucoup d’entre eux sont des anciens combattants et des enfants.

“Tous ces groupes apprécient vraiment la chaleur et le câlin d’une couverture”, a déclaré Wernli.